Україна готова до переговорів, а Росія лише вдає, що веде їх, - Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Україна вже готова вести переговори по суті, тоді як Росія продовжує атаки та лише вдає, що зацікавлена у мирі.

Про це вона сказала в інтерв’ю фінському мовнику Yle, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Каллас зазначила, що Україна могла б розглянути тимчасове припинення вогню, проте російська сторона наполягає на максималістських умовах миру та не делегує на переговори людей із повноваженнями ухвалювати рішення.

"Росія продовжує атакувати Україну день і ніч, тому очевидно, що вони не хочуть миру. Я вважаю, що Росія лише вдає, що веде переговори", - сказала Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров заявив про секретні переговори з Європою

Вона також наголосила на підготовці нового пакету санкцій проти Росії, зокрема щодо тіньового флоту, та додала, що війна завершиться, коли у агресора закінчаться гроші.