Німеччина закликала Росію до компромісу після переговорів в Абу-Дабі
Після чергового раунду переговорів щодо війни РФ проти України в Абу-Дабі уряд Німеччини закликав Росію до більшої готовності до компромісу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, коментуючи підсумки переговорів,
Німецьке видання Welt зазначає, що у Берліні очікували від зустрічі значно більшого прогресу. За словами представника уряду, російська сторона й надалі дотримується жорсткої позиції.
Корнеліус наголосив, що Москва продовжує висувати максималістські вимоги. Німеччина закликає Кремль відмовитися від них і шукати прийнятні рішення.
"Ми закликаємо Москву відмовитися від цієї позиції і шукати прийнятні компроміси", — заявив Корнеліус.
Позиція Берліна
Уряд ФРН вважає, що переговори мають привести до реальних результатів. Німецька сторона наполягає на кроках, які зменшать рівень насильства.
У Берліні підкреслюють, що затягування війни погіршує безпекову ситуацію в Європі.
Водночас у Німеччині застерігають від простих рішень. Припинення вогню без гарантій безпеки вважають недостатнім.
Україна стримує загрозу для Європи
Напередодні голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Україна стримує загрозу для всієї Європи.
Мовляв, поки Україна захищає Європу, "небезпека не така вже й велика".
На його думку, ситуація зміниться у разі припинення вогню без обмежень для Росії. Тоді Кремль зможе відновити озброєння. Це, за словами Ішингера, підвищить ризики для країн НАТО на східному фланзі.
Він наголосив, що результат війни в Україні має вирішальне значення для Німеччини та Європейського Союзу. Водночас Ішингер підкреслив, що головною метою залишається якнайшвидше припинення загибелі людей.
7 лютого президент США Дональд Трамп повідомив про "дуже хороші" переговори щодо мирного врегулювання війни Росії проти України та активну роботу США з усіма сторонами.
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
