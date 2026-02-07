УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15485 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 754 37

Трамп заявив про позитивну динаміку переговорів щодо України

Трамп: "Позитивна динаміка" переговорів по Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив про "дуже хороші" переговори щодо мирного врегулювання війни Росії проти України та активну роботу США з усіма сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Білого дому, про це Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One.

"Сьогодні ми провели дуже хороші переговори щодо Росії та України, які можуть привести до певних змін",  - сказав очільник Білого дому.

За словами президента США, паралельно тривають "дуже хороші" перемовини з Іраном. Трамп наголосив, що американська сторона активно та конструктивно контактує з усіма залученими сторонами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть домовитися про мирну угоду між РФ та Україною у березні та провести вибори в травні, - Reuters

Мирні перемовини в ОАЕ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до переговорів, а Росія лише вдає, що веде їх, - Каллас

Автор: 

Україна (7215) Трамп Дональд (8832) переговори з Росією (1579)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Краще б він заговорив про позитивну динаміку знищення Росії, принаймні економічними методами.
показати весь коментар
07.02.2026 08:50 Відповісти
+10
Сцянина. Від нашого- в тєлємарафоні місцевому, а від цього нарцису- масштабніша. Наобирали...
показати весь коментар
07.02.2026 08:51 Відповісти
+6
Трамп багато у чому звинувачував Байдена, а сам виявився більш беззребетнішим стосовно політики щодо сосії.
показати весь коментар
07.02.2026 08:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б він заговорив про позитивну динаміку знищення Росії, принаймні економічними методами.
показати весь коментар
07.02.2026 08:50 Відповісти
Це повинен заявояти не Тпамп, а місцевий лідор. Який обіцяв блекаут у москві.
показати весь коментар
07.02.2026 09:08 Відповісти
Ви помиляєтеся, він ще на початку каденції заявив що він не лох і вам нічево нє должен.
показати весь коментар
07.02.2026 10:51 Відповісти
Трамп багато у чому звинувачував Байдена, а сам виявився більш беззребетнішим стосовно політики щодо сосії.
показати весь коментар
07.02.2026 08:51 Відповісти
ну .. не дарма же трампон в маскву катався.. там стільки компромата на себе заробив - онукам вистачить
показати весь коментар
07.02.2026 09:13 Відповісти
Росія відмовилась передати США контроль над Запорізькою АЕС
показати весь коментар
07.02.2026 09:19 Відповісти
Сцянина. Від нашого- в тєлємарафоні місцевому, а від цього нарцису- масштабніша. Наобирали...
показати весь коментар
07.02.2026 08:51 Відповісти
Беззмістовні та голослівні заяви Деменція сприймаються як "білий шум" в ефірі світової політики. В світі президентів-пігмеїв навіть наш клован виглядає Гуллівером...
показати весь коментар
07.02.2026 08:58 Відповісти
Нууу, якщо гл, нути уважніше, то можна зрозуміти, що позитивною динамікою перемовин Трамп вважає посилення кацапами обстрілів критичної інфраструктури України?
показати весь коментар
07.02.2026 10:08 Відповісти
Він в своєму розумі,чи на підтримці транквілізаторами? Явно що на гачку у кремля.Він припинив ядерні війни,закінчив 8,5 війн.пуйло,орбан,сі цьзіпін в нього кращі друзі.Мабуть,колообразний кореєць іранський мула теж.
показати весь коментар
07.02.2026 09:00 Відповісти
Дайте діду пігулок.
показати весь коментар
07.02.2026 09:02 Відповісти
Та хоча би памперсів.
показати весь коментар
07.02.2026 10:52 Відповісти
Для України позитивним може бути лише знищення раські фєдєраські.
показати весь коментар
07.02.2026 09:05 Відповісти
а таки було видно ,шо світом почали керувати збоченці під* філи , та аферисти ...дякуючі плівкам Епштейна ,всім треба дуже напрягтися , ці потвори знищать розум ,та Землю ,цікаво ,якої віри цей колективчик ? Можно здогадатися ...
показати весь коментар
07.02.2026 09:09 Відповісти
Сатаністи .
показати весь коментар
07.02.2026 09:32 Відповісти
Рижому шизоїдному серуну пора вже імпічмент. Бо в нього вже лайно лізе з усіх отворів.
показати весь коментар
07.02.2026 09:10 Відповісти
ага ..он та динаміка всю ніч літала та підривала
показати весь коментар
07.02.2026 09:12 Відповісти
А ось твій маразм позитивною динамікою похвалитися не може.
показати весь коментар
07.02.2026 09:14 Відповісти
Україна відчула цю динаміку сьогодні вночі. У нас в Запоріжжі вже декілька тижнів тривога не вимикається.....
показати весь коментар
07.02.2026 09:15 Відповісти
РасПутін і такий же ТрвмпПутлер.
показати весь коментар
07.02.2026 09:16 Відповісти
Ідіот і соціопат кончений
показати весь коментар
07.02.2026 09:23 Відповісти
Ні, якщо бути точнішим, то він ідіот - екстраверт у квадраті.
показати весь коментар
07.02.2026 10:28 Відповісти
Такеж саме як і зелене чмо.
Про мокшу і так все зрозуміло.
показати весь коментар
07.02.2026 10:30 Відповісти
Що б ти горів цинічна брехлива істота ,з твоїм приходом рашисти відчули свою безкарність ,число терористичних атак і загибель сеоед мирних жителів подвоїлось ,ну а горе рпрезидент голобородько вихваляє цього недоумка.
показати весь коментар
07.02.2026 09:25 Відповісти
Нас усю ніч бомбили, Іран послав США на путіна, а цей ідіот виплітає про позитивну динаміку...
Епштайн головного мозку !
показати весь коментар
07.02.2026 09:31 Відповісти
руда скотина жде шо ми капітулюємо
показати весь коментар
07.02.2026 09:49 Відповісти
Та таке враження що вже сифіліс головного мозку, острів Епштейна дається взнаки.
показати весь коментар
07.02.2026 10:54 Відповісти
а ти не радуйся руда змія ,шо ми сидимо без світла і тепла
показати весь коментар
07.02.2026 09:32 Відповісти
Краше відправ на москву шеврон - "Якщо не ми, то не ми" !
показати весь коментар
07.02.2026 09:34 Відповісти
«Дональд Трамп:
Тіло 100-річної бабусі.
Гнів 60-річного клансмена.
Вади 40-річного гвалтівника.
Ідеологія 20-річного гітлерюгенда.
Характер 10-річного ********.
Мозок 5-річної дитини.
Сміливість 1-річної ласки.
Життя абсолютного нуля.»
показати весь коментар
07.02.2026 09:40 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2026 10:04 Відповісти
Рудий покидьок даремно обсирав Байдена через стан здоров'я.Очевидно,що це вже не людина,а лиш трохи зовні схожа.
показати весь коментар
07.02.2026 10:24 Відповісти
Трамп заявив про позитивну динаміку переговорів щодо України

