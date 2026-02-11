Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рютте: Європейські держави самостійно вирішують питання діалогу з РФ

Марк Рютте про переговори Європи з РФ

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кожна союзна країна може робити те, що робить Франція у питанні відновлення діалогу з російським диктатором Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО 12 лютого.

Ініціативи щодо прискорення завершення війни

"Я б заохочував кожну ініціативу, яка прискорить завершення цієї жахливої війни", - заявив Рютте. Водночас він наголосив, що лідерство США залишається ключовим у відносинах з Росією.

Нагадаємо, раніше Франція розпочала технічні консультації з РФ щодо відновлення діалогу Еммануеля Макрона з Путіним, однак французький президент зазначив, що в Кремлі наразі не налаштовані на мир.

Європа має відновити діалог з РФ

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон вважає, що для Європи настав час відновити діалог з Росією.

Макрон зазначив, що війна "на виснаження вступила у свою завершальну стадію", втрати з обох сторін змушують замислитися, як завершити війну.

Також лідер Франції зауважив, що США висловили готовність допомогти у зупиненні війни.

Що передувало?

Так Євросоюз існує чи ні? НАТО існує чи ні? Що це за аморфні до блювотиння організації? Як підтримка піплів нетрадиційної орієнтації- так одноголосно,єдиним фронтом. А тут розбіглися по своїх норах! За що вас поважати? І чи правильний напрямок руху України?
