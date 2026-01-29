Европа должна говорить на языке "политики силы", - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна говорить на языке "политики силы", подчеркнув необходимость усиления обороноспособности Европейского Союза.

Об этом он сказал во время выступления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tagesschau.

В своей речи Мерц отметил, что Европа находится под давлением сразу с нескольких сторон, однако считает это стимулом для развития.

"Мы находимся под давлением с нескольких сторон. Но из этого также можно выделить кое-что: Европа всегда росла, когда на нее оказывалось давление", - сказал канцлер.

По словам Мерца, укрепление европейской обороны должно происходить за счет повышения конкурентоспособности экономики ЕС. Для этого, по его мнению, необходимо пересмотреть действующие правила Евросоюза, которые могут сдерживать экономическое развитие.

Канцлер также сообщил, что во время специального саммита ЕС в Брюсселе 12 февраля планирует обсудить вопрос повышения конкурентоспособности экономики Евросоюза, в частности путем пересмотра всех регуляторных норм.

Отдельно в своем выступлении Мерц остановился на отношениях с США, заявив, что Европа больше не позволит запугивать себя тарифными угрозами со стороны Вашингтона.

