Міністр закордонних справ Швейцарії та чинний голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс після візитів до України та Росії заявив, що представив сторонам три групи ідей від імені організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Кассіса під час пресконференції у п’ятницю.

За словами Кассіса, всі запропоновані ідеї були абсолютно однаковими для Києва і Москви. Наразі ОБСЄ очікує офіційних відповідей від обох сторін через їхні місії у Відні.

Архітектура безпеки та роль ОБСЄ

Перша група ідей стосується майбутньої архітектури безпеки Європи. Кассіс зазначив, що це питання актуальне на тлі зменшення ролі США у сфері безпекових гарантій.

Друга група ідей пов’язана з потенційною роллю ОБСЄ під час мирного процесу. Також ідеться про участь організації після можливого укладення перемир’я між Росією та Україною.

"Ми маємо експертизу, ми маємо досвід, і водночас усвідомлюємо рівень недовіри через попередні місії", – зазначив Кассіс.

Реформи в ОБСЄ та подальші кроки

Третя група ідей передбачає внутрішні реформи ОБСЄ. За словами голови організації, зміни потрібні для більшої відкритості та ефективного діалогу між державами.

Кассіс наголосив, що обидві сторони були відкритими до обговорення. Водночас остаточна позиція має бути сформована після внутрішніх консультацій.

"Зараз ми чекаємо на відгуки, щоб організація могла функціонувати належним чином", – підкреслив він.

Раніше в ОБСЄ заявляли, що під час візиту до України Кассіс представив Києву інструменти підтримки миру після припинення бойових дій. У Москві він провів переговори з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що про проведення у США переговорів щодо врегулювання в Україні не йдеться.

