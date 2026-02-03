Россия передала США предложения по "восстановлению отношений", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва передала американской стороне свои предложения по устранению барьеров для восстановления полноценных отношений между РФ и США.

Об этом сообщается на сайте МИД России, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Американцам передали предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном", - заявил глава российского МИД.

По его словам, в случае восстановления отношений с США перед Вашингтоном "откроются очень перспективные и выигрышные, прежде всего для них самих горизонты сотрудничества". Лавров упомянул среди возможных направлений сотрудничества углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, Арктику, искусственный интеллект и космос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров выступит на конгрессе итальянской партии. Посольство Украины выразило протест

В то же время он пожаловался на "неприятные инциденты" со стороны США, в частности на введение санкций против компании "Лукойл".

Лавров также заявил, что российско-американский диалог якобы продолжается "практически непрерывно" на разных уровнях и в нескольких форматах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров отверг возможность перемирия в войне против Украины

"Важное значение имеют, конечно, контакты по украинскому урегулированию, но это не единственная тема, которая заслуживает внимания и должна обсуждаться между Россией и США. Мы настроены конструктивно в отношении будущего двустороннего диалога", - добавил министр.