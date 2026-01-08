Турция направит миротворцев в Украину только после прекращения огня, - СМИ
Турция готова направить свои войска в Украину в составе миротворческих сил только при условии установления прекращения огня и четкого определения миссии и вклада каждой страны.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкие СМИ.
В заявлении отмечается, что Турция готова внести свой вклад в любую конструктивную инициативу, направленную на достижение длительного прекращения огня в российско-украинской войне.
"Для того, чтобы Турция могла отправить войска в Украину в составе миротворческих сил, сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем четко определены миссия и объем вклада каждой страны", - заявили в Минобороны.
Кроме того, Турция возглавляет военное планирование для поддержания безопасности и стабильности в Черном море и обеспечения безопасности судоходства после достижения прекращения огня.
"В соответствии с принципом региональной ответственности, Турция выполнила и будет продолжать выполнять Конвенцию пролива Монтре, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, тщательно, ответственно, беспристрастно и без компромиссов", - говорится в заявлении.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах
і що будут робити турки в Україні? Нехай зараз збивають ракети і БПЛА на Чорним морем
"Мир?" На яких підставах? Війна ж не з ними й спірні питання не з ними.
щоб Україна випадково не «напала» на підорашку...
після підписання рускава міра..
Чому вони всі такі тупі?