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Новини Фото Удари по енергетиці
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Грілка як символ виживання: в ООН дипломатам нагадали про українців, які страждають від наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру. ВІДЕО+ФОТО

Учасники спеціального заходу в межах 64-ї сесії Комісії соціального розвитку ООН в Нью-Йорку отримали від української сторони подарунок — маленькі грілки з написом "It’s cold. But we stand" ("Холодно. Але ми тримаємось"). Таким способом дипломатам нагадали про українців, які змушені зігріватися грілками через відсутність опалення внаслідок російських атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У своїй промові директорка з розвитку благодійного фонду "СпівДія" Анна Білошапка підкреслила, що цього року грілка стала символом виживання для мільйонів українців.

"У реальності, де через удари по енергетичній інфраструктурі мільйони людей залишаються без опалення, без електрики й без води, цей маленький предмет стає частиною щоденного життя. Життя, в якому головне завдання — пережити ніч. Ще одну ніч, коли температура надворі опускається до – 4 градусів за Фаренгейтом, а в домівках українських родин — дітей, дорослих і літніх людей — не піднімається вище 48 градусів за Фаренгейтом. Так, холодно. Але ми стоїмо",- сказала Білошапко. 

В ООН нагадали про українців, які виживають у холоді через агресію РФ

Вона запропонувала учасникам заходу активувати грілки натисканням, щоб отримати кілька годин тепла.

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Автор: 

обстріл (36222) ООН (3210) опалення (580) дипломати (581)
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Топ коментарі
+12
Дорога редакціє!
Будь ласка, розгляньте мою пропозицію: в кожній новині в розділі "Що передувало?" описувати події, починаючи з виборів 2019 року. А ще краще з показу дебільного фільму "Слуга урода" чи як там воно називалось.
Дуже прошу, бо дебільні 73% від тих 40%, що прийшли на вибори в 2019, досі не можуть встановити причинно-наслідкові зв'язки. І багато з них, хто вижив після свого вибору, знов можуть припхатися на вибори з засраними мізками.
Дякую!
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05.02.2026 20:16 Відповісти
+7
Згоден. А поруч із грілкою дуже гармонійно виглядали в статуетки Міндіча і Ко.
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05.02.2026 20:38 Відповісти
+4
Они не только по энергетической структуре бьют, шахеды взрываются прямо посреди улиц - в Запорожье погибло двое молодых людей, мальчик и девочка по 18 лет, после взрыва шахеда в Хортицком районе. Когда вы придёте в сознание, что происходит геноцид гражданского наслеления! Украине надо железный купол чтобы защититься от всех видов атак агрессора или наступать самой и уничтожать тех негодяев, которые стреляют по мирному населению!
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05.02.2026 20:35 Відповісти

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