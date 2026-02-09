Лавров дорікнув Макрону за "шоу" навколо телефонної розмови з Путіним: "Ну, яка Європа є, така і є"

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент Франції Емманюель Макрон, який планував зателефонувати диктатору РФ Володимиру Путіну, повинен робити це без публічних анонсів і "не готувати шоу".

За словами Лаврова, оголошення про підготовку до дзвінка та обговорення технічних деталей має "несерйозний вигляд". "Якщо ти хочеш зателефонувати - зателефонуй. Зазвичай зрілі керівники повідомляють про свої контакти після розмови, що відбулася", - підкреслив він.

Лавров також зазначив, що європейські лідери, які анонсують такі дзвінки, створюють лише "шоу" для глядачів, додаючи: "Ну, яка Європа є, така і є".

Щось сьогодні забагато Коня,мабуть сіно або овес підвезли!
09.02.2026 14:11 Відповісти
09.02.2026 14:23 Відповісти
Цілуй дупку путіну тихенько 😸
09.02.2026 14:07 Відповісти
09.02.2026 14:07 Відповісти
Макрон-мазохіст.
09.02.2026 14:09 Відповісти
Яке ***** є, таке є!!!,🤣😆
09.02.2026 14:10 Відповісти
09.02.2026 14:11 Відповісти
Макрон, что ты творишь?!🤣😆🤡😂🤪😵‍💫
09.02.2026 14:11 Відповісти
Все має бути шито - крито - лавр
09.02.2026 14:13 Відповісти
Так блазні для того і існують, щоб з них реготати
09.02.2026 14:20 Відповісти
09.02.2026 14:23 Відповісти
путін помер ,про нього нічого не чути і не з'являється на публіці
09.02.2026 14:36 Відповісти
Та все давно ясно з тим Макроном, політичний труп. Як і очільники Британії та Німеччини. Вже стібуться з тієї Європи хто як може
09.02.2026 14:59 Відповісти
а твій пуйло живий труп
09.02.2026 15:06 Відповісти
Таких коней, як це чмо, на переправі не міняють, їх просто херячать.
09.02.2026 15:39 Відповісти
рашистська наволоч вона така.Повчає цілий світ.як той має вчиняти згідно їхньої кровожадної прихоті, аби самим не робити те ж саме, шо робить світ.
09.02.2026 15:42 Відповісти
Макрон ще не "зрілий президент", зрілий, це коли на посту більше 25 років.
09.02.2026 15:44 Відповісти
 
 