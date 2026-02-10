Європа має відновити діалог з РФ, але без тиску на Україну, - Макрон

Макрон хоче відновити діалог з РФ, але без тиску на Україну

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що для Європи настав час відновити діалог з Росією.

Про це французький лідер заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, війна вступила у нову фазу. 

Макрон зазначив, що війна "на виснаження вступила у свою завершальну стадію", втрати з обох сторін змушують замислитися, як завершити війну. 

Також лідер Франції зауважив, що США висловили готовність допомогти у зупиненні війни.

"Чи хочемо ми делегувати ці обговорення іншим? Наше географічне розташування не зміниться, подобається нам Росія чи ні; Росія все одно буде тут завтра. Вона прямо за нашим порогом", - сказав він.

Макрон вважає, що варто відновити європейські дискусії з росіянами.

"Не будучи наївними, не чинячи тиску на українців, але також щоб не залежати від третіх сторін у цій дискусії", - пояснив лідер Франції.

Він додав, що "запропонував кільком європейським колегам відновити діалог", а Франція вже відновила канал обговорення на технічному рівні.

"Чи хотіли б ви, щоб американські посли та представники домовлялися про дату вступу України до Європейського Союзу від вашого імені, від імені Європи?

Ні, вибачте. Це питання самоповаги. Самоповага - це добре, вона нам потрібна. Тому ми не повинні боятися бути собою. Це в інтересах Європи", - підсумував Макрон.

Що передувало?

Європа (2453) росія (70023) Макрон Емманюель (1757) переговори з Росією (1580)
Топ коментарі
Макрону хочеться всидіти на двох стільцях.
10.02.2026 12:40 Відповісти
Не тим займаєтесь. Де створення суду над найбільшими воєнними злочинцями з часів 2-ї світової війни?
10.02.2026 13:08 Відповісти
Еще один клоун на уровне голобородько. Анонсирует уже месяца 2 и нихера не делает
10.02.2026 13:09 Відповісти
Макрону хочеться всидіти на двох стільцях.
На трьох
10.02.2026 18:14 Відповісти
З однієї сторони - дєдивоєватєлі, з другої - путінопаніматєлі.Біда ...
Президент Володимир Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українського народу.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки. 19 лютого 2022
тримай еміку тобі від меріна

Чого у Макрона засвербіло в дупі з тим діалогом? Мумія-жінка примушує?
тому що Макрон не хоче прогинатися перед Трампом і перед Штатами.
Як одне з іншими корелює?
та все просто. Макрону не подобається коли американці за спиною європейців будуть вирішувати закінчення війни між кацапнею і Україною. і Макрона це пече, бо він вважає, що за столом подібних переговорів повинна бути також і Європа.
Та немає ніяких переговорів. Всі "вмикають дурня". Даремно Макрон напружується.
даремно. така сутність тих французів. вони навіть із блоку НАТО вже виходили. у 50-х чи 60-их роках.. потім знову туди повернулися. з точки зору українців ось подібна гризня між європейцями та американцями, то зовсім нам не на руку така ситуація. позиція європейців та американців щодо московитів і російсько-української війни повинна бути однозначно єдиною. без тих кулуарних чварів між ними..
Які чвари - шо кацапстан шо Франція шо США імперії , імперії яким начхати на вільні народи і нації ( а коли вони не проти то це значить їм шось тре від вільних ). США і Франції не зашкодило би побувати в окупації в когось - може це приведе їх до тями .
та це тобі не завадило би до тями прийти, бо шо-небудь тут ліпиш. )
Тобто кацапи контролюють територію евенків і вони імпералісти - США контролюють територію апачів і вони не імпералісти ? Ну гаразд тоді я ліплю дурню по вашому .
так, ліпиш..
По вашому - але факти річ уперта , бо єдина колонія Англії де місцеві жителі дістали широкі права то Нова Зеландія - а в США індіанців поселили в резерваціях . Та ось прилетять іншопланетяни і поселять людисюк в резервації з найгіршими землями - і оправдають це тим шо людиська дикуни які нищать середовище свого проживання ( а ми нищимо - а індіанці навчилися з гармонією жити з природою ).
Імпераліст завжди розуміє імпераліста - ось через імпералістів з людством відбувається ця срака яка зараз відбувається ( ну хто в здоровому глузді може сказати шо Таїті то Франція - чи Нова Каледонія ?).
А навіщо ?
Добре, що з гітлером ніх не додумався налогоджувати діалог!
Притомні європейці ще лишились? Чи всіх московія скупила?
