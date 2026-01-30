Европейская миротворческая армия в Украине: Мерц скептически отнесся к предложению Вебера
Канцлер ФРГ Фридрих Мерцскептически отреагировал на предложение лидера правоцентристской Европейской народной партии Манфреда Вебера о возможной роли общей европейской армии в послевоенной миротворческой миссии в Украине.
Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Предложения Вебера
В последние недели Вебер выдвинул ряд резонансных инициатив, призванных усилить влияние ЕС на международной арене. Помимо размещения в Украине военных под европейским флагом, он призвал создать должность единого европейского лидера - путем объединения должностей президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.
Как отреагировал Мерц
Выступая на неформальном саммите ЕНП в Загребе, Мерц приветствовал попытки Вебера реформировать ЕС, но отметил, что эти идеи не являются немедленным решением проблем Европы.
"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас", - ответил Мерц, когда его спросили об инициативах Вебера.
Канцлер добавил, что не имеет возражений против того, чтобы "снова и снова поднимать институциональные вопросы" относительно укрепления и большей единства Европы, подчеркнув, что "это темы, которые нужно обсуждать постоянно".
В то же время, как отмечает Politico, Мерц не проявлял особого желания погружаться в радикальные европейские реформы, которых могут потребовать предложения Вебера.
"Добиться изменений в договорах в этом Европейском Союзе с 27 странами является довольно сложной задачей. Я выступаю за то, чтобы прежде всего сосредоточиться на тех вопросах, которые уже лежат на столе", – сказал канцлер.
По его словам, речь идет об усилении оборонных возможностей и восстановлении конкурентоспособности европейской промышленности.
Хотя Мерц прохладно отнесся к предложениям Вебера о европейской армии, его правительство еще должно решить вопрос об участии немецких миротворцев в Украине. Несмотря на то, что Берлин не так активно, как Великобритания и Франция, поднимает вопрос о возможности предоставления миротворцев, Мерц подчеркнул: "Мы принципиально не исключаем ничего".
Германия также подчеркивает, что уже выступает гарантом региональной безопасности на границе с Россией, разместив почти 5000 военнослужащих в Литве и осуществляя миссии по охране воздушного пространства в Восточной Европе.
Комментируя скепсис Мерца по поводу его предложений, Вебер ответил: "Мы ведем диалог. Мы ведем дискуссию".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Які там безпекові угодиНАХ ??
Вы так пишете, что Польша это что то такое, такое, что весь цивилизованный мир всегда должен ставать на защиту Польши.
Вообще в Европе есть традиция. В любой непонятке или перед большими разборками делить Польшу
Они есть их все боятся и хотят иметь, но никто их не видел. Как кацапская Царь-пушка. Она есть, но ни разу не стреляла. Но если стрельнет - всех убьёт
(простите) Вафля которая не повторит ошибки Экскалибура. (у меня от одного названия
эрекция)Оказалось что этот высокоточный снаряд стоимостью 3 мерса или 7 корейцев, отклоняет кацапская ламповая РЭБ первого поколения, а транзисторная (РЭБ) возвращает обратно.