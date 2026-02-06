ЄС готовий до переговорів з Росією, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий проводити переговори з Росію, щоб припинити війну в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuerts.
Подробиці
"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Наразі в Абу-Дабі проходять скоординовані переговори.
Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше президент Емманюель Макрон заявив, що Франція готує відновлення діалогу з Путіним на "технічному рівні".
- За даними Reuters, дипрадник Макрона відвідав Москву для перемовин про Україну.
- Очільник російського МЗС Лавров сказав, що Москва веде конфіденційні контакти з європейськими лідерами про закінчення війни в Україні.
Николай Харченко #401460
IDFDavid #601622
Alex Abramtsov #607060
Алексей Алексеевич
Igor Grytselyak
