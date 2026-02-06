ЕС готов к переговорам с Россией, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов вести переговоры с Россией, чтобы прекратить войну в Украине, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. Сейчас в Абу-Даби проходят скоординированные переговоры.

Если мы можем способствовать тому, чтобы эти переговоры стали еще лучше, еще успешнее, то мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов коммуникации", - сказал он.

Ранее президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция готовит возобновление диалога с Путиным на "техническом уровне".

По данным Reuters, советник Макрона посетил Москву для переговоров об Украине.

Глава российского МИД Лавров сказал, что Москва ведет конфиденциальные контакты с европейскими лидерами о прекращении войны в Украине.

