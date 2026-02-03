Радбез ООН проведе засідання 24 лютого до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Рада Безпеки ООН проведе 24 лютого спеціальне засідання, присвячене четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час зустрічі планують обговорити наслідки війни для України та міжнародної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Радбезу ООН та виконувач обов’язків постійного представника Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі.

Він наголосив, що питання України є одним із пріоритетних. За його словами, Лондон зосереджує увагу на трьох конфліктах, які становлять найбільшу загрозу міжнародному миру та безпеці, — в Україні, Судані та Секторі Гази.

Підтримка справедливого миру

Голова Радбезу зазначив, що Велика Британія підтримує прагнення президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа досягти справедливого миру.

"Ми підтримуємо США, наших європейських партнерів, Україну в цьому. І важливо, щоб усі, незалежно від їхніх відносин з Росією, тиснули на неї, аби вона приєдналася до зусиль щодо миру.

Україна показала, що вона є стороною миру, тоді як Росія продовжує блокувати прогрес і тероризувати Україну та її народ", - наголосив Каріукі.

Засудження атак по енергетиці

Голова Радбезу ООН засудив російські атаки на енергетичну інфраструктуру Києва та інших українських міст, зазначивши, що такі удари залишають людей без базових умов для життя в розпал зими.

Водночас, за його словами, президент РФ Володимир Путін свідомо затягує серйозні переговори про мир.

Подальша підтримка України

Каріукі підкреслив, що Велика Британія віддана прискоренню допомоги Україні та максимальному економічному тиску на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів і унеможливити повторення агресії в майбутньому. Лондон, за його словами, і надалі надаватиме економічну, фінансову та військову підтримку, необхідну Україні для самооборони.

Засідання 24 лютого

На тлі цього Каріукі підтвердив намір провести засідання Ради Безпеки ООН щодо України саме 24 лютого. Він наголосив, що на п’ятому році війни міжнародна спільнота знову підтвердить свою відданість суверенітету й територіальній цілісності України, а також важливості досягнення справедливого та тривалого миру з надійними гарантіями безпеки.