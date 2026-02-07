Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

Ишингер: Украина сдерживает угрозу для Европы

Украина сдерживает угрозу для Европы, а исход войны будет иметь решающее значение для ФРГ и ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер.

"Пока Украина защищает Европу, опасность не так уж велика", - сказал он.

Он объяснил это тем, что российская армия во время боевых действий в Украине "теряет тысячи солдат каждую неделю". Как только в Украине прекратится огонь, ситуация изменится, считает Ишингер. "Тогда Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге ухудшится", - отметил он.

Результат войны в Украине определит безопасность Европы

Тем не менее, Ишингер подчеркнул, что самой главной задачей является как можно более быстрое прекращение гибели людей.

"Нет ничего, чего бы я желал больше для народа Украины. Но российская угроза для нас, граждан Германии, также возрастет, если будущее прекращение огня не будет сопровождаться значимым ограничением военного развертывания в западных военных округах России", - убежден Ишингер.

И, по его мнению, этого совсем не стоит ожидать.

"Вот почему простое прекращение огня не будет поводом для того, чтобы сидеть сложа руки и расслабиться", - предупреждает он. То, как закончится война в Украине, является "решающим вопросом судьбы для Германии и Европы", подчеркивает Ишингер.

По его словам, сегодня Украина защищает не только свою территорию, но и всю Европу.

Ахаха ну Європі вигідно щоб Україна завжди воювала, тоді ті тепличні істоти в безпеці будуть, але українці не безкінечні, що вони будуть верещати як якимось чином війна заглухне?
07.02.2026 13:41 Ответить
Саме тому наші партнери не надають допомогу в тому обсязі, який би дозволив Україні перемогти.
07.02.2026 13:40 Ответить
Таке враження , що в припиненні війни , в Україні , дійсно зацікавлений лише Трамп
Таке враження , що в припиненні війни , в Україні , дійсно зацікавлений лише Трамп
07.02.2026 13:40 Ответить
Тим не менш, Ішинґер наголосив, що найголовнішим завданням є якнайшвидше припинити загибель людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3599413

Ну не потрібно виправдовуватися...
07.02.2026 13:37 Ответить
уявіть себе менталітет цього голови Мюнхенської конференції з безпеки Ішинґера ... з когалу міндічів ?...
07.02.2026 13:40 Ответить
А що не так? Дядько все вірно сказав.
07.02.2026 13:41 Ответить
Тільки після таких висловлювань пуйло може і на країни Балтії напасти, не припиняючи бомбити Україну. І Китай йому в цьому допоможе...
07.02.2026 13:44 Ответить
Ці висловлювання про те що поки ***** в Україні зав'яз , то більше ні на кого не нападе .
07.02.2026 14:35 Ответить
Саме так. Це ж очевидно.
07.02.2026 14:42 Ответить
Враховуючи відсутність здорового глузду у пуйла і його оточення, такі висловлювання діють на нього як червона ганчірка на бика під час Корриди. Так до вас краще доходить? Безпечнсть європейських "рожевих поні" їм ще вилізе боком!
07.02.2026 15:18 Ответить
А ще хтось забудькувато не бльокує російський нафтогін «Дружба»…
07.02.2026 14:06 Ответить
І наш сталевий Лев. Потім він покарає - єрмака і баканова, а сам пострижеться в монахи
07.02.2026 14:14 Ответить
Таке враження що ти читати навчився , а думати не виходить (((
07.02.2026 14:37 Ответить
Старий цинік доволі відвертий. Як би цю Європу напрягти? Коридор для кацапів зробити,чи що?🤔
07.02.2026 13:42 Ответить
Позиція вибрана європейцями давно зрозуміла. Тягнути максимально час, доки кацапстан фінансово не розвалиться. Ну а те, що там українці помирають.... то таке.
07.02.2026 13:42 Ответить
Європа подпала про захист своєї теріторії ,коли підтримала зеленського 🤡 , відкривши йому довіру , захейтили Порошенко ,і це була страшенна помилка Заходу , китай не дасть нормального життя не тільки Україні а і Європі ...
07.02.2026 13:53 Ответить
А де всі захисники потужних європейських партнерів? Як воно нічого?
07.02.2026 13:53 Ответить
Все логично, это только у нас дурачье думает что акулы капитализма им дают деньги отстаиваить какие-то там ценности
07.02.2026 14:00 Ответить
Ви вже там підрахували на скільки часу,без того щоб ви реально кинули всі можливі ресурси за для посилення України,вистачить українців?
07.02.2026 14:08 Ответить
Так є. Тому зєлєнскій, і його війна до останнього українця, Європу влаштовує
07.02.2026 14:11 Ответить
Де там воювальники за звою землю , хай почитають за що воюють.
07.02.2026 14:17 Ответить
07.02.2026 14:32 Ответить
Складається враження, що Лєночка дуже мріє стати молодою веселою... вдовою. А що? Їй же не нести відповідальність за вчинки свого чоловіка. Хто б їй допоміг мрії досягти?
07.02.2026 15:11 Ответить
Авжеж: поки в підворотні гвалтують сусідку, інші тьотки можуть ходити спокійно.
07.02.2026 14:40 Ответить
Вже навіть відкрито кажуть.
07.02.2026 15:00 Ответить
они уже даже не скрывают))))
07.02.2026 15:24 Ответить
Сказал то, что и так все адекватные понимали уже давно. Пока Европа не почувствует угрозы, дела не будет. А угрозу она почувствует только тогда, когда шахеды и искандеры будут гасить европейские столицы. Но это кстати не значит что они воевать начнут. Скорее наоборот, быстрее договорятся с ******. Зато они нашли дураков которые с ним будут воевать до талого. И можно за счёт этих дураков уже договариваться с ****** на своих условиях. Что они уже сейчас начинают делать. Для них нынешняя война это переговорная позиция. Сейчас эта позиция выгоднее чем если бы бомбили их города. Все правильно и грамотно они делают со своей стороны.
07.02.2026 15:31 Ответить
Так заваліть Путлера поки Україна воює! Виманіть його на будь-яку нейтральну територію та заваліть! І тоді він точно не зможе нічого ' спокійно продовжувати'.
07.02.2026 17:09 Ответить
А...уеть
07.02.2026 18:22 Ответить
Эй! ********! Вы глаза откройте , кто тут ху...
07.02.2026 18:27 Ответить
Пока я пью за ваш счёт?
Если похмелюсь - ***** Вам...
07.02.2026 20:46 Ответить
Я вже три роки переконаний що наші "союзники" зацікавлені в тому щоб рашисти воювали з нами, так вони себе почувають в безпеці. Безпринципність і егоїзм та подвійна мораль притаманна ним.
08.02.2026 16:47 Ответить
 
 