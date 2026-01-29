Європа повинна говорити мовою "політики сили", - Мерц

Фрідріх Мерц про необхідність узгодження ударів України по Росії між Європою і США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має говорити мовою "політики сили", наголосивши на необхідності посилення обороноздатності Європейського Союзу.

Про це він сказав під час виступу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на tagesschau.

У своїй промові Мерц зазначив, що Європа перебуває під тиском одразу з кількох боків, однак вважає це стимулом для розвитку.
"Ми перебуваємо під тиском з кількох боків. Але з цього також можна виділити дещо: Європа завжди зростала, коли на неї чинився тиск", - сказав канцлер.

За словами Мерца, зміцнення європейської оборони має відбуватися через підвищення конкурентоспроможності економіки ЄС. Для цього, на його думку, необхідно переглянути чинні правила Євросоюзу, які можуть стримувати економічний розвиток.

Канцлер також повідомив, що під час спеціального саміту ЄС у Брюсселі 12 лютого планує обговорити питання підвищення конкурентоспроможності економіки Євросоюзу, зокрема шляхом перегляду всіх регуляторних норм.

Окремо у своєму виступі Мерц зупинився на відносинах зі США, заявивши, що Європа більше не дозволить залякувати себе тарифними погрозами з боку Вашингтона.

Топ коментарі
Я вже соромлюся питати: в де ті "тауруси"?
29.01.2026 11:09 Відповісти
То говори - мовою сили - тільки закликаєте один одного
29.01.2026 11:10 Відповісти
Та нє, через десять - то занадто швидко. Десь через двадцять)
29.01.2026 11:12 Відповісти
Через років 10 навіть буде боєздатна армія. От.
29.01.2026 11:05 Відповісти
А сколька карова дайот малака? Да ми малака нє відалі пака. ... Такая карова нужна самаму.
29.01.2026 13:48 Відповісти
То говори - мовою сили - тільки закликаєте один одного
Вже не приховано хоче в екстазі злитися з комуняками китайцями.

Бо всі зають що Німеччина активно будує свої енергозалежні в першу чергу від газу підприємства у Китаї. Звісно цей газ йде від московитів. Але це інше.
29.01.2026 11:11 Відповісти
насправді це натяк на дотаційні регіони, які мають право голосу, і те що рішення по ЕС мають прийматись одностайно.
от Мерц і пропонує - немає грошей - немає голосу. щоб всякі там орбани, фіцо та решта сиділи на підсосі.
29.01.2026 11:14 Відповісти
Так "говоріть"... Хто заважає?
29.01.2026 11:44 Відповісти
Кацапія, США, та Зельоні відсторонили ЄС від участі у договорняку. І поради ЄС вже впусту. Ще й хитро придуманий формат. Кацапія підписує договір про гарантії з США, і Україна обіцянки з США. Типу ніякої капітуляції. Це умови нечувано небачених гарантій безпеки. І Кацапія дістає всі пункти узгоджені в Стамбулі в 2022 році. Ще й під гарантії виконання Україною через контроль США.
29.01.2026 11:52 Відповісти
Одне забув Мерц уточнити: з ким говорити?
29.01.2026 13:10 Відповісти
 
 