Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер

Україна стримує загрозу для Європи, а підсумок війни матиме вирішальне значення для ФРН та ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфганг Ішингер.

"Поки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика", - сказав він.

Він пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня". Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішингер. "Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.

Результат війни в Україні визначить безпеку Європи

Тим не менш, Ішингер наголосив, що найголовнішим завданням є якнайшвидше припинити загибель людей.

"Немає нічого, чого б я бажав більше для народу України. Але російська загроза для нас, німців, також зросте, якщо майбутнє припинення вогню не супроводжуватиметься значим обмеженням військового розгортання в західних військових округах Росії", - переконаний Ішингер.

І, на його думку, цього зовсім не варто очікувати.

"Ось чому просте припинення вогню не буде причиною для того, щоб сидіти склавши руки і розслабитися", - застерігає він. Те, як закінчиться війна в Україні, є "вирішальним питанням долі для Німеччини та Європи", підкреслює Ішингер.

За його словами, сьогодні Україна захищає не лише власну територію, але й усю Європу.

