Совет Безопасности ООН проведет заседание 24 февраля к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину

Совет Безопасности ООН проведет 24 февраля специальное заседание, посвященное четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Во время встречи планируют обсудить последствия войны для Украины и международной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил председатель Совбеза ООН и исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Он подчеркнул, что вопрос Украины является одним из приоритетных. По его словам, Лондон сосредотачивает внимание на трех конфликтах, которые представляют наибольшую угрозу международному миру и безопасности, — в Украине, Судане и Секторе Газа.

Поддержка справедливого мира

Председатель Совбеза отметил, что Великобритания поддерживает стремление президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа достичь справедливого мира.

"Мы поддерживаем США, наших европейских партнеров, Украину в этом. И важно, чтобы все, независимо от их отношений с Россией, давили на нее, чтобы она присоединилась к усилиям по достижению мира.

Украина показала, что она является стороной мира, в то время как Россия продолжает блокировать прогресс и терроризировать Украину и ее народ", - подчеркнул Кариуку.

Осуждение атак на энергетику

Председатель Совбеза ООН осудил российские атаки на энергетическую инфраструктуру Киева и других украинских городов, отметив, что такие удары оставляют людей без базовых условий для жизни в разгар зимы.

В то же время, по его словам, президент РФ Владимир Путин сознательно затягивает серьезные переговоры о мире.

Дальнейшая поддержка Украины

Кариуки подчеркнул, что Великобритания привержена ускорению помощи Украине и максимальному экономическому давлению на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и сделать невозможным повторение агрессии в будущем. Лондон, по его словам, будет и в дальнейшем оказывать экономическую, финансовую и военную поддержку, необходимую Украине для самообороны.

Заседание 24 февраля

На фоне этого Кариуки подтвердил намерение провести заседание Совета Безопасности ООН относительно Украины именно 24 февраля. Он подчеркнул, что на пятом году войны международное сообщество вновь подтвердит свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также важности достижения справедливого и прочного мира с надежными гарантиями безопасности.