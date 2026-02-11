Рютте: Європейські держави самостійно вирішують питання діалогу з РФ
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кожна союзна країна може робити те, що робить Франція у питанні відновлення діалогу з російським диктатором Путіним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО 12 лютого.
Ініціативи щодо прискорення завершення війни
"Я б заохочував кожну ініціативу, яка прискорить завершення цієї жахливої війни", - заявив Рютте. Водночас він наголосив, що лідерство США залишається ключовим у відносинах з Росією.
Нагадаємо, раніше Франція розпочала технічні консультації з РФ щодо відновлення діалогу Еммануеля Макрона з Путіним, однак французький президент зазначив, що в Кремлі наразі не налаштовані на мир.
Європа має відновити діалог з РФ
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон вважає, що для Європи настав час відновити діалог з Росією.
Макрон зазначив, що війна "на виснаження вступила у свою завершальну стадію", втрати з обох сторін змушують замислитися, як завершити війну.
Також лідер Франції зауважив, що США висловили готовність допомогти у зупиненні війни.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
