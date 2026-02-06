ЄС готовий до переговорів з Росією, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий проводити переговори з Росію, щоб припинити війну в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuerts.

Подробиці

"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Наразі в Абу-Дабі проходять скоординовані переговори.

Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", - сказав він.

Що передувало?

Німеччина (8031) Євросоюз (15053) переговори з Росією (1578) Мерц Фрідріх (431)
Хотілось би щоб Макрон це повідомлення та цей месендж прочитав!
06.02.2026 13:33 Відповісти
Зеленский, когда восхвалял Трампа, сказал что для кацапов Европа пустое место.
06.02.2026 13:37 Відповісти
віт докотився до того, що лідери світових держав замість того, щоб протистояти злу, самі приповзають до Путіна цілувати ччоботи. Нехай потім не дивуються, що Рашка піде захоплювати їх країни. Пустодзвони типу Макрона
06.02.2026 13:43 Відповісти
Іншими словами, Мерц побоюється закулісних сепаратних переговорів за спиною Німеччини.
06.02.2026 13:44 Відповісти
Які наївні ж ц і європейці(Та москалі і якраз вже йдуть на все ,бо срака в економіці(Замість дати рашці впасти і розпастися,ці європейці знову закладають міну сповільненої дії(
06.02.2026 14:17 Відповісти
 
 