Две испанские партии выступили против отправки войск в Украину
План испанского правительства о возможной отправке военных в Украину после завершения войны столкнулся с резким сопротивлением со стороны партий "Podemos" и "Объединенные левые".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет EFE.
Что известно
Эти заявления партии сделали накануне раунда переговоров, которые премьер Санчес проведет с парламентскими группами, чтобы доложить о выводах встречи "Коалиции желающих", на которой обсуждалась возможность развертывания войск в Украине.
В блоке левых партий Sumar, в который входят "Объединенные левые", ожидают окончательного согласования деталей возможного развертывания военных Испании, прежде чем принимать решение о поддержке этой инициативы.
"Это очень сложный вопрос, нам нужно рассмотреть детали", – сказали EFE источники из Sumar.
Лидер "Объединенных левых" Энрике Сантьяго отверг возможность отправки войск в Украину.
"Мы не собираемся соглашаться на начало войны", – сказал он.
Что предшествовало?
- Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес после заседания "Коалиции желающих" заявил о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины.
- Он также подчеркнул, что Испания с самого начала поддерживала вступление Украины в Европейский Союз и будет продолжать помогать как Украине, так и Европейской Комиссии в достижении этой цели.
