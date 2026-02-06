ЄС готовий до переговорів з Росією, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий проводити переговори з Росію, щоб припинити війну в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuerts.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Наразі в Абу-Дабі проходять скоординовані переговори.

Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", - сказав він.

Що передувало?

Читайте: Цього тижня стане ясно, чи готовий Путін до миру, адже є ознаки, що переговори багатообіцяльні, - ЗМІ

Раніше президент Емманюель Макрон заявив, що Франція готує відновлення діалогу з Путіним на "технічному рівні".

За даними Reuters, дипрадник Макрона відвідав Москву для перемовин про Україну.

Очільник російського МЗС Лавров сказав, що Москва веде конфіденційні контакти з європейськими лідерами про закінчення війни в Україні.

Читайте: Європейська миротворча армія в Україні: Мерц скептично поставився до пропозиції Вебера