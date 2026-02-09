Після зустрічі на Алясці РФ виконала завдання "вирішити українське питання", - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ розраховувала на повномасштабну співпрацю зі США, але зараз все "виглядає навпаки".
Його цитують російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Ну, ось в Анкориджі ми прийняли пропозицію Сполучених Штатів. Тобто, якщо підходити так, по-чоловічому, то вони запропонували, ми погодилися, проблема має бути вирішена", - сказав Лавров.
За його словами, прийнявши пропозиції США, Росія "начебто виконала завдання вирішити українське питання".
"Нам важливою була позиція Сполучених Штатів. І якщо так, то, прийнявши їхні пропозиції, ми начебто виконали завдання вирішити українське питання і перейти до повномасштабної, широкої, взаємовигідної співпраці", - продовжив міністр.
Але поки що, сказав Лавров, все "виглядає навпаки", оскільки запроваджуються нові санкції і "війна проти танкерів влаштовується".
Який знайомий вираз.
е вистачає лише "остаточно", але це вони в голові тримають.
утім, знову щось у кацапів із ЗСУ "пішло не так" і зараз все "виглядає навпаки".
Проблема в тому, що Папа Римський, Епіфаній і Шевчук мовчать і не називають речі своїми іменами. Їх бородате вчення давно вже мертве, і на віслюках вони вже давно не їздять. Вони дуже серйозно підсирають справі боротьби зі Звіром Апокаліпсису. А фраза "Достаточно перестать стрелять" є запереченням пришестя Звіра і Христа і є критичною в своїй основі.
********* тіко інтенсифікува бойові дії на фронті та значно посилив ракетно-дроновий терор мирних Українців
так шо не звизди, ніхєра ***** не виконав з того, шо наплів рудому, а тіко вчергове наїпав свого рудого друга
суть не в редакторах, а у звіздьожі коняки ***** за неймовірне прагнення ***** до миру
Воювати з "украінскім вопросом" скоро вже п'ятий рік поспіль - якось нє прікольно.
шо не так, кацапи?
