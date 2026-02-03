РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9073 посетителя онлайн
Новости Заседание Совбеза ООН
825 17

Совет Безопасности ООН проведет заседание 24 февраля к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину

Четвертая годовщина вторжения РФ: Совет Безопасности ООН обсудит Украину

Совет Безопасности ООН проведет 24 февраля специальное заседание, посвященное четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Во время встречи планируют обсудить последствия войны для Украины и международной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил председатель Совбеза ООН и исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что вопрос Украины является одним из приоритетных. По его словам, Лондон сосредотачивает внимание на трех конфликтах, которые представляют наибольшую угрозу международному миру и безопасности, — в Украине, Судане и Секторе Газа.

Поддержка справедливого мира

Председатель Совбеза отметил, что Великобритания поддерживает стремление президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа достичь справедливого мира.

"Мы поддерживаем США, наших европейских партнеров, Украину в этом. И важно, чтобы все, независимо от их отношений с Россией, давили на нее, чтобы она присоединилась к усилиям по достижению мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При условии ограничения мандатом Совбеза ООН: Каллас рассказала, на каких условиях ЕС может сотрудничать с "Советом мира" Трампа

Украина показала, что она является стороной мира, в то время как Россия продолжает блокировать прогресс и терроризировать Украину и ее народ", - подчеркнул Кариуку.

Осуждение атак на энергетику

Председатель Совбеза ООН осудил российские атаки на энергетическую инфраструктуру Киева и других украинских городов, отметив, что такие удары оставляют людей без базовых условий для жизни в разгар зимы.

В то же время, по его словам, президент РФ Владимир Путин сознательно затягивает серьезные переговоры о мире.

Дальнейшая поддержка Украины

Кариуки подчеркнул, что Великобритания привержена ускорению помощи Украине и максимальному экономическому давлению на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и сделать невозможным повторение агрессии в будущем. Лондон, по его словам, будет и в дальнейшем оказывать экономическую, финансовую и военную поддержку, необходимую Украине для самообороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ будет продолжать войну, пока Украина не согласится на "реалистичные условия мира", - Небензя в ООН

Заседание 24 февраля

На фоне этого Кариуки подтвердил намерение провести заседание Совета Безопасности ООН относительно Украины именно 24 февраля. Он подчеркнул, что на пятом году войны международное сообщество вновь подтвердит свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также важности достижения справедливого и прочного мира с надежными гарантиями безопасности.

Автор: 

Великобритания (5279) ООН (4235) Украина (44348) Совбез ООН (1142)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Найнебезпечніша організація в світі . Це як корумпований шеріф . Наче він є ви на нього маєте надію а він куплений . Так краще без нього .
показать весь комментарий
03.02.2026 08:32 Ответить
+9
Сходняк немощных
показать весь комментарий
03.02.2026 08:27 Ответить
+8
Хай вам грець - весело провести ювілей та отримати ювілейне вето від злочинця?!
За ЧОТИРИ роки і за 12 взагалі (коли вперше зіткнулися з цим збоченням, що злочинець не тільки сидить серед суддів у справі по собі, но і має вирішальний голос) не подолати це викривлення?! Не переписати свій у*обіщний устав, не скасувати вето ззагалі чи не перезібрати той Радбез?!!
ІМПОТЕНТИ!!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 09:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сходняк немощных
показать весь комментарий
03.02.2026 08:27 Ответить
Найнебезпечніша організація в світі . Це як корумпований шеріф . Наче він є ви на нього маєте надію а він куплений . Так краще без нього .
показать весь комментарий
03.02.2026 08:32 Ответить
Будуть гульвенити?
показать весь комментарий
03.02.2026 08:34 Ответить
З'їзд політичних імпотентів .
показать весь комментарий
03.02.2026 08:37 Ответить
В Радбезі ООН буде свято,бо у них буде повід зібратись,зробити вид що вони щось рішають в цьому світі.Одне лисе чмо по прізвиську небензя ,що означає НІ БЕ НІ МЕ,переважить своїм рішенням всіх,насміхаючись над світом.
показать весь комментарий
03.02.2026 08:38 Ответить
знов зроблять цирк ліцемерства
показать весь комментарий
03.02.2026 08:41 Ответить
а **** толку
показать весь комментарий
03.02.2026 08:42 Ответить
Наверное, будет очень потужное заседание раз за три с лишним недели заранее обьявляют
показать весь комментарий
03.02.2026 08:42 Ответить
торжественное
и машу захарову не забудьте пригласить
показать весь комментарий
03.02.2026 08:48 Ответить
По окончании у них будет банкет?
показать весь комментарий
03.02.2026 08:53 Ответить
О,и бухло купите ,уроды
показать весь комментарий
03.02.2026 09:08 Ответить
Хай вам грець - весело провести ювілей та отримати ювілейне вето від злочинця?!
За ЧОТИРИ роки і за 12 взагалі (коли вперше зіткнулися з цим збоченням, що злочинець не тільки сидить серед суддів у справі по собі, но і має вирішальний голос) не подолати це викривлення?! Не переписати свій у*обіщний устав, не скасувати вето ззагалі чи не перезібрати той Радбез?!!
ІМПОТЕНТИ!!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 09:13 Ответить
С шашлыками и водкой?
показать весь комментарий
03.02.2026 09:27 Ответить
Цим непотрібним паразитам аби збиратися. Організація у якій терористи та військові злочинці (рфія) мають голос та право вето .
показать весь комментарий
03.02.2026 09:39 Ответить
Видадуть росіянам святовий буклет до ціє дати мабуть. Яка з них користь взагалі.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:47 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
03.02.2026 10:07 Ответить
І що вони будуть святкувати ?
показать весь комментарий
03.02.2026 14:13 Ответить
 
 