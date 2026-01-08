Турция направит миротворцев в Украину только после прекращения огня, - СМИ

Турция готова направить свои войска в Украину в составе миротворческих сил только при условии установления прекращения огня и четкого определения миссии и вклада каждой страны.

В заявлении отмечается, что Турция готова внести свой вклад в любую конструктивную инициативу, направленную на достижение длительного прекращения огня в российско-украинской войне.

"Для того, чтобы Турция могла отправить войска в Украину в составе миротворческих сил, сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем четко определены миссия и объем вклада каждой страны", - заявили в Минобороны.

Кроме того, Турция возглавляет военное планирование для поддержания безопасности и стабильности в Черном море и обеспечения безопасности судоходства после достижения прекращения огня.

"В соответствии с принципом региональной ответственности, Турция выполнила и будет продолжать выполнять Конвенцию пролива Монтре, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, тщательно, ответственно, беспристрастно и без компромиссов", - говорится в заявлении.

Развертывание сил поддержки в Украине

