Новости переговоры с РФ
Глава ОБСЕ рассказал, какие идеи представил Киеву и Москве

Игнацио Кассис после визитов в Украину и Россию

Министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Игнацио Кассис после визитов в Украину и Россию заявил, что представил сторонам три группы идей от имени организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Кассиса во время пресс-конференции в пятницу.

По словам Кассиса, все предложенные идеи были абсолютно одинаковыми для Киева и Москвы. Сейчас ОБСЕ ожидает официальных ответов от обеих сторон через их миссии в Вене.

Архитектура безопасности и роль ОБСЕ

Первая группа идей касается будущей архитектуры безопасности Европы. Кассис отметил, что этот вопрос актуален на фоне уменьшения роли США в сфере гарантий безопасности.

Вторая группа идей связана с потенциальной ролью ОБСЕ в мирном процессе. Также речь идет об участии организации после возможного заключения перемирия между Россией и Украиной.

"У нас есть экспертиза, у нас есть опыт, и в то же время мы осознаем уровень недоверия из-за предыдущих миссий", – отметил Кассис.

Реформы в ОБСЕ и дальнейшие шаги

Третья группа идей предусматривает внутренние реформы ОБСЕ. По словам главы организации, изменения необходимы для большей открытости и эффективного диалога между государствами.

Кассис подчеркнул, что обе стороны были открыты для обсуждения. В то же время окончательная позиция должна быть сформирована после внутренних консультаций.

"Сейчас мы ждем отзывы, чтобы организация могла функционировать должным образом", – подчеркнул он.

Ранее в ОБСЕ заявляли, что во время визита в Украину Кассис представил Киеву инструменты поддержки мира после прекращения боевых действий. В Москве он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

  • Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что о проведении в США переговоров по урегулированию в Украине речи не идет.

О! Знов ця дивна контора "нарисовадась" 🤔

1 вересня 2014

Генеральний секретар Організації безпеки та співробітництва в Європі Ламберто Заньєр заявив BBC, що присутність регулярних частин російської армії на Донбасі важко підтвердити.

"Там завжди були громадяни Росії, які, можливо, приїжджали туди з різних причин і підтримували сепаратистів. Ці свідчення у нас є, бо ми зустрічали людей, які приїжджали в такому приватному порядку, і говорили з ними", - сказав він.

"Але чи є там російські військові підрозділи окрім того, що всі ми бачили, і окрім тих військових, яких українці захопили в полон, - це продемонструвати складніше", - додав високопосадовець.
06.02.2026 19:45 Ответить
та кого цікавить отой маразм нікчемної організації, яка має статус ... поки що..., ален немає авторитету!
06.02.2026 19:48 Ответить
чтобы кацапы кормили перед расстрелами? или, там, священика разрешили и не били ногами сильно? или, там, уж очень кровавые военные преступления только в четверг, а изнасилования - по пятницам?
06.02.2026 19:59 Ответить
Бла-бла-бла. Взагалі-то ОБСЄ це політичне дітище брежнєвської розрядки. З моменту її створення в середині семидесятих років минулого століття і в Європі, і в світі 'дещо трохи змінилося; при тому, що щось не пригадую щоб і в ті часи, і в подальші 50 років ОБСЄ відзначилося хоч раз чимось вагомим і дієвим, а не якимось деклараціями.
06.02.2026 20:21 Ответить
Майбутня архітектура безпеки… Щоб її виробити, треба спромогтися на неможливе - назвати того, від кого йде небезпека.
06.02.2026 20:53 Ответить
Давишоооо? Які ж ви розумні. Знову захотілось отримувати гроші від ЄС і рашистів і гуляти на свадьбах окупантів?
06.02.2026 22:44 Ответить
 
 