Министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Игнацио Кассис после визитов в Украину и Россию заявил, что представил сторонам три группы идей от имени организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Кассиса во время пресс-конференции в пятницу.

По словам Кассиса, все предложенные идеи были абсолютно одинаковыми для Киева и Москвы. Сейчас ОБСЕ ожидает официальных ответов от обеих сторон через их миссии в Вене.

Архитектура безопасности и роль ОБСЕ

Первая группа идей касается будущей архитектуры безопасности Европы. Кассис отметил, что этот вопрос актуален на фоне уменьшения роли США в сфере гарантий безопасности.

Вторая группа идей связана с потенциальной ролью ОБСЕ в мирном процессе. Также речь идет об участии организации после возможного заключения перемирия между Россией и Украиной.

"У нас есть экспертиза, у нас есть опыт, и в то же время мы осознаем уровень недоверия из-за предыдущих миссий", – отметил Кассис.

Реформы в ОБСЕ и дальнейшие шаги

Третья группа идей предусматривает внутренние реформы ОБСЕ. По словам главы организации, изменения необходимы для большей открытости и эффективного диалога между государствами.

Кассис подчеркнул, что обе стороны были открыты для обсуждения. В то же время окончательная позиция должна быть сформирована после внутренних консультаций.

"Сейчас мы ждем отзывы, чтобы организация могла функционировать должным образом", – подчеркнул он.

Ранее в ОБСЕ заявляли, что во время визита в Украину Кассис представил Киеву инструменты поддержки мира после прекращения боевых действий. В Москве он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что о проведении в США переговоров по урегулированию в Украине речи не идет.

