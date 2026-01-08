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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Туреччина направить миротворців до України лише після припинення вогню, - ЗМІ

Туреччина, миротворці

Туреччина готова направити свої війська до України у складі миротворчих сил лише за умови встановлення припинення вогню та чіткого визначення місії й внеску кожної країни.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на турецькі ЗМІ.

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У заяві зазначається, що Туреччина готова зробити свій внесок у будь-яку конструктивну ініціативу, спрямовану на досягнення тривалого припинення вогню у російсько-українській війні.

"Для того, щоб Туреччина могла відправити війська до України у складі миротворчих сил, спочатку має бути встановлено припинення вогню, а потім чітко визначено місію та обсяг внеску кожної країни", - заявили в Міноборони.

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Крім того, Туреччина очолює військове планування для підтримки безпеки та стабільності в Чорному морі та забезпечення безпеки судноплавства після досягнення припинення вогню.

"Відповідно до принципу регіональної відповідальності, Туреччина виконала та продовжуватиме виконувати Конвенцію протоки Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі та має велике значення для безпеки регіону, ретельно, відповідально, неупереджено та без компромісів", - йдеться у заяві.

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миротворці (938) Туреччина (3754)
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Топ коментарі
+4
А що буде рахуватися ПРИПИНЕННЯМ ВОГНЮ? Як у Ізраїлі - цар Трамп закінчив війну, а на ранок стрілянина знову почалась ?
і що будут робити турки в Україні? Нехай зараз збивають ракети і БПЛА на Чорним морем
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08.01.2026 13:50 Відповісти
+3
Потім ці "миротворці" виявляться моніторинговою місією, котра не повинна брати ніякої участі у боєзіткненнях у разі чого.
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08.01.2026 13:52 Відповісти
+3
Не один раз вже піднімалось питання, а н...й такі миротворці потрібні. Ок, якщо відкинути момент, що це повна чухня по факту, моделюємо ситуацію, вогонь припинився. Як будуть розподілені ці миротворчі сили? Якщо їх дислокація буде десь у Чопі чи Ужгороді, тоді повертаймося до питання, а н...й вони тоді взагалі потрібні тут? Другий момент, знову моделюємо, казлорилі андрофаги знову починають горячу фазу війни. Дії цих миротворчих сил? Вони вступають у війну на стороні ЗСУ? Якщо ні, то знову повертаємось до того, а н...й вони тут порібні?
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08.01.2026 13:58 Відповісти

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