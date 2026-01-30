Европейская миротворческая армия в Украине: Мерц скептически отнесся к предложению Вебера

Канцлер ФРГ Фридрих Мерцскептически отреагировал на предложение лидера правоцентристской Европейской народной партии Манфреда Вебера о возможной роли общей европейской армии в послевоенной миротворческой миссии в Украине.

Об этом пишет издание Politico.

Предложения Вебера

В последние недели Вебер выдвинул ряд резонансных инициатив, призванных усилить влияние ЕС на международной арене. Помимо размещения в Украине военных под европейским флагом, он призвал создать должность единого европейского лидера - путем объединения должностей президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

Как отреагировал Мерц

Выступая на неформальном саммите ЕНП в Загребе, Мерц приветствовал попытки Вебера реформировать ЕС, но отметил, что эти идеи не являются немедленным решением проблем Европы.

"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас", - ответил Мерц, когда его спросили об инициативах Вебера.

Канцлер добавил, что не имеет возражений против того, чтобы "снова и снова поднимать институциональные вопросы" относительно укрепления и большей единства Европы, подчеркнув, что "это темы, которые нужно обсуждать постоянно".

В то же время, как отмечает Politico, Мерц не проявлял особого желания погружаться в радикальные европейские реформы, которых могут потребовать предложения Вебера.

"Добиться изменений в договорах в этом Европейском Союзе с 27 странами является довольно сложной задачей. Я выступаю за то, чтобы прежде всего сосредоточиться на тех вопросах, которые уже лежат на столе", – сказал канцлер.

По его словам, речь идет об усилении оборонных возможностей и восстановлении конкурентоспособности европейской промышленности.

Хотя Мерц прохладно отнесся к предложениям Вебера о европейской армии, его правительство еще должно решить вопрос об участии немецких миротворцев в Украине. Несмотря на то, что Берлин не так активно, как Великобритания и Франция, поднимает вопрос о возможности предоставления миротворцев, Мерц подчеркнул: "Мы принципиально не исключаем ничего".

Германия также подчеркивает, что уже выступает гарантом региональной безопасности на границе с Россией, разместив почти 5000 военнослужащих в Литве и осуществляя миссии по охране воздушного пространства в Восточной Европе.

Комментируя скепсис Мерца по поводу его предложений, Вебер ответил: "Мы ведем диалог. Мы ведем дискуссию".

