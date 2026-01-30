РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4703 посетителя онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
1 916 11

Европейская миротворческая армия в Украине: Мерц скептически отнесся к предложению Вебера

Миротворцы в Украине: Мерц прокомментировал предложение Вебера

Канцлер ФРГ Фридрих Мерцскептически отреагировал на предложение лидера правоцентристской Европейской народной партии Манфреда Вебера о возможной роли общей европейской армии в послевоенной миротворческой миссии в Украине.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Предложения Вебера

В последние недели Вебер выдвинул ряд резонансных инициатив, призванных усилить влияние ЕС на международной арене. Помимо размещения в Украине военных под европейским флагом, он призвал создать должность единого европейского лидера - путем объединения должностей президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

Читайте также: Великобритания и Франция могут направить в Украину до 15 тысяч военных после мирного соглашения, - The Times

Как отреагировал Мерц

Выступая на неформальном саммите ЕНП в Загребе, Мерц приветствовал попытки Вебера реформировать ЕС, но отметил, что эти идеи не являются немедленным решением проблем Европы.

"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас", - ответил Мерц, когда его спросили об инициативах Вебера.

Канцлер добавил, что не имеет возражений против того, чтобы "снова и снова поднимать институциональные вопросы" относительно укрепления и большей единства Европы, подчеркнув, что "это темы, которые нужно обсуждать постоянно".

В то же время, как отмечает Politico, Мерц не проявлял особого желания погружаться в радикальные европейские реформы, которых могут потребовать предложения Вебера.

"Добиться изменений в договорах в этом Европейском Союзе с 27 странами является довольно сложной задачей. Я выступаю за то, чтобы прежде всего сосредоточиться на тех вопросах, которые уже лежат на столе", – сказал канцлер.

По его словам, речь идет об усилении оборонных возможностей и восстановлении конкурентоспособности европейской промышленности.

Хотя Мерц прохладно отнесся к предложениям Вебера о европейской армии, его правительство еще должно решить вопрос об участии немецких миротворцев в Украине. Несмотря на то, что Берлин не так активно, как Великобритания и Франция, поднимает вопрос о возможности предоставления миротворцев, Мерц подчеркнул: "Мы принципиально не исключаем ничего".

Германия также подчеркивает, что уже выступает гарантом региональной безопасности на границе с Россией, разместив почти 5000 военнослужащих в Литве и осуществляя миссии по охране воздушного пространства в Восточной Европе.

Комментируя скепсис Мерца по поводу его предложений, Вебер ответил: "Мы ведем диалог. Мы ведем дискуссию".

Читайте также: Европа должна говорить на языке "политики силы", - Мерц

Автор: 

Германия (7491) Европа (2384) миротворцы (1251) Фридрих Мерц (422)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Всі Вавкині обіцчнки-цяцянки розбивають самим европейцями !!
Які там безпекові угодиНАХ ??
показать весь комментарий
31.01.2026 00:11 Ответить
+1
"Риба, рак і щука"... Точніше Німеччина, Франція і Лондон. Всі вважають себе "найпотужнішими лідерами" і не можуть між собою доповитись.
показать весь комментарий
31.01.2026 00:26 Ответить
+1
Эти вась бл я ть защитят, глядите. Они даже за польшу воевать не будут
показать весь комментарий
31.01.2026 03:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі Вавкині обіцчнки-цяцянки розбивають самим европейцями !!
Які там безпекові угодиНАХ ??
показать весь комментарий
31.01.2026 00:11 Ответить
"Риба, рак і щука"... Точніше Німеччина, Франція і Лондон. Всі вважають себе "найпотужнішими лідерами" і не можуть між собою доповитись.
показать весь комментарий
31.01.2026 00:26 Ответить
Эти вась бл я ть защитят, глядите. Они даже за польшу воевать не будут
показать весь комментарий
31.01.2026 03:54 Ответить
Кацап,иди на дагестанский х#й.
показать весь комментарий
31.01.2026 06:57 Ответить
Даже за польшу?
Вы так пишете, что Польша это что то такое, такое, что весь цивилизованный мир всегда должен ставать на защиту Польши.
Вообще в Европе есть традиция. В любой непонятке или перед большими разборками делить Польшу
показать весь комментарий
31.01.2026 07:57 Ответить
Чи хтось ще памʼятає як Мерц потужно обіцяв Тауруси ?
показать весь комментарий
31.01.2026 07:53 Ответить
Как пишут аналитики Таурусы это такая большая афера. Это был образец для создания Фламинго.
Они есть их все боятся и хотят иметь, но никто их не видел. Как кацапская Царь-пушка. Она есть, но ни разу не стреляла. Но если стрельнет - всех убьёт
показать весь комментарий
31.01.2026 08:02 Ответить
Чергова вундервафля
показать весь комментарий
31.01.2026 08:14 Ответить
Осмелюсь добавить - глубоко законспирированная вундервафля.
(простите) Вафля которая не повторит ошибки Экскалибура. (у меня от одного названия эрекция) Оказалось что этот высокоточный снаряд стоимостью 3 мерса или 7 корейцев, отклоняет кацапская ламповая РЭБ первого поколения, а транзисторная (РЭБ) возвращает обратно.
показать весь комментарий
31.01.2026 09:30 Ответить
nadeimsa posle voinu Ukraina ne budet progibatsa pod zapad
показать весь комментарий
31.01.2026 09:03 Ответить
 
 