ПОЗИТИВНА динаміка для агресора, для Путіна.

Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своъм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего" Муссоліні перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.

НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
показати весь коментар
07.02.2026 10:30 Відповісти
Бачили і чули позитивну динаміку сьогодні вночі.
показати весь коментар
07.02.2026 10:33 Відповісти
Пункт Перший - всі переговори великого тромпа є Хорошими
. якщо здається, що ти цього не бачиш - читай пункт Перший, бо тромп професіанал в переговорах , а ТИ 👉👈ні !!!!
показати весь коментар
07.02.2026 11:11 Відповісти
Віднедавна кожен раз, коли читаю інфу "від Трампа" хочеться зауважити "оце є першостатейний найкращий ****** у світі".
показати весь коментар
07.02.2026 15:36 Відповісти
О, наш ,,Майстер угоди'' знову в ділі ! Поки весь світ спостерігає за найбільш затяжним у світі сеансом ,,дипломатичного гіпнозу'', Доня продовжує тримати обличчя людини, яка щойно продала Ейфелеву вежу, хоча насправді йому як лоху знову впарили квиток у безкоштовний туалет.....Його ,,геніальна'' стратегія переговорів з путіним нагадує гру в наперстки, де Доня- це той самий азартний турист, який щиро вірить, що от-от вгадає, де кулька. Він виходить до преси з виглядом світового месії, заявляючи: ,,Ми дуже близько до прориву! У нас дуже ,,позитивна динаміка '', у той час як путін у сусідній кімнаті просто перевіряє, скільки ще шарів ,,божої роси'' витримає зачіска екс-президента, перш ніж той помітить ,,дощ''.Це ж треба мати такий унікальний талант: отримувати від кремля лише ,,дякуємо, ми вам передзвонимо'' і перетворювати це на заголовки про ,,неймовірно хороші новини''. Поки диктатор водить його за ніс, як школяра по екскурсії в КДБ, Доня продовжує вихвалятися своїм ,,мистецтвом домовлятись''. Мабуть, у його розумінні ,,вирішити питання'' - це коли тебе публічно ігнорують, а ти у відповідь лише хвалиш дикцію опонента, і намагаєщся продати світові його образ як хорошоі людини яка дотримується свого слова....Визнати, що його просто,,розводять''? Та ніколи! Адже для Доні краще вдавати, що він грає в шахи, ніж зізнатися, що він - єдина фігура на дошці, яку постійно з'їдають, а він при цьому продовжує посміхатися в камеру і кричати: про ,,прогресс, нові досягнення і хороші новини в перемовинах''. Це вже не дипломатія, це стокгольмський синдром, загорнутий у позолочену обгортку з написом ,, Зробимо Америку великою знову''. Трамп так відчайдушно хоче бути ,,великим рішалою'', що готовий приймати струмені путінської сцянини в очі за елітний парфум, аби тільки не знімати свої рожеві окуляри....
показати весь коментар
07.02.2026 15:44 Відповісти
 
 