РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
384 11

Турция направит миротворцев в Украину только после прекращения огня, - СМИ

Турция, миротворцы

Турция готова направить свои войска в Украину в составе миротворческих сил только при условии установления прекращения огня и четкого определения миссии и вклада каждой страны.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкие СМИ.

В заявлении отмечается, что Турция готова внести свой вклад в любую конструктивную инициативу, направленную на достижение длительного прекращения огня в российско-украинской войне.

"Для того, чтобы Турция могла отправить войска в Украину в составе миротворческих сил, сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем четко определены миссия и объем вклада каждой страны", - заявили в Минобороны.

Кроме того, Турция возглавляет военное планирование для поддержания безопасности и стабильности в Черном море и обеспечения безопасности судоходства после достижения прекращения огня.

"В соответствии с принципом региональной ответственности, Турция выполнила и будет продолжать выполнять Конвенцию пролива Монтре, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, тщательно, ответственно, беспристрастно и без компромиссов", - говорится в заявлении.

Развертывание сил поддержки в Украине

Топ комментарии
+2
Потім ці "миротворці" виявляться моніторинговою місією, котра не повинна брати ніякої участі у боєзіткненнях у разі чого.
08.01.2026 13:52
+1
А що буде рахуватися ПРИПИНЕННЯМ ВОГНЮ? Як у Ізраїлі - цар Трамп закінчив війну, а на ранок стрілянина знову почалась ?
і що будут робити турки в Україні? Нехай зараз збивають ракети і БПЛА на Чорним морем
08.01.2026 13:50
+1
Відомий персонаж лялькового театру говорив,я вам нічаво нє должен .Тоді чим зобов*язана Туреччина?
08.01.2026 14:01
08.01.2026 13:50
08.01.2026 13:52
Може ще тобі ***** варенням намазать?Не трісне?
08.01.2026 13:55
08.01.2026 14:01
Туреччина направить миротворців до України лише після припинення вогню - а у разі відновлення вогню відразу забере своїх миротворців назад!
08.01.2026 13:55
В Україні немає громадянської війни, тому ніякі "миротворчі сили" не принесуть тут жодної користі.Залиште їх у себе, вони вам вже скоро пригодяться.
08.01.2026 13:56
Не один раз вже піднімалось питання, а н...й такі миротворці потрібні. Ок, якщо відкинути момент, що це повна чухня по факту, моделюємо ситуацію, вогонь припинився. Як будуть розподілені ці миротворчі сили? Якщо їх дислокація буде десь у Чопі чи Ужгороді, тоді повертаймося до питання, а н...й вони тоді взагалі потрібні тут? Другий момент, знову моделюємо, казлорилі андрофаги знову починають горячу фазу війни. Дії цих миротворчих сил? Вони вступають у війну на стороні ЗСУ? Якщо ні, то знову повертаємось до того, а н...й вони тут порібні?
08.01.2026 13:58
А після припинення вогню що саме ті миротворці будуть "творити"?

"Мир?" На яких підставах? Війна ж не з ними й спірні питання не з ними.
08.01.2026 14:02
ці «миротворці» напевно будуть в Україні,
щоб Україна випадково не «напала» на підорашку...
після підписання рускава міра..
08.01.2026 14:04
Такий підхід тільки продовжує бойові дії та обстріли.
Чому вони всі такі тупі?
Чому вони всі такі тупі?
08.01.2026 14:11
це якщо ще уряд України погодиться саме на турецьких миротворців...
08.01.2026 14:25
 
 