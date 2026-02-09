УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8071 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини переговори з РФ
1 486 5

Німеччина закликала Росію до компромісу після переговорів в Абу-Дабі

Німеччина звернулася до РФ щодо війни в Україні

Після чергового раунду переговорів щодо війни РФ проти України в Абу-Дабі уряд Німеччини закликав Росію до більшої готовності до компромісу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, коментуючи підсумки переговорів, 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Німецьке видання Welt зазначає, що у Берліні очікували від зустрічі значно більшого прогресу. За словами представника уряду, російська сторона й надалі дотримується жорсткої позиції.

Корнеліус наголосив, що Москва продовжує висувати максималістські вимоги. Німеччина закликає Кремль відмовитися від них і шукати прийнятні рішення.

"Ми закликаємо Москву відмовитися від цієї позиції і шукати прийнятні компроміси", — заявив Корнеліус.

Також читайте: ЄС готовий до переговорів з Росією, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації, - Мерц

Позиція Берліна

Уряд ФРН вважає, що переговори мають привести до реальних результатів. Німецька сторона наполягає на кроках, які зменшать рівень насильства.
У Берліні підкреслюють, що затягування війни погіршує безпекову ситуацію в Європі.

Водночас у Німеччині застерігають від простих рішень. Припинення вогню без гарантій безпеки вважають недостатнім.

Також читайте: Глава ОБСЄ розповів, які ідеї представив Києву та Москві

Україна стримує загрозу для Європи

Напередодні голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Україна стримує загрозу для всієї Європи.

Мовляв, поки Україна захищає Європу, "небезпека не така вже й велика".

На його думку, ситуація зміниться у разі припинення вогню без обмежень для Росії. Тоді Кремль зможе відновити озброєння. Це, за словами Ішингера, підвищить ризики для країн НАТО на східному фланзі.

Він наголосив, що результат війни в Україні має вирішальне значення для Німеччини та Європейського Союзу. Водночас Ішингер підкреслив, що головною метою залишається якнайшвидше припинення загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не зможе поки що постачати Україні нові системи Patriot, - міністр оборони Пісторіус

7 лютого президент США Дональд Трамп повідомив про "дуже хороші" переговори щодо мирного врегулювання війни Росії проти України та активну роботу США з усіма сторонами.

Також читайте: Російське МЗС виступило проти військової присутності Заходу в Україні

Автор: 

Німеччина (8035) росія (70023) війна в Україні (8328)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСІ ДУМАЮТЬ ЩО УКРАЇНЦІ МИРОЛЮБНІ !!! А ТРЕБА ПОКАЗАТИ ЩО МИ МОЖЕМО ПІДІРВАТИ ВСІ СВОЇ АЕС Й ЗАСРАТИ ВСІМ ЧИМ МОЖНО ВЕСЬ СВІТ, ЯКЩО ВЕСЬ СВІТ НЕ ВГАМУЄ РФ Й ПРИВЕДУТЬ ДО ВИКОНАННЯ ПРИГОВОР ПУТІНУ ТА ЙОГО ПОПЛІЧНИКІВ !!! НАМ ВЖЕ НЕМА ЧОГО ВТРАЧАТИ !!!
показати весь коментар
09.02.2026 19:11 Відповісти
Трамп абсолютно має рацію в своєму ставленні до європейської політики !
показати весь коментар
09.02.2026 19:46 Відповісти
так-то Трамп и американцы просто хотят чтобы европейцы сели на американскую энергетическую иглу вместо рахи, но для нас и это хорошо, главное что бюджет ********* душат и закручивают им гайки по всему миру, вообще штаты красавцы, и геополитически выигрываютот критики европки по факту, и заодно подминают рынки под себя😎
показати весь коментар
09.02.2026 21:06 Відповісти
не забудьте купить стали, удобрений и энергоресурсов на 100+ лярдов баксов в этом году после потужних закликов, после наполнения бюджета она точно будет думать об окончания войны. Разом до перемоги, Европа з вами!😎
показати весь коментар
09.02.2026 21:03 Відповісти
 
 