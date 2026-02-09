УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8540 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
11 123 46

Після зустрічі на Алясці РФ виконала завдання "вирішити українське питання", - Лавров

РФ розчарована відсутністю співпраці зі США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ розраховувала на повномасштабну співпрацю зі США, але зараз все "виглядає навпаки".

Його цитують російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ну, ось в Анкориджі ми прийняли пропозицію Сполучених Штатів. Тобто, якщо підходити так, по-чоловічому, то вони запропонували, ми погодилися, проблема має бути вирішена", - сказав Лавров.

Читайте: РФ не збирається нападати на Європу, але готова дати військову відповідь, - Лавров

За його словами, прийнявши пропозиції США, Росія "начебто виконала завдання вирішити українське питання".

"Нам важливою була позиція Сполучених Штатів. І якщо так, то, прийнявши їхні пропозиції, ми начебто виконали завдання вирішити українське питання і перейти до повномасштабної, широкої, взаємовигідної співпраці", - продовжив міністр.

Але поки що, сказав Лавров, все "виглядає навпаки", оскільки запроваджуються нові санкції і "війна проти танкерів влаштовується".

Читайте: Історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці, - FT

Автор: 

Лавров Сергій (1692) росія (70016) США (26537)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
"Вирішити українське питання".
Який знайомий вираз.
показати весь коментар
09.02.2026 10:04 Відповісти
+24
пойди поешь овса лошадиная морда.
показати весь коментар
09.02.2026 10:04 Відповісти
+15
еге ж, обмовка по Шикельгруберу.
е вистачає лише "остаточно", але це вони в голові тримають.

утім, знову щось у кацапів із ЗСУ "пішло не так" і зараз все "виглядає навпаки".

.
показати весь коментар
09.02.2026 10:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Вирішити українське питання".
Який знайомий вираз.
показати весь коментар
09.02.2026 10:04 Відповісти
еге ж, обмовка по Шикельгруберу.
е вистачає лише "остаточно", але це вони в голові тримають.

утім, знову щось у кацапів із ЗСУ "пішло не так" і зараз все "виглядає навпаки".

.
показати весь коментар
09.02.2026 10:15 Відповісти
кажуть шо той був зовсім не шикельгрубер-а Нельсон)-лапландець)
показати весь коментар
09.02.2026 10:32 Відповісти
"якщо підходити так, по-чоловічому.."- саме коняка , вірніше , мерин -мерином , а хоче ,щоб сприймали ,як чоловіка . От же ж лайно ботоксного недопалка.
показати весь коментар
09.02.2026 13:27 Відповісти
Саме такий вираз напередодні вторгнення ще у 2022-му вживала ********* в телевізорі. Нєльзя аставлять рєшеніє украінскова вопроса нашим дєтям.
показати весь коментар
09.02.2026 10:40 Відповісти
Тут все - стандартно і немає нічого нового. Звір Апокаліпсису зі своєю свитою - і в Африці звір Апокаліпсису. От тільки Ганнібал напав на більш потужний у військовому відношенні Рим, а сцикун Путін - на значно меншу за Росію Україну.
Проблема в тому, що Папа Римський, Епіфаній і Шевчук мовчать і не називають речі своїми іменами. Їх бородате вчення давно вже мертве, і на віслюках вони вже давно не їздять. Вони дуже серйозно підсирають справі боротьби зі Звіром Апокаліпсису. А фраза "Достаточно перестать стрелять" є запереченням пришестя Звіра і Христа і є критичною в своїй основі.
показати весь коментар
09.02.2026 21:26 Відповісти
А що у Святому письмі про подання Вавілону великого написано? А про долю Путіна і Гундяєва (Звіра і лжепророком)? От само ліквідацією ці говнюки і займаються. Проблема в тому, що під час цього вбивають дуже багато людей, особливо, якщо їм наобіцяють "шашлики в мае".
показати весь коментар
09.02.2026 21:33 Відповісти
пойди поешь овса лошадиная морда.
показати весь коментар
09.02.2026 10:04 Відповісти
Сіно пообіцяли, але не дали. Надули коняку
показати весь коментар
09.02.2026 10:04 Відповісти
їпанат ти конячий! шо ти вирішив?
********* тіко інтенсифікува бойові дії на фронті та значно посилив ракетно-дроновий терор мирних Українців
так шо не звизди, ніхєра ***** не виконав з того, шо наплів рудому, а тіко вчергове наїпав свого рудого друга
показати весь коментар
09.02.2026 10:05 Відповісти
"проблема має бути вирішена" - сказав лавров (с)
суть не в редакторах, а у звіздьожі коняки ***** за неймовірне прагнення ***** до миру
показати весь коментар
09.02.2026 10:09 Відповісти
тому і почав з питання: "шо ти вирішив"?
показати весь коментар
09.02.2026 10:22 Відповісти
норм редактор відобразив у заголовку, хоча троха і підйобнув коняку
показати весь коментар
09.02.2026 10:26 Відповісти
Так сама себе ця кінська морда і здала, сказавши "все виглядає навпаки", тобто і далі кацапські суки нищать Україну, поклавши на домовленості Анкориджа.
показати весь коментар
09.02.2026 10:14 Відповісти
Насправді їм треба підписання нами капітуляції.
Воювати з "украінскім вопросом" скоро вже п'ятий рік поспіль - якось нє прікольно.
показати весь коментар
09.02.2026 10:15 Відповісти