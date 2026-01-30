Європейська миротворча армія в Україні: Мерц скептично поставився до пропозиції Вебера

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц скептично відреагував на пропозицію лідера правоцентристської Європейської народної партії Манфреда Вебера про можливу роль спільної європейської армії в повоєнній миротворчій місії в Україні.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Пропозиції Вебера

Останніми тижнями Вебер висунув низку резонансних ініціатив, покликаних посилити вплив ЄС на міжнародній арені. Окрім розміщення в Україні військових під європейським прапором, він закликав створити посаду єдиного європейського лідера — шляхом об’єднання посад президента Європейської ради та президента Європейської комісії.

Як відреагував Мерц

Виступаючи на неформальному саміті ЄНП у Загребі, Мерц привітав спроби Вебера реформувати ЄС, але зазначив, що ці ідеї не є негайним вирішенням проблем Європи.

"Ми повинні зосередитися на завданнях, які стоять перед нами зараз", – відповів Мерц, коли його запитали про ініціативи Вебера.

Канцлер додав, що не має заперечень проти того, щоб "знову і знову порушувати інституційні питання" щодо посилення та більшої єдності Європи, підкресливши, що "це теми, які потрібно обговорювати постійно".

Водночас, як зауважує Politico, Мерц не виявляв особливого бажання занурюватися в радикальні європейські реформи, яких можуть вимагати пропозиції Вебера.

"Досягти змін у договорах у цьому Європейському Союзі з 27 країнами є досить складним завданням. Я виступаю за те, щоб насамперед зосередитися на тих питаннях, які вже лежать на столі", – сказав канцлер.

За його словами, йдеться про посилення оборонних спроможностей і відновлення конкурентоспроможності європейської промисловості.

Хоча Мерц прохолодно поставився до пропозицій Вебера щодо європейської армії, його уряд ще має вирішити питання про участь німецьких миротворців в Україні. Попри те, що Берлін не так активно, як Велика Британія і Франція, піднімає питання про можливість надання миротворців, Мерц наголосив: "Ми принципово не виключаємо нічого".

Німеччина також наголошує, що вже виступає гарантом регіональної безпеки на кордоні з Росією, розмістивши майже 5000 військовослужбовців у Литві та здійснюючи місії з охорони повітряного простору у Східній Європі.

Коментуючи скепсис Мерца щодо його пропозицій, Вебер відповів: "Ми ведемо діалог. Ми ведемо дискусію".

Всі Вавкині обіцчнки-цяцянки розбивають самим европейцями !!
Які там безпекові угодиНАХ ??
показати весь коментар
31.01.2026 00:11 Відповісти
"Риба, рак і щука"... Точніше Німеччина, Франція і Лондон. Всі вважають себе "найпотужнішими лідерами" і не можуть між собою доповитись.
показати весь коментар
31.01.2026 00:26 Відповісти
Эти вась бл я ть защитят, глядите. Они даже за польшу воевать не будут
показати весь коментар
31.01.2026 03:54 Відповісти
Кацап,иди на дагестанский х#й.
показати весь коментар
31.01.2026 06:57 Відповісти
Даже за польшу?
Вы так пишете, что Польша это что то такое, такое, что весь цивилизованный мир всегда должен ставать на защиту Польши.
Вообще в Европе есть традиция. В любой непонятке или перед большими разборками делить Польшу
показати весь коментар
31.01.2026 07:57 Відповісти
Чи хтось ще памʼятає як Мерц потужно обіцяв Тауруси ?
показати весь коментар
31.01.2026 07:53 Відповісти
Как пишут аналитики Таурусы это такая большая афера. Это был образец для создания Фламинго.
Они есть их все боятся и хотят иметь, но никто их не видел. Как кацапская Царь-пушка. Она есть, но ни разу не стреляла. Но если стрельнет - всех убьёт
показати весь коментар
31.01.2026 08:02 Відповісти
Чергова вундервафля
показати весь коментар
31.01.2026 08:14 Відповісти
Осмелюсь добавить - глубоко законспирированная вундервафля.
(простите) Вафля которая не повторит ошибки Экскалибура. (у меня от одного названия эрекция) Оказалось что этот высокоточный снаряд стоимостью 3 мерса или 7 корейцев, отклоняет кацапская ламповая РЭБ первого поколения, а транзисторная (РЭБ) возвращает обратно.
показати весь коментар
31.01.2026 09:30 Відповісти
nadeimsa posle voinu Ukraina ne budet progibatsa pod zapad
показати весь коментар
31.01.2026 09:03 Відповісти
 
 