Заклики до діалогу з Росією не додають Європі солідності, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував натяки деяких політиків ЄС про початок можливого діалогу з Росією. За його словами, такі розмови не надають солідності Європі.

Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Це, безумовно, не додає солідності до Європи, коли той чи інший лідер раптом починає говорити про те, як давно ми не розмовляли з Путіним, і що нам обов'язково треба знову поговорити.

Це не якась послідовна політика, тому що кілька місяців тому ми говорили про відповідальність Росії, про 20-й пакет санкцій, про те, що його потрібно зробити якомога суворішим", - пояснив литовський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про позитивну динаміку переговорів щодо України

Науседа вважає, що Європа може брати участь у переговорах США з Росією щодо мирного врегулювання в Україні, але це має відбуватися лише за наявності взаємної домовленості щодо досягнення сталого та справедливого миру.

Науседа наголосив, що сталий мир відповідає інтересам не лише України, а й усієї Європи.

"Тут я бачу можливість діяти спільно, а не посилати того чи іншого представника постукати або подряпати у двері Кремля і розмовляти з тим чи іншим представником Кремля", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина закликала Росію до компромісу після переговорів в Абу-Дабі

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готовий до переговорів з Росією, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації, - Мерц