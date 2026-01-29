Європа повинна говорити мовою "політики сили", - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має говорити мовою "політики сили", наголосивши на необхідності посилення обороноздатності Європейського Союзу.

Про це він сказав під час виступу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на tagesschau.

У своїй промові Мерц зазначив, що Європа перебуває під тиском одразу з кількох боків, однак вважає це стимулом для розвитку.

"Ми перебуваємо під тиском з кількох боків. Але з цього також можна виділити дещо: Європа завжди зростала, коли на неї чинився тиск", - сказав канцлер.

За словами Мерца, зміцнення європейської оборони має відбуватися через підвищення конкурентоспроможності економіки ЄС. Для цього, на його думку, необхідно переглянути чинні правила Євросоюзу, які можуть стримувати економічний розвиток.

Канцлер також повідомив, що під час спеціального саміту ЄС у Брюсселі 12 лютого планує обговорити питання підвищення конкурентоспроможності економіки Євросоюзу, зокрема шляхом перегляду всіх регуляторних норм.

Окремо у своєму виступі Мерц зупинився на відносинах зі США, заявивши, що Європа більше не дозволить залякувати себе тарифними погрозами з боку Вашингтона.

