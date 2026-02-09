Лавров дорікнув Макрону за "шоу" навколо телефонної розмови з Путіним: "Ну, яка Європа є, така і є"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент Франції Емманюель Макрон, який планував зателефонувати диктатору РФ Володимиру Путіну, повинен робити це без публічних анонсів і "не готувати шоу".
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За словами Лаврова, оголошення про підготовку до дзвінка та обговорення технічних деталей має "несерйозний вигляд". "Якщо ти хочеш зателефонувати - зателефонуй. Зазвичай зрілі керівники повідомляють про свої контакти після розмови, що відбулася", - підкреслив він.
Лавров також зазначив, що європейські лідери, які анонсують такі дзвінки, створюють лише "шоу" для глядачів, додаючи: "Ну, яка Європа є, така і є".
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
Топ коментарі
+7 леонид мальцев #582480
показати весь коментар09.02.2026 14:11 Відповісти Посилання
+4 CrossFirenko
показати весь коментар09.02.2026 14:23 Відповісти Посилання
+3 Besya #601314
показати весь коментар09.02.2026 14:07 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Besya #601314
показати весь коментар09.02.2026 14:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар09.02.2026 14:09 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Сергій Удовенко
показати весь коментар09.02.2026 14:10 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
леонид мальцев #582480
показати весь коментар09.02.2026 14:11 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Сергій Удовенко
показати весь коментар09.02.2026 14:11 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.02.2026 14:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Oleg #616413
показати весь коментар09.02.2026 14:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар09.02.2026 14:23 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар09.02.2026 14:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Антонов #593845
показати весь коментар09.02.2026 14:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар09.02.2026 15:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолий Воробей #585495
показати весь коментар09.02.2026 15:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар09.02.2026 15:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Шая Патриот
показати весь коментар09.02.2026 15:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль