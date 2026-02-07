Новини Безпека Європи
Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер

Україна стримує загрозу для Європи, а підсумок війни матиме вирішальне значення для ФРН та ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив  голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфганг Ішингер.

"Поки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика", - сказав він.

Він пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня". Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішингер. "Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.

Тим не менш, Ішингер наголосив, що найголовнішим завданням є якнайшвидше припинити загибель людей.

"Немає нічого, чого б я бажав більше для народу України. Але російська загроза для нас, німців, також зросте, якщо майбутнє припинення вогню не супроводжуватиметься значим обмеженням військового розгортання в західних військових округах Росії", - переконаний Ішингер.

І, на його думку, цього зовсім не варто очікувати.

"Ось чому просте припинення вогню не буде причиною для того, щоб сидіти склавши руки і розслабитися", - застерігає він. Те, як закінчиться війна в Україні, є "вирішальним питанням долі для Німеччини та Європи", підкреслює Ішингер.

За його словами, сьогодні Україна захищає не лише власну територію, але й усю Європу.

Топ коментарі
Ахаха ну Європі вигідно щоб Україна завжди воювала, тоді ті тепличні істоти в безпеці будуть, але українці не безкінечні, що вони будуть верещати як якимось чином війна заглухне?
07.02.2026 13:41 Відповісти
Саме тому наші партнери не надають допомогу в тому обсязі, який би дозволив Україні перемогти.
07.02.2026 13:40 Відповісти
Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер Джерело: https://censor.net/ua/n3599413
Таке враження , що в припиненні війни , в Україні , дійсно зацікавлений лише Трамп
07.02.2026 13:40 Відповісти
Тим не менш, Ішинґер наголосив, що найголовнішим завданням є якнайшвидше припинити загибель людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3599413

Ну не потрібно виправдовуватися...
07.02.2026 13:37 Відповісти
уявіть себе менталітет цього голови Мюнхенської конференції з безпеки Ішинґера ... з когалу міндічів ?...
07.02.2026 13:40 Відповісти
А що не так? Дядько все вірно сказав.
07.02.2026 13:41 Відповісти
Тільки після таких висловлювань пуйло може і на країни Балтії напасти, не припиняючи бомбити Україну. І Китай йому в цьому допоможе...
07.02.2026 13:44 Відповісти
Ці висловлювання про те що поки ***** в Україні зав'яз , то більше ні на кого не нападе .
07.02.2026 14:35 Відповісти
Саме так. Це ж очевидно.
07.02.2026 14:42 Відповісти
Враховуючи відсутність здорового глузду у пуйла і його оточення, такі висловлювання діють на нього як червона ганчірка на бика під час Корриди. Так до вас краще доходить? Безпечнсть європейських "рожевих поні" їм ще вилізе боком!
07.02.2026 15:18 Відповісти
Саме тому наші партнери не надають допомогу в тому обсязі, який би дозволив Україні перемогти.
07.02.2026 13:40 Відповісти
Саме так. І ще вони спеціально не блокують російські танкери - щоб путінська воєнна машина мала постійно фінансове пальне.
07.02.2026 13:42 Відповісти
А ще хтось забудькувато не бльокує російський нафтогін «Дружба»…
07.02.2026 14:06 Відповісти
Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер Джерело: https://censor.net/ua/n3599413
Таке враження , що в припиненні війни , в Україні , дійсно зацікавлений лише Трамп
07.02.2026 13:40 Відповісти
І наш сталевий Лев. Потім він покарає - єрмака і баканова, а сам пострижеться в монахи
07.02.2026 14:14 Відповісти
Таке враження що ти читати навчився , а думати не виходить (((
07.02.2026 14:37 Відповісти
Ахаха ну Європі вигідно щоб Україна завжди воювала, тоді ті тепличні істоти в безпеці будуть, але українці не безкінечні, що вони будуть верещати як якимось чином війна заглухне?
07.02.2026 13:41 Відповісти
Старий цинік доволі відвертий. Як би цю Європу напрягти? Коридор для кацапів зробити,чи що?🤔
07.02.2026 13:42 Відповісти
Позиція вибрана європейцями давно зрозуміла. Тягнути максимально час, доки кацапстан фінансово не розвалиться. Ну а те, що там українці помирають.... то таке.
07.02.2026 13:42 Відповісти
Європа подпала про захист своєї теріторії ,коли підтримала зеленського 🤡 , відкривши йому довіру , захейтили Порошенко ,і це була страшенна помилка Заходу , китай не дасть нормального життя не тільки Україні а і Європі ...
07.02.2026 13:53 Відповісти
А де всі захисники потужних європейських партнерів? Як воно нічого?
07.02.2026 13:53 Відповісти
Все логично, это только у нас дурачье думает что акулы капитализма им дают деньги отстаиваить какие-то там ценности
07.02.2026 14:00 Відповісти
Ви вже там підрахували на скільки часу,без того щоб ви реально кинули всі можливі ресурси за для посилення України,вистачить українців?
07.02.2026 14:08 Відповісти
Так є. Тому зєлєнскій, і його війна до останнього українця, Європу влаштовує
07.02.2026 14:11 Відповісти
Де там воювальники за звою землю , хай почитають за що воюють.
07.02.2026 14:17 Відповісти
07.02.2026 14:32 Відповісти
Складається враження, що Лєночка дуже мріє стати молодою веселою... вдовою. А що? Їй же не нести відповідальність за вчинки свого чоловіка. Хто б їй допоміг мрії досягти?
07.02.2026 15:11 Відповісти
Авжеж: поки в підворотні гвалтують сусідку, інші тьотки можуть ходити спокійно.
07.02.2026 14:40 Відповісти
Вже навіть відкрито кажуть.
07.02.2026 15:00 Відповісти
они уже даже не скрывают))))
07.02.2026 15:24 Відповісти
Сказал то, что и так все адекватные понимали уже давно. Пока Европа не почувствует угрозы, дела не будет. А угрозу она почувствует только тогда, когда шахеды и искандеры будут гасить европейские столицы. Но это кстати не значит что они воевать начнут. Скорее наоборот, быстрее договорятся с ******. Зато они нашли дураков которые с ним будут воевать до талого. И можно за счёт этих дураков уже договариваться с ****** на своих условиях. Что они уже сейчас начинают делать. Для них нынешняя война это переговорная позиция. Сейчас эта позиция выгоднее чем если бы бомбили их города. Все правильно и грамотно они делают со своей стороны.
07.02.2026 15:31 Відповісти
Так заваліть Путлера поки Україна воює! Виманіть його на будь-яку нейтральну територію та заваліть! І тоді він точно не зможе нічого ' спокійно продовжувати'.
07.02.2026 17:09 Відповісти
А...уеть
07.02.2026 18:22 Відповісти
Эй! ********! Вы глаза откройте , кто тут ху...
07.02.2026 18:27 Відповісти
Пока я пью за ваш счёт?
Если похмелюсь - ***** Вам...
07.02.2026 20:46 Відповісти
Я вже три роки переконаний що наші "союзники" зацікавлені в тому щоб рашисти воювали з нами, так вони себе почувають в безпеці. Безпринципність і егоїзм та подвійна мораль притаманна ним.
08.02.2026 16:47 Відповісти
 
 