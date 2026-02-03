Россия передала США предложения по "восстановлению отношений", - Лавров

Переговоры РФ и США. Лавров анонсировал встречу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва передала американской стороне свои предложения по устранению барьеров для восстановления полноценных отношений между РФ и США.

Об этом сообщается на сайте МИД России, передает Цензор.НЕТ.

"Американцам передали предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном", - заявил глава российского МИД.

По его словам, в случае восстановления отношений с США перед Вашингтоном "откроются очень перспективные и выигрышные, прежде всего для них самих горизонты сотрудничества". Лавров упомянул среди возможных направлений сотрудничества углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, Арктику, искусственный интеллект и космос.

В то же время он пожаловался на "неприятные инциденты" со стороны США, в частности на введение санкций против компании "Лукойл".

Лавров также заявил, что российско-американский диалог якобы продолжается "практически непрерывно" на разных уровнях и в нескольких форматах.

"Важное значение имеют, конечно, контакты по украинскому урегулированию, но это не единственная тема, которая заслуживает внимания и должна обсуждаться между Россией и США. Мы настроены конструктивно в отношении будущего двустороннего диалога", - добавил министр.

Топ комментарии
+7
Коли ти нациська мерзота нарешті здохеш ? чому ця погань існує.
03.02.2026 11:57 Ответить
+5
кацапи хочуть зняття санкцій та продавати свої ресурси США
03.02.2026 11:51 Ответить
+4
Ваші коняка відносини відновились як тільки руда хвойда сіла на трон. Докази червона доріжка перед ******.
03.02.2026 11:48 Ответить
Щось коняка заржала, вівса бракує?
03.02.2026 11:48 Ответить
Овса не бракує. Просто, уже можно не скрываться, а узаконить отношения.
"Ты же обещал развестись с Европе"
03.02.2026 12:28 Ответить
03.02.2026 11:48 Ответить
03.02.2026 11:51 Ответить
"Відновлення повноцінних відносин..." за рахунок України !
Покидьки, що ті, що ті...
03.02.2026 11:53 Ответить
Суть пропозиції щодо "відновлення відносин" віддайте Україну під окупацію, у сферу впливу, а перед Вашингтоном "відкриються дуже перспективні і виграшні, перш за все для них самих горизонти співпраці". Лавров згадав серед можливих напрямів співпраці вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, Арктику, штучний інтелект і космос.
03.02.2026 11:53 Ответить
Це скоріше нагадує ринок, ми вам пропонуємо на вибір.... Ціна договірна, на ваших умовах, або ми надамо цікавиі записи і фото
03.02.2026 12:49 Ответить
03.02.2026 11:57 Ответить
Тому що в України немає ракет середньої та великої дальності.
03.02.2026 12:01 Ответить
Давай, Доні! Тобі пропонують дружбу-жвачку -- БЕРИ СКОРІШ!!!
І не важливо, що цю кістку тобі кидають ті, хто спить і бачить руйнування та загибель ТВОЄЇ країни! Вони -- твої друзі (ти так вважаєш) !!!
03.02.2026 11:59 Ответить
Фотку викладуть, як ці дві недоімперії дуплитися будуть?
03.02.2026 12:05 Ответить
Невже таке пропонують?

"Не валяй дурака, Америка!
Не обидим, кому говорят.
Отдавай-ка землицу Алясочку
Отдавай-ка, родимую, взад. " 😲
03.02.2026 12:14 Ответить
Коли ти вже копита відкинеш?
03.02.2026 12:22 Ответить
Поспішають, поки конгресмени Трампа не пересадили з Білого дому в дурдом.
03.02.2026 12:25 Ответить
США відклонили пропозицію, бо вона була не на м'який бумазі
03.02.2026 12:39 Ответить
Дебіл ***, бо так прикидатися не можливо
03.02.2026 12:52 Ответить
Цікаво виходить, чотири роки "воювали з піндосами в Україні" щоб тепер пропонувати дружбу?
03.02.2026 13:05 Ответить
так вони з Байденом воювали, а з Трампом - мир+дружба+жвачка
03.02.2026 16:04 Ответить
Напасти на Україну заради корисних копалин і при цьому утилізувати на війні всю накопичену совком зброю, вигребти від України по морді, просрати війною власну економіку, просрати свою репутацію, надутою роками пропаганди, щоб потім запропонувати власні ресурси ненависним американцям для поліпшення відносин. Це тільки кацапи так можуть.
03.02.2026 13:10 Ответить
 
 