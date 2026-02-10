Європа має відновити діалог з РФ, але без тиску на Україну, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що для Європи настав час відновити діалог з Росією.
Про це французький лідер заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, війна вступила у нову фазу.
Макрон зазначив, що війна "на виснаження вступила у свою завершальну стадію", втрати з обох сторін змушують замислитися, як завершити війну.
Також лідер Франції зауважив, що США висловили готовність допомогти у зупиненні війни.
"Чи хочемо ми делегувати ці обговорення іншим? Наше географічне розташування не зміниться, подобається нам Росія чи ні; Росія все одно буде тут завтра. Вона прямо за нашим порогом", - сказав він.
Макрон вважає, що варто відновити європейські дискусії з росіянами.
"Не будучи наївними, не чинячи тиску на українців, але також щоб не залежати від третіх сторін у цій дискусії", - пояснив лідер Франції.
Він додав, що "запропонував кільком європейським колегам відновити діалог", а Франція вже відновила канал обговорення на технічному рівні.
"Чи хотіли б ви, щоб американські посли та представники домовлялися про дату вступу України до Європейського Союзу від вашого імені, від імені Європи?
Ні, вибачте. Це питання самоповаги. Самоповага - це добре, вона нам потрібна. Тому ми не повинні боятися бути собою. Це в інтересах Європи", - підсумував Макрон.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
Притомні європейці ще лишились? Чи всіх московія скупила?