Німеччина закликала Росію до компромісу після переговорів в Абу-Дабі

Після чергового раунду переговорів щодо війни РФ проти України в Абу-Дабі уряд Німеччини закликав Росію до більшої готовності до компромісу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, коментуючи підсумки переговорів,

Німецьке видання Welt зазначає, що у Берліні очікували від зустрічі значно більшого прогресу. За словами представника уряду, російська сторона й надалі дотримується жорсткої позиції.

Корнеліус наголосив, що Москва продовжує висувати максималістські вимоги. Німеччина закликає Кремль відмовитися від них і шукати прийнятні рішення.

"Ми закликаємо Москву відмовитися від цієї позиції і шукати прийнятні компроміси", — заявив Корнеліус.

Позиція Берліна

Уряд ФРН вважає, що переговори мають привести до реальних результатів. Німецька сторона наполягає на кроках, які зменшать рівень насильства.

У Берліні підкреслюють, що затягування війни погіршує безпекову ситуацію в Європі.

Водночас у Німеччині застерігають від простих рішень. Припинення вогню без гарантій безпеки вважають недостатнім.

Україна стримує загрозу для Європи

Напередодні голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Україна стримує загрозу для всієї Європи.

Мовляв, поки Україна захищає Європу, "небезпека не така вже й велика".

На його думку, ситуація зміниться у разі припинення вогню без обмежень для Росії. Тоді Кремль зможе відновити озброєння. Це, за словами Ішингера, підвищить ризики для країн НАТО на східному фланзі.

Він наголосив, що результат війни в Україні має вирішальне значення для Німеччини та Європейського Союзу. Водночас Ішингер підкреслив, що головною метою залишається якнайшвидше припинення загибелі людей.

7 лютого президент США Дональд Трамп повідомив про "дуже хороші" переговори щодо мирного врегулювання війни Росії проти України та активну роботу США з усіма сторонами.

