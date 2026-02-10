Європа має відновити діалог з РФ, але без тиску на Україну, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що для Європи настав час відновити діалог з Росією.

Про це французький лідер заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, війна вступила у нову фазу.

Макрон зазначив, що війна "на виснаження вступила у свою завершальну стадію", втрати з обох сторін змушують замислитися, як завершити війну.

Також лідер Франції зауважив, що США висловили готовність допомогти у зупиненні війни.

"Чи хочемо ми делегувати ці обговорення іншим? Наше географічне розташування не зміниться, подобається нам Росія чи ні; Росія все одно буде тут завтра. Вона прямо за нашим порогом", - сказав він.

Макрон вважає, що варто відновити європейські дискусії з росіянами.

"Не будучи наївними, не чинячи тиску на українців, але також щоб не залежати від третіх сторін у цій дискусії", - пояснив лідер Франції.

Він додав, що "запропонував кільком європейським колегам відновити діалог", а Франція вже відновила канал обговорення на технічному рівні.

"Чи хотіли б ви, щоб американські посли та представники домовлялися про дату вступу України до Європейського Союзу від вашого імені, від імені Європи?

Ні, вибачте. Це питання самоповаги. Самоповага - це добре, вона нам потрібна. Тому ми не повинні боятися бути собою. Це в інтересах Європи", - підсумував Макрон.

