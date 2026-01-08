Дві іспанські партії виступили проти відправки військ до України

План іспанського уряду щодо можливої відправки військових в Україну після завершення війни стикнувся з різким опором з боку партій "Podemos" та "Об'єднані ліві".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише EFE.

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Що відомо?

Ці заяви партії зробили напередодні раунду переговорів, які прем'єр Санчес проведе із парламентськими групами, щоб доповісти про висновки зустрічі "Коаліції охочих", на якій обговорювали можливість розгортання військ в Україні.

У блоці лівих партій Sumar, куди входять "Об'єднані ліві", очікують на остаточно узгодження деталей можливого розгортання військових Іспанії, перш ніж ухвалювати рішення щодо підтримки цієї ініціативи.

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"Це дуже складне питання, нам потрібно розглянути деталі", – сказали EFE джерела з Sumar.

Лідер Об'єднаних лівих" Енріке Сантьяго відкинув можливість відправки військ до України.

"Ми не збираємося погоджуватися на початок війни", сказав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес після засідання "Коаліції охочих" заявив про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України.

Він також наголосив, що Іспанія з самого початку підтримувала вступ України до Європейського Союзу, і продовжуватиме допомагати як Україні, так і Європейській Комісії у досягненні цієї мети.

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