Лавров оправдал удары России по энергетике: "Украина начала первой"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва якобы не начинала атак на гражданские объекты, а именно Украина первой начала бить по российским энергообъектам и сорвала "энергетическое перемирие".
Об этом он сказал в интервью пропагандистскому RT, передает Цензор.НЕТ.
Оправдание Кремля
"Сейчас устроили истерику по поводу того, что мы якобы бесчеловечно отключаем электричество в городах, люди страдают, замерзают, Россия бьет по энергетическим объектам. Мы никогда не начинали этих действий. Именно украинцы первыми начали бить по энергетическим и другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы. Год назад был взорван пассажирский поезд без какого-либо военного элемента", - говорит Лавров.
Россия обвинила Украину в срыве "энергетического перемирия"
Кроме того, российский министр заявил о якобы многочисленных примерах "доброй воли" России.
"Когда в марте 2025 года Трамп в разговоре с Путиным предложил объявить энергетическое перемирие на месяц, то Путин в тот же день публично поддержал это предложение. Месяц (это был март-апрель) мы вообще не трогали энергетические объекты Украины. А киевский режим за этот период более 130 раз атаковал наши энергетические гражданские объекты", - утверждает Лавров.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
- Впоследствии Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.
першими почали москалі ще в 2022 році, коли знищили всі великі нафтові сховища в Україні. Україна почала доганяти москалів в цьому питанні аж через декілька років, коли почала бомбити їх кінчені НПЗ в 2024-2025-их роках!!!!
10 жовтня 2022, у перший день атаки на цивільну інфраструктуру, крилата ракета не долетіла до ТЕЦ-6 кілька кілометрів і влучила в іншу промбудівлю. Стовп диму було видно на 30 км.