Польша просит Еврокомиссию проверить TikTok из-за антиевропейских видео

Польша обратилась к Европейской комиссии с просьбой расследовать деятельность платформы TikTok после появления на ней контента, созданного искусственным интеллектом, который призывает к выходу страны из ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме заместителя министра цифровизации Дариуша Штандерского в Еврокомиссию.

По словам польского чиновника, контент распространяется в польскоязычной части платформы и имеет признаки скоординированной дезинформационной кампании. В письме отмечается, что такие материалы угрожают общественному порядку, информационной безопасности и целостности демократических процессов в Польше и во всем ЕС.

Российский след

В видео, созданных ИИ, молодые женщины выступают с заявлениями в поддержку выхода Польши из ЕС или распространяют ультраправые месседжи, критикуя миграционную политику и действующее правительство. Спикер правительства Польши Адам Шлапка заявил, что этот контент может быть российской дезинформацией, а нарратив видео "абсолютно не соответствует интересам Польши и на 100% соответствует интересам России".

"Если внимательно присмотреться, в этих видео можно заметить русскую синтаксическую структуру", - добавил Шлапка.

Польские чиновники призвали Еврокомиссию принять надзорные меры и начать производство в отношении TikTok из-за невыполнения платформой обязанностей как крупной интернет-компании.

РФ разрешила отключать интернет от "опасных" стран

Между тем в Госдуме РФ прошел первое чтение проект закона, который усиливает контроль со стороны Роскомнадзора (РКН) за передачей сведений о россиянах в другие страны и фактически предоставляет ведомству право отключать российские услуги от иностранных.

Как пишет The Moscow Times, речь идет о порядке трансграничной передачи персональных данных, который с марта 2023 года приобрел разрешительный характер – то есть передавать информацию в зарубежные сервисы можно только с одобрения РКН.

Согласно принятому документу, который вносит коррективы в закон "О персональных данных", изменяются "основания для включения в российский список иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных".

В него входят, например, Беларусь, Армения и другие.

Теперь при включении в этот перечень РКН будет оценивать конкретные "эффективные меры" реагирования государств по защите персональных данных, а не только законы, которые защищают такие данные.

Это означает, что власти России в лице РКН получают право запрещать сервисы, связанные с "опасными" странами.

"Принятие законопроекта позволит повысить уровень защищенности персональных данных граждан Российской Федерации при их трансграничной передаче, обеспечивая конституционное право на неприкосновенность частной жизни", — говорится в пояснительной записке.

Поправки предполагают, что теперь для зарубежных стран, в которые могут передаваться данные россиян, вводится "презумпция виновности", даже несмотря на действие на их территории Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.

