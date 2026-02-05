Лавров о плане Запада по реагированию на возможное нарушение мира Россией: "Бред"
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Financial Times, в которой говорилось о плане действий партнеров Украины на случай нарушения Россией мирного соглашения или режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам Лаврова, план, который, по данным FT, Украина, США и европейские страны разрабатывают с декабря, - это "бред". Он также обратил внимание, что материал вышел накануне переговоров между военными России и Украины с участием представителей США.
Лавров отдельно отметил, что публикация обнародована "на Британских островах", а описанные в ней гарантии безопасности назвал "чуть ли не ультиматумом".
"А гарантии безопасности означают, что если Россия решится снова напасть на Украину или если будет организована провокация под ложным флагом, то через 24 часа произойдет осуждение, через 48 - мобилизация желающих воевать, а через 72 часа присоединятся Соединенные Штаты", - заявил Лавров, назвав такой сценарий показательным "бредом".
Что предшествовало?
Украина договорилась с западными партнерами, что любые нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня повлекут за собой скоординированный военный ответ со стороны Европы и США.
Согласно предложению, любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к реагированию в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и, при необходимости, действий со стороны украинской армии для прекращения нарушения.
В случае расширения атаки, через 72 часа после первого нарушения будет запущена скоординированная реакция сил, поддерживаемых Западом, в частности американских военных.
