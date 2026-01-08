Туреччина направить миротворців до України лише після припинення вогню, - ЗМІ
Туреччина готова направити свої війська до України у складі миротворчих сил лише за умови встановлення припинення вогню та чіткого визначення місії й внеску кожної країни.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на турецькі ЗМІ.
У заяві зазначається, що Туреччина готова зробити свій внесок у будь-яку конструктивну ініціативу, спрямовану на досягнення тривалого припинення вогню у російсько-українській війні.
"Для того, щоб Туреччина могла відправити війська до України у складі миротворчих сил, спочатку має бути встановлено припинення вогню, а потім чітко визначено місію та обсяг внеску кожної країни", - заявили в Міноборони.
Крім того, Туреччина очолює військове планування для підтримки безпеки та стабільності в Чорному морі та забезпечення безпеки судноплавства після досягнення припинення вогню.
"Відповідно до принципу регіональної відповідальності, Туреччина виконала та продовжуватиме виконувати Конвенцію протоки Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі та має велике значення для безпеки регіону, ретельно, відповідально, неупереджено та без компромісів", - йдеться у заяві.
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