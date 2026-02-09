Після зустрічі на Алясці РФ виконала завдання "вирішити українське питання", - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ розраховувала на повномасштабну співпрацю зі США, але зараз все "виглядає навпаки".

Його цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"Ну, ось в Анкориджі ми прийняли пропозицію Сполучених Штатів. Тобто, якщо підходити так, по-чоловічому, то вони запропонували, ми погодилися, проблема має бути вирішена", - сказав Лавров.

За його словами, прийнявши пропозиції США, Росія "начебто виконала завдання вирішити українське питання".

"Нам важливою була позиція Сполучених Штатів. І якщо так, то, прийнявши їхні пропозиції, ми начебто виконали завдання вирішити українське питання і перейти до повномасштабної, широкої, взаємовигідної співпраці", - продовжив міністр.

Але поки що, сказав Лавров, все "виглядає навпаки", оскільки запроваджуються нові санкції і "війна проти танкерів влаштовується".

