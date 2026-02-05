6 106 44

Лавров оправдал удары России по энергетике: "Украина начала первой"

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва якобы не начинала атак на гражданские объекты, а именно Украина первой начала бить по российским энергообъектам и сорвала "энергетическое перемирие".

Об этом он сказал в интервью пропагандистскому RT, передает Цензор.НЕТ.

Оправдание Кремля 

"Сейчас устроили истерику по поводу того, что мы якобы бесчеловечно отключаем электричество в городах, люди страдают, замерзают, Россия бьет по энергетическим объектам. Мы никогда не начинали этих действий. Именно украинцы первыми начали бить по энергетическим и другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы. Год назад был взорван пассажирский поезд без какого-либо военного элемента", - говорит Лавров.

Россия обвинила Украину в срыве "энергетического перемирия"

Кроме того, российский министр заявил о якобы многочисленных примерах "доброй воли" России.

"Когда в марте 2025 года Трамп в разговоре с Путиным предложил объявить энергетическое перемирие на месяц, то Путин в тот же день публично поддержал это предложение. Месяц (это был март-апрель) мы вообще не трогали энергетические объекты Украины. А киевский режим за этот период более 130 раз атаковал наши энергетические гражданские объекты", - утверждает Лавров.

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
  • Впоследствии Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.

Топ комментарии
Я просто хочу нагадати, що Кременчугський НПЗ був розбомблений ще в 2022 році, влітку, точну дату Гугл знає.
Так хто перший почав?
05.02.2026 22:35 Ответить
Хтось обіцяв і блекаут в Москві.
05.02.2026 22:50 Ответить
Це було на великдень 24 квітня 2022 року. Потім масовано добивали кожного року по декілька разів. Остання масована атака була восени торік. Гарь дійшла аж до Херсонської області. Уявляю що там було тоді..
05.02.2026 23:02 Ответить
Так і по підстанціях кацапи почали бити ще восени 2022 го.
05.02.2026 23:04 Ответить
kon4ennyj ******* !
05.02.2026 22:36 Ответить
Та, ясно, ясно.
Затягуйся глибше, тебе вже зачекалися.
05.02.2026 22:37 Ответить
Вівса цьому пану конякі в гузно
05.02.2026 22:38 Ответить
За тобою вже кобздон зачекався!Що ти мелеш??(((
05.02.2026 22:39 Ответить
Завтра тампло таку саму уйню скаже всім провідним медіа Америки.
05.02.2026 22:40 Ответить
Та да
05.02.2026 22:43 Ответить
В Харківську ТЕЦ-5 перший раз прилетіло 24.02.2022
05.02.2026 22:42 Ответить
А 23 , 24 марта 24 года её почти добили. А в последние дни окончательно. Змиевскую ГРЭС, на Эсхаре ещё весной 22 г также . Тварь нагло врёт и знает это.
05.02.2026 23:02 Ответить
Ну так, корови в стайнях плакали від жорстокості бэндеровцев
05.02.2026 22:44 Ответить
Цей кончений мудак казав, що і війну не росія почала, що вони ні на кого не нападали.
05.02.2026 22:46 Ответить
Каже, "рік тому було підірвано пасажирський поїзд" а за такий же підрив місяць тому резиденції ***** на Валдаї не згадав.... Старіє...
05.02.2026 22:47 Ответить
Почнемо з того,шо Засрашка напала на мирну цивільну Україну,яка Засрашці нічим не загрожувала!!
05.02.2026 22:47 Ответить
Калантаряндт, чий карабах? 🤣🤣🤣
05.02.2026 22:48 Ответить
Ісконний, звісно )))
Згідно Конституції Азербайджану
05.02.2026 22:50 Ответить
Падли
Чи буде суд чи буде кара
Царям всесвітнім лихварям..
05.02.2026 22:49 Ответить
Це сатана
05.02.2026 22:51 Ответить
Типова кацапська позиція - "сам дурак".
05.02.2026 22:54 Ответить
щось забагато сьогодні тої 🐴 конячої башки , певно скоро подохне кляча
05.02.2026 22:54 Ответить
******** (с)
05.02.2026 22:55 Ответить
Гeббeльс: "брехня, яку повторили тисячекратно, стає правдою".
05.02.2026 22:58 Ответить
Брехливі кацапські монстри , ви вже дістали українців
своєю наглючою брехнею на весь світ !
Відʼє@іться від Украіни , так як ви для нас просто здохли і
ми ніколи не будемо вважати вас за людей !!
05.02.2026 23:14 Ответить
Виродок фашистський. Да Україна до 2025 року майже не наносила жодних ударів по рашистській енергетиці. А скільки рашисти знищили українських НПЗ і електростанцій включаючи каховську ГЕС? Хояа кому я це розказую. Рашисти брехали, брешуть і брехатимуть. І повні дебіли ті хто з рашистами про щось домовлятимуться. Рашисти перші ж в котрий раз знову порушать домовленості і ще й звинуватять в усьому Україну
05.02.2026 23:50 Ответить
05.02.2026 23:53 Ответить
Падло, а хто почав так зване СВО?!
05.02.2026 23:58 Ответить
«Україна почала першою» - ЦЕ ГЕНЕТИЧНА БРЕХНЯ КАЦАПІВ.
06.02.2026 00:41 Ответить
06.02.2026 00:44 Ответить
"Ми маємо декарбонізувати економіку в короткому вікні, що ще залишилося, і повернути наше мислення та поведінку в гармонію з природою." (https://www.youtube.com/watch?v=DH_SmrXfteg&t=361s Клаус Шваб, Great Reset, 2020)
06.02.2026 00:58 Ответить
Першою, першою... Сиділи цілий березень 2022 року, без тепла і електроенергії - бо самі собі розбомбили ТЕЦ...
06.02.2026 01:20 Ответить
кацап, як завжди, БРЕШЕ!
першими почали москалі ще в 2022 році, коли знищили всі великі нафтові сховища в Україні. Україна почала доганяти москалів в цьому питанні аж через декілька років, коли почала бомбити їх кінчені НПЗ в 2024-2025-их роках!!!!
06.02.2026 02:46 Ответить
Свята людина,просто ангел
Як їм подобається брехати
06.02.2026 05:58 Ответить
Ну так. Чиста правда. Це ще 20 лютого 2014 року Україна напала на Крим і ОРДЛО, а 24.02.22 почала повномасштабний наступ на рифи. Так саме підступно напала, як Сакартвело 08.08.2008 напала на рифи.
06.02.2026 06:07 Ответить
Брехун.
06.02.2026 08:04 Ответить
Маняша, більше Лаврушу на випас в Чуйську долину не вивозу!
06.02.2026 08:51 Ответить
Так Україна мабуть першою почала окупувати свій Крим в лютому 2014.
06.02.2026 09:01 Ответить
Ну раз нам втрачати вже нічого - то чо не б'ємо по цивільним? Мені пофіг що думатимуть про українців коли русня їх усіх уб'є
06.02.2026 09:27 Ответить
Він і карту приніс, щоб три точки показати. Бо в росії карти є, на відміну від України!
"Дебіли, *ля!" (с)
06.02.2026 10:00 Ответить
Кончена цинічна брехлива тварина.
10 жовтня 2022, у перший день атаки на цивільну інфраструктуру, крилата ракета не долетіла до ТЕЦ-6 кілька кілометрів і влучила в іншу промбудівлю. Стовп диму було видно на 30 км.
06.02.2026 15:28 Ответить
 
 