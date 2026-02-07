Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер
Україна стримує загрозу для Європи, а підсумок війни матиме вирішальне значення для ФРН та ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфганг Ішингер.
"Поки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика", - сказав він.
Він пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня". Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішингер. "Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.
Результат війни в Україні визначить безпеку Європи
Тим не менш, Ішингер наголосив, що найголовнішим завданням є якнайшвидше припинити загибель людей.
"Немає нічого, чого б я бажав більше для народу України. Але російська загроза для нас, німців, також зросте, якщо майбутнє припинення вогню не супроводжуватиметься значим обмеженням військового розгортання в західних військових округах Росії", - переконаний Ішингер.
І, на його думку, цього зовсім не варто очікувати.
"Ось чому просте припинення вогню не буде причиною для того, щоб сидіти склавши руки і розслабитися", - застерігає він. Те, як закінчиться війна в Україні, є "вирішальним питанням долі для Німеччини та Європи", підкреслює Ішингер.
За його словами, сьогодні Україна захищає не лише власну територію, але й усю Європу.
Ну не потрібно виправдовуватися...
Таке враження , що в припиненні війни , в Україні , дійсно зацікавлений лише Трамп
