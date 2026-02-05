Лавров оправдал удары России по энергетике: "Украина начала первой"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва якобы не начинала атак на гражданские объекты, а именно Украина первой начала бить по российским энергообъектам и сорвала "энергетическое перемирие".

Об этом он сказал в интервью пропагандистскому RT, передает Цензор.НЕТ.

Оправдание Кремля

"Сейчас устроили истерику по поводу того, что мы якобы бесчеловечно отключаем электричество в городах, люди страдают, замерзают, Россия бьет по энергетическим объектам. Мы никогда не начинали этих действий. Именно украинцы первыми начали бить по энергетическим и другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы. Год назад был взорван пассажирский поезд без какого-либо военного элемента", - говорит Лавров.

Россия обвинила Украину в срыве "энергетического перемирия"

Кроме того, российский министр заявил о якобы многочисленных примерах "доброй воли" России.

"Когда в марте 2025 года Трамп в разговоре с Путиным предложил объявить энергетическое перемирие на месяц, то Путин в тот же день публично поддержал это предложение. Месяц (это был март-апрель) мы вообще не трогали энергетические объекты Украины. А киевский режим за этот период более 130 раз атаковал наши энергетические гражданские объекты", - утверждает Лавров.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Впоследствии Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.

