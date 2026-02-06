Україна готова до переговорів, а Росія лише вдає, що веде їх, - Каллас
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Україна вже готова вести переговори по суті, тоді як Росія продовжує атаки та лише вдає, що зацікавлена у мирі.
Про це вона сказала в інтерв’ю фінському мовнику Yle, передає Цензор.НЕТ.
Каллас зазначила, що Україна могла б розглянути тимчасове припинення вогню, проте російська сторона наполягає на максималістських умовах миру та не делегує на переговори людей із повноваженнями ухвалювати рішення.
"Росія продовжує атакувати Україну день і ніч, тому очевидно, що вони не хочуть миру. Я вважаю, що Росія лише вдає, що веде переговори", - сказала Каллас.
Вона також наголосила на підготовці нового пакету санкцій проти Росії, зокрема щодо тіньового флоту, та додала, що війна завершиться, коли у агресора закінчаться гроші.
І подивіться історію - майже всі війни закінчувалися розгромом однієї з сторін. Цілком можливо, так буде і в цій війні. В усі часи у влади не вистачало духу вийти і сказати - "ми облажалися, тож заради збереження решти країни і життів людей ми підемо на поступки ворогу". Зате довести країну до руїни з купою жертв - інша справа, "зробили все що могли", герої, ага.