Заклики до діалогу з Росією не додають Європі солідності, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував натяки деяких політиків ЄС про початок можливого діалогу з Росією. За його словами, такі розмови не надають солідності Європі.
Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Це, безумовно, не додає солідності до Європи, коли той чи інший лідер раптом починає говорити про те, як давно ми не розмовляли з Путіним, і що нам обов'язково треба знову поговорити.
Це не якась послідовна політика, тому що кілька місяців тому ми говорили про відповідальність Росії, про 20-й пакет санкцій, про те, що його потрібно зробити якомога суворішим", - пояснив литовський лідер.
Науседа вважає, що Європа може брати участь у переговорах США з Росією щодо мирного врегулювання в Україні, але це має відбуватися лише за наявності взаємної домовленості щодо досягнення сталого та справедливого миру.
Науседа наголосив, що сталий мир відповідає інтересам не лише України, а й усієї Європи.
"Тут я бачу можливість діяти спільно, а не посилати того чи іншого представника постукати або подряпати у двері Кремля і розмовляти з тим чи іншим представником Кремля", - додав він.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
