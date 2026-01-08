РУС
Две испанские партии выступили против отправки войск в Украину

Две партии в Испании выступили против отправки войск в Украину

План испанского правительства о возможной отправке военных в Украину после завершения войны столкнулся с резким сопротивлением со стороны партий "Podemos" и "Объединенные левые".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет EFE.

Что известно

Эти заявления партии сделали накануне раунда переговоров, которые премьер Санчес проведет с парламентскими группами, чтобы доложить о выводах встречи "Коалиции желающих", на которой обсуждалась возможность развертывания войск в Украине.

В блоке левых партий Sumar, в который входят "Объединенные левые", ожидают окончательного согласования деталей возможного развертывания военных Испании, прежде чем принимать решение о поддержке этой инициативы.

Читайте также: Премьер Испании Санчес выступил против требования Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

"Это очень сложный вопрос, нам нужно рассмотреть детали", – сказали EFE источники из Sumar.

Лидер "Объединенных левых" Энрике Сантьяго отверг возможность отправки войск в Украину.

"Мы не собираемся соглашаться на начало войны", – сказал он.

Читайте: Великобритания и Франция могут направить в Украину до 15 тысяч военных после мирного соглашения, - The Times

Что предшествовало?

  • Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес после заседания "Коалиции желающих" заявил о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины.
  • Он также подчеркнул, что Испания с самого начала поддерживала вступление Украины в Европейский Союз и будет продолжать помогать как Украине, так и Европейской Комиссии в достижении этой цели.

Читайте: Миротворцев в Украине могут развернуть только в случае прекращения боевых действий, - Зеленский

Испания (912) миротворцы (1258)
А яка у цих партій позиція щодо Криму і "традіціонних цєнностєй"?
08.01.2026 11:11 Ответить
В Іспанії партії діляться на націоналістів, фашистів, і коммуністів доречі в Італії те саме, а це ліві то єсть прокремлівські
08.01.2026 11:35 Ответить
Недорізані комуняки.
08.01.2026 11:12 Ответить
Не потрібно буде нікого відправляти РФ не припинить війну, навіть якщо припинить просування військ не припинить обстріли.
08.01.2026 11:20 Ответить
Можуть заспокоїтись. Ніхто нікого відправляти не буде. То фейкові потуги охочих та спроможних
08.01.2026 11:24 Ответить
Незрозуміло. Що іспанці не дивляться марафон? Найвеличніший лідор світу вже пообіцяв "план миру" а також війська партнерів.
08.01.2026 11:26 Ответить
Взагалі-то армія це і є ризик. Якби це був батальйон кісєйних баришень, тоді можна говорити про ризик життя. Тому, здається мені, в Європі вже й армії справжньої нема. Та й воно взагалі смішно - приїдуть на територію не фронтову, приїдуть після перемирʼя. А нащо? А я скажу откудава нападєніє буде - від наших хороших поварів і красивих дівчат. Це єдине, що їм загрожує.
08.01.2026 11:27 Ответить
 
 