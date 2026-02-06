Глава ОБСЕ рассказал, какие идеи представил Киеву и Москве
Министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Игнацио Кассис после визитов в Украину и Россию заявил, что представил сторонам три группы идей от имени организации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Кассиса во время пресс-конференции в пятницу.
По словам Кассиса, все предложенные идеи были абсолютно одинаковыми для Киева и Москвы. Сейчас ОБСЕ ожидает официальных ответов от обеих сторон через их миссии в Вене.
Архитектура безопасности и роль ОБСЕ
Первая группа идей касается будущей архитектуры безопасности Европы. Кассис отметил, что этот вопрос актуален на фоне уменьшения роли США в сфере гарантий безопасности.
Вторая группа идей связана с потенциальной ролью ОБСЕ в мирном процессе. Также речь идет об участии организации после возможного заключения перемирия между Россией и Украиной.
"У нас есть экспертиза, у нас есть опыт, и в то же время мы осознаем уровень недоверия из-за предыдущих миссий", – отметил Кассис.
Реформы в ОБСЕ и дальнейшие шаги
Третья группа идей предусматривает внутренние реформы ОБСЕ. По словам главы организации, изменения необходимы для большей открытости и эффективного диалога между государствами.
Кассис подчеркнул, что обе стороны были открыты для обсуждения. В то же время окончательная позиция должна быть сформирована после внутренних консультаций.
"Сейчас мы ждем отзывы, чтобы организация могла функционировать должным образом", – подчеркнул он.
Ранее в ОБСЕ заявляли, что во время визита в Украину Кассис представил Киеву инструменты поддержки мира после прекращения боевых действий. В Москве он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
- Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что о проведении в США переговоров по урегулированию в Украине речи не идет.
1 вересня 2014
Генеральний секретар Організації безпеки та співробітництва в Європі Ламберто Заньєр заявив BBC, що присутність регулярних частин російської армії на Донбасі важко підтвердити.
"Там завжди були громадяни Росії, які, можливо, приїжджали туди з різних причин і підтримували сепаратистів. Ці свідчення у нас є, бо ми зустрічали людей, які приїжджали в такому приватному порядку, і говорили з ними", - сказав він.
"Але чи є там російські військові підрозділи окрім того, що всі ми бачили, і окрім тих військових, яких українці захопили в полон, - це продемонструвати складніше", - додав високопосадовець.
