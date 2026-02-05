Грелка как символ выживания: в ООН дипломатам напомнили об украинцах, страдающих от последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру

Участники специального мероприятия в рамках 64-й сессии Комиссии социального развития ООН в Нью-Йорке получили от украинской стороны подарок — маленькие грелки с надписью "It’s cold. But we stand" ("Холодно. Но мы держимся"). Таким образом дипломатам напомнили об украинцах, которые вынуждены согреваться грелками из-за отсутствия отопления в результате российских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В своей речи директор по развитию благотворительного фонда "Совместное действие" Анна Белошапка подчеркнула, что в этом году грелка стала символом выживания для миллионов украинцев.

"В реальности, где из-за ударов по энергетической инфраструктуре миллионы людей остаются без отопления, без электричества и без воды, этот маленький предмет становится частью повседневной жизни. Жизни, в которой главная задача — пережить ночь. Еще одну ночь, когда температура на улице опускается до – 4 градусов по Фаренгейту, а в домах украинских семей — детей, взрослых и пожилых людей — не поднимается выше 48 градусов по Фаренгейту. Да, холодно. Но мы стоим", — сказала Белошапко.

Она предложила участникам мероприятия активировать грелки нажатием, чтобы получить несколько часов тепла.

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