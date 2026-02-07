1 754 37
Трамп заявив про позитивну динаміку переговорів щодо України
Президент США Дональд Трамп повідомив про "дуже хороші" переговори щодо мирного врегулювання війни Росії проти України та активну роботу США з усіма сторонами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Білого дому, про це Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One.
"Сьогодні ми провели дуже хороші переговори щодо Росії та України, які можуть привести до певних змін", - сказав очільник Білого дому.
За словами президента США, паралельно тривають "дуже хороші" перемовини з Іраном. Трамп наголосив, що американська сторона активно та конструктивно контактує з усіма залученими сторонами.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Топ коментарі
+16 Сергей Папков #616945
показати весь коментар07.02.2026 08:50 Відповісти Посилання
+10 сергей хорунжий #582086
показати весь коментар07.02.2026 08:51 Відповісти Посилання
+6 Dmitriy Prudko
показати весь коментар07.02.2026 08:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про мокшу і так все зрозуміло.
Епштайн головного мозку !
Тіло 100-річної бабусі.
Гнів 60-річного клансмена.
Вади 40-річного гвалтівника.
Ідеологія 20-річного гітлерюгенда.
Характер 10-річного ********.
Мозок 5-річної дитини.
Сміливість 1-річної ласки.
Життя абсолютного нуля.»
ПОЗИТИВНА динаміка для агресора, для Путіна.
Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своъм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего" Муссоліні перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "
«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).
Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.
НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
. якщо здається, що ти цього не бачиш - читай пункт Перший, бо тромп професіанал в переговорах , а ТИ 👉👈ні !!!!