Трамп заявив про позитивну динаміку переговорів щодо України

Президент США Дональд Трамп повідомив про "дуже хороші" переговори щодо мирного врегулювання війни Росії проти України та активну роботу США з усіма сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Білого дому, про це Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One.

"Сьогодні ми провели дуже хороші переговори щодо Росії та України, які можуть привести до певних змін", - сказав очільник Білого дому.

За словами президента США, паралельно тривають "дуже хороші" перемовини з Іраном. Трамп наголосив, що американська сторона активно та конструктивно контактує з усіма залученими сторонами.

Мирні перемовини в ОАЕ

