Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер
Украина сдерживает угрозу для Европы, а исход войны будет иметь решающее значение для ФРГ и ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер.
"Пока Украина защищает Европу, опасность не так уж велика", - сказал он.
Он объяснил это тем, что российская армия во время боевых действий в Украине "теряет тысячи солдат каждую неделю". Как только в Украине прекратится огонь, ситуация изменится, считает Ишингер. "Тогда Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге ухудшится", - отметил он.
Результат войны в Украине определит безопасность Европы
Тем не менее, Ишингер подчеркнул, что самой главной задачей является как можно более быстрое прекращение гибели людей.
"Нет ничего, чего бы я желал больше для народа Украины. Но российская угроза для нас, граждан Германии, также возрастет, если будущее прекращение огня не будет сопровождаться значимым ограничением военного развертывания в западных военных округах России", - убежден Ишингер.
И, по его мнению, этого совсем не стоит ожидать.
"Вот почему простое прекращение огня не будет поводом для того, чтобы сидеть сложа руки и расслабиться", - предупреждает он. То, как закончится война в Украине, является "решающим вопросом судьбы для Германии и Европы", подчеркивает Ишингер.
По его словам, сегодня Украина защищает не только свою территорию, но и всю Европу.
Ну не потрібно виправдовуватися...
Таке враження , що в припиненні війни , в Україні , дійсно зацікавлений лише Трамп
