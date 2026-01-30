Європейська миротворча армія в Україні: Мерц скептично поставився до пропозиції Вебера
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц скептично відреагував на пропозицію лідера правоцентристської Європейської народної партії Манфреда Вебера про можливу роль спільної європейської армії в повоєнній миротворчій місії в Україні.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Пропозиції Вебера
Останніми тижнями Вебер висунув низку резонансних ініціатив, покликаних посилити вплив ЄС на міжнародній арені. Окрім розміщення в Україні військових під європейським прапором, він закликав створити посаду єдиного європейського лідера — шляхом об’єднання посад президента Європейської ради та президента Європейської комісії.
Як відреагував Мерц
Виступаючи на неформальному саміті ЄНП у Загребі, Мерц привітав спроби Вебера реформувати ЄС, але зазначив, що ці ідеї не є негайним вирішенням проблем Європи.
"Ми повинні зосередитися на завданнях, які стоять перед нами зараз", – відповів Мерц, коли його запитали про ініціативи Вебера.
Канцлер додав, що не має заперечень проти того, щоб "знову і знову порушувати інституційні питання" щодо посилення та більшої єдності Європи, підкресливши, що "це теми, які потрібно обговорювати постійно".
Водночас, як зауважує Politico, Мерц не виявляв особливого бажання занурюватися в радикальні європейські реформи, яких можуть вимагати пропозиції Вебера.
"Досягти змін у договорах у цьому Європейському Союзі з 27 країнами є досить складним завданням. Я виступаю за те, щоб насамперед зосередитися на тих питаннях, які вже лежать на столі", – сказав канцлер.
За його словами, йдеться про посилення оборонних спроможностей і відновлення конкурентоспроможності європейської промисловості.
Хоча Мерц прохолодно поставився до пропозицій Вебера щодо європейської армії, його уряд ще має вирішити питання про участь німецьких миротворців в Україні. Попри те, що Берлін не так активно, як Велика Британія і Франція, піднімає питання про можливість надання миротворців, Мерц наголосив: "Ми принципово не виключаємо нічого".
Німеччина також наголошує, що вже виступає гарантом регіональної безпеки на кордоні з Росією, розмістивши майже 5000 військовослужбовців у Литві та здійснюючи місії з охорони повітряного простору у Східній Європі.
Коментуючи скепсис Мерца щодо його пропозицій, Вебер відповів: "Ми ведемо діалог. Ми ведемо дискусію".
