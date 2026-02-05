РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10612 посетителей онлайн
Новости Фото Удары по энергетике
5 074 33

Грелка как символ выживания: в ООН дипломатам напомнили об украинцах, страдающих от последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру

Участники специального мероприятия в рамках 64-й сессии Комиссии социального развития ООН в Нью-Йорке получили от украинской стороны подарок — маленькие грелки с надписью "It’s cold. But we stand" ("Холодно. Но мы держимся"). Таким образом дипломатам напомнили об украинцах, которые вынуждены согреваться грелками из-за отсутствия отопления в результате российских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В своей речи директор по развитию благотворительного фонда "Совместное действие" Анна Белошапка подчеркнула, что в этом году грелка стала символом выживания для миллионов украинцев.

"В реальности, где из-за ударов по энергетической инфраструктуре миллионы людей остаются без отопления, без электричества и без воды, этот маленький предмет становится частью повседневной жизни. Жизни, в которой главная задача — пережить ночь. Еще одну ночь, когда температура на улице опускается до – 4 градусов по Фаренгейту, а в домах украинских семей — детей, взрослых и пожилых людей — не поднимается выше 48 градусов по Фаренгейту. Да, холодно. Но мы стоим", — сказала Белошапко. 

В ООН напомнили об украинцах, которые выживают в холоде из-за агрессии РФ

Она предложила участникам мероприятия активировать грелки нажатием, чтобы получить несколько часов тепла.

Читайте также: Совбез ООН проведет заседание 24 февраля к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину

Автор: 

обстрел (34920) ООН (4335) Тарифы на отопление (830) дипломаты (658)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Дорога редакціє!
Будь ласка, розгляньте мою пропозицію: в кожній новині в розділі "Що передувало?" описувати події, починаючи з виборів 2019 року. А ще краще з показу дебільного фільму "Слуга урода" чи як там воно називалось.
Дуже прошу, бо дебільні 73% від тих 40%, що прийшли на вибори в 2019, досі не можуть встановити причинно-наслідкові зв'язки. І багато з них, хто вижив після свого вибору, знов можуть припхатися на вибори з засраними мізками.
Дякую!
показать весь комментарий
05.02.2026 20:16 Ответить
+7
Згоден. А поруч із грілкою дуже гармонійно виглядали в статуетки Міндіча і Ко.
показать весь комментарий
05.02.2026 20:38 Ответить
+4
Они не только по энергетической структуре бьют, шахеды взрываются прямо посреди улиц - в Запорожье погибло двое молодых людей, мальчик и девочка по 18 лет, после взрыва шахеда в Хортицком районе. Когда вы придёте в сознание, что происходит геноцид гражданского наслеления! Украине надо железный купол чтобы защититься от всех видов атак агрессора или наступать самой и уничтожать тех негодяев, которые стреляют по мирному населению!
показать весь комментарий
05.02.2026 20:35 Ответить

Загрузка...

 
 