887 11

Европа должна говорить на языке "политики силы", - Мерц

Фридрих Мерц о необходимости согласования ударов Украины по России между Европой и США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна говорить на языке "политики силы", подчеркнув необходимость усиления обороноспособности Европейского Союза.

Об этом он сказал во время выступления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tagesschau.

В своей речи Мерц отметил, что Европа находится под давлением сразу с нескольких сторон, однако считает это стимулом для развития.
"Мы находимся под давлением с нескольких сторон. Но из этого также можно выделить кое-что: Европа всегда росла, когда на нее оказывалось давление", - сказал канцлер.

По словам Мерца, укрепление европейской обороны должно происходить за счет повышения конкурентоспособности экономики ЕС. Для этого, по его мнению, необходимо пересмотреть действующие правила Евросоюза, которые могут сдерживать экономическое развитие.

Канцлер также сообщил, что во время специального саммита ЕС в Брюсселе 12 февраля планирует обсудить вопрос повышения конкурентоспособности экономики Евросоюза, в частности путем пересмотра всех регуляторных норм.

Отдельно в своем выступлении Мерц остановился на отношениях с США, заявив, что Европа больше не позволит запугивать себя тарифными угрозами со стороны Вашингтона.

Через років 10 навіть буде боєздатна армія. От.
29.01.2026 11:05 Ответить
Та нє, через десять - то занадто швидко. Десь через двадцять)
29.01.2026 11:12 Ответить
Я вже соромлюся питати: в де ті "тауруси"?
29.01.2026 11:09 Ответить
А сколька карова дайот малака? Да ми малака нє відалі пака. ... Такая карова нужна самаму.
29.01.2026 13:48 Ответить
То говори - мовою сили - тільки закликаєте один одного
29.01.2026 11:10 Ответить
Для цього, на його думку, необхідно переглянути чинні правила Євросоюзу які можуть стримувати економічний розвиток Джерело: https://censor.net/ua/n3597845

Вже не приховано хоче в екстазі злитися з комуняками китайцями.

Бо всі зають що Німеччина активно будує свої енергозалежні в першу чергу від газу підприємства у Китаї. Звісно цей газ йде від московитів. Але це інше.
29.01.2026 11:11 Ответить
насправді це натяк на дотаційні регіони, які мають право голосу, і те що рішення по ЕС мають прийматись одностайно.
от Мерц і пропонує - немає грошей - немає голосу. щоб всякі там орбани, фіцо та решта сиділи на підсосі.
29.01.2026 11:14 Ответить
Так "говоріть"... Хто заважає?
29.01.2026 11:44 Ответить
Кацапія, США, та Зельоні відсторонили ЄС від участі у договорняку. І поради ЄС вже впусту. Ще й хитро придуманий формат. Кацапія підписує договір про гарантії з США, і Україна обіцянки з США. Типу ніякої капітуляції. Це умови нечувано небачених гарантій безпеки. І Кацапія дістає всі пункти узгоджені в Стамбулі в 2022 році. Ще й під гарантії виконання Україною через контроль США.
29.01.2026 11:52 Ответить
Одне забув Мерц уточнити: з ким говорити?
29.01.2026 13:10 Ответить
 
 