Лавров дорікнув Макрону за "шоу" навколо телефонної розмови з Путіним: "Ну, яка Європа є, така і є"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент Франції Емманюель Макрон, який планував зателефонувати диктатору РФ Володимиру Путіну, повинен робити це без публічних анонсів і "не готувати шоу".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лаврова, оголошення про підготовку до дзвінка та обговорення технічних деталей має "несерйозний вигляд". "Якщо ти хочеш зателефонувати - зателефонуй. Зазвичай зрілі керівники повідомляють про свої контакти після розмови, що відбулася", - підкреслив він.

Лавров також зазначив, що європейські лідери, які анонсують такі дзвінки, створюють лише "шоу" для глядачів, додаючи: "Ну, яка Європа є, така і є".



