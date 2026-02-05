Лавров о плане Запада по реагированию на возможное нарушение мира Россией: "Бред"

Переговоры РФ и США. Лавров анонсировал встречу

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Financial Times, в которой говорилось о плане действий партнеров Украины на случай нарушения Россией мирного соглашения или режима прекращения огня.

По словам Лаврова, план, который, по данным FT, Украина, США и европейские страны разрабатывают с декабря, - это "бред". Он также обратил внимание, что материал вышел накануне переговоров между военными России и Украины с участием представителей США.

Лавров отдельно отметил, что публикация обнародована "на Британских островах", а описанные в ней гарантии безопасности назвал "чуть ли не ультиматумом".

"А гарантии безопасности означают, что если Россия решится снова напасть на Украину или если будет организована провокация под ложным флагом, то через 24 часа произойдет осуждение, через 48 - мобилизация желающих воевать, а через 72 часа присоединятся Соединенные Штаты", - заявил Лавров, назвав такой сценарий показательным "бредом".

Что предшествовало?

Украина договорилась с западными партнерами, что любые нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня повлекут за собой скоординированный военный ответ со стороны Европы и США.

Согласно предложению, любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к реагированию в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и, при необходимости, действий со стороны украинской армии для прекращения нарушения.

В случае расширения атаки, через 72 часа после первого нарушения будет запущена скоординированная реакция сил, поддерживаемых Западом, в частности американских военных.

+12
Хочуть щоб всі забули , як раша вже двічи в 21 ст нападала!!!
В Україні це проконало - криворождений лохторат забув піввареника що творилося 2014го і проголосував за антимайдан..
Тепер думають що проканає в світі
05.02.2026 18:08 Ответить
+7
МраЗь
05.02.2026 18:06 Ответить
+6
А у Лавротропа могла бути якась інша думка з цього приводу?
05.02.2026 18:10 Ответить
лавр не вірить в Захід
05.02.2026 18:02 Ответить
.....а ми не віримо рашці. Тому простір для перемовин надто вузький - або, або:
або Україна захистить себе,
або буде буде знищена рашкою

.
05.02.2026 19:36 Ответить
Зброї в нас мало - кацапи у всьому нас переважають - літаки ракети КАБи дрони - у них цього набагато більше
05.02.2026 19:42 Ответить
двічи тільки на Україну.

а Грузія ?
а Сирія ?
а безліч підпалених нею війн, конфліктів та заколотів по всьому світу ?
05.02.2026 19:38 Ответить
засудження це дуже потужно
05.02.2026 18:13 Ответить
Ну бо таки «нісенітниця» - у разі нового нападу Захід рік буде визначатись чи то напад чи ще ні. Тому й нісенітниця зі сторони Заходу.
05.02.2026 18:17 Ответить
Та 100% то буде не напад, а проста ескалація і стурбованість
05.02.2026 19:44 Ответить
Дайте йому овса з новічком 🐴
05.02.2026 18:19 Ответить
Вівса*
05.02.2026 18:25 Ответить
ніхто не буде воювати проти русні заради України, треба забити на ці паперові "гарантії безпеки" і публічно вимагати від зебіла створення ядерної зброї
05.02.2026 18:22 Ответить
все знают, что является 100 процентной гарантией безопасности
05.02.2026 18:27 Ответить
Що точно було нісенітницею так це "будапештський меморандум"
05.02.2026 18:33 Ответить
🐴 калантарян обкурився вчергове
05.02.2026 18:35 Ответить
Мову почав вчити?!
Молодець.
05.02.2026 18:53 Ответить
Побачити б такий батл- калантарян і азіров змагаються в вимовлянні слова "нісенітниця"..))
05.02.2026 19:51 Ответить
Чувирло. Щоб ти здохло!
05.02.2026 19:16 Ответить
Про скоординовану військову відповідь з боку західних партнерів ця стара паскудна коняка мабуть має рацію. Сумно але це так. Вже четвертий рік бачимо як вони вміють швидко та скоординовано реагувати.
05.02.2026 19:48 Ответить
От в цьому я з ним згоден на всі 100% - єдине, що буде виконано це засудження за 24 години, охочих воювати вони навіть за 48 років не знайдуть, а США роздуплиться хіба після панихиди за Трампа і то. якщо пощастить через рік-два після свята.
05.02.2026 20:08 Ответить
05.02.2026 20:24 Ответить
чего лошадь парится

никто не будет воевать на стороне Украины против пида рстана.
05.02.2026 22:20 Ответить
Просто цікаво, а чи є хоч якась помітна різниця в розмірі брехні *****, Трампа, цього мерина, Вітькова, Піздькова та інших?
05.02.2026 22:42 Ответить
На якому ветсанзпводі приймають кінські голови?
05.02.2026 23:15 Ответить
 
 