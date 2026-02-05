Грілка як символ виживання: в ООН дипломатам нагадали про українців, які страждають від наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру. ВІДЕО+ФОТО

Учасники спеціального заходу в межах 64-ї сесії Комісії соціального розвитку ООН в Нью-Йорку отримали від української сторони подарунок — маленькі грілки з написом "It’s cold. But we stand" ("Холодно. Але ми тримаємось"). Таким способом дипломатам нагадали про українців, які змушені зігріватися грілками через відсутність опалення внаслідок російських атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У своїй промові директорка з розвитку благодійного фонду "СпівДія" Анна Білошапка підкреслила, що цього року грілка стала символом виживання для мільйонів українців.

"У реальності, де через удари по енергетичній інфраструктурі мільйони людей залишаються без опалення, без електрики й без води, цей маленький предмет стає частиною щоденного життя. Життя, в якому головне завдання — пережити ніч. Ще одну ніч, коли температура надворі опускається до – 4 градусів за Фаренгейтом, а в домівках українських родин — дітей, дорослих і літніх людей — не піднімається вище 48 градусів за Фаренгейтом. Так, холодно. Але ми стоїмо",- сказала Білошапко.

Вона запропонувала учасникам заходу активувати грілки натисканням, щоб отримати кілька годин тепла.

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