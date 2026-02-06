УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18111 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини
525 3

Україна готова до переговорів, а Росія лише вдає, що веде їх, - Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Україна вже готова вести переговори по суті, тоді як Росія продовжує атаки та лише вдає, що зацікавлена у мирі.

Про це вона сказала в інтерв’ю фінському мовнику Yle, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Каллас зазначила, що Україна могла б розглянути тимчасове припинення вогню, проте російська сторона наполягає на максималістських умовах миру та не делегує на переговори людей із повноваженнями ухвалювати рішення.

"Росія продовжує атакувати Україну день і ніч, тому очевидно, що вони не хочуть миру. Я вважаю, що Росія лише вдає, що веде переговори", - сказала Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров заявив про секретні переговори з Європою

Вона також наголосила на підготовці нового пакету санкцій проти Росії, зокрема щодо тіньового флоту, та додала, що війна завершиться, коли у агресора закінчаться гроші.

Автор: 

перемовини (3762) Каллас Кая (506)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не факт, что закончатся деньги и они не будут ещё потом воевать бесплатно. Так что не надо тратить время на эти пустые разговоры, а надо дать Украине наступательное вооружение, чтобы мы забрали хотя бы Мелитополь для начала.
показати весь коментар
06.02.2026 16:37 Відповісти
Ну а який толк з переговорів,якщо при зустрічі рашка лиш виставляє ультиматуми ще ті ,з 2022 року?
показати весь коментар
06.02.2026 16:39 Відповісти
Скажімо чесно - влада ні в Україні, ні в росії, ні в Європі не зацікавлена у мирі. Китай і Штати теж скоріше за війну, ніж проти. Тому ймовірно війна триватиме ще мінімум до грудня 2027, коли будуть ухвалювати нові гроші для України.
І подивіться історію - майже всі війни закінчувалися розгромом однієї з сторін. Цілком можливо, так буде і в цій війні. В усі часи у влади не вистачало духу вийти і сказати - "ми облажалися, тож заради збереження решти країни і життів людей ми підемо на поступки ворогу". Зате довести країну до руїни з купою жертв - інша справа, "зробили все що могли", герої, ага.
показати весь коментар
06.02.2026 17:33 Відповісти
 
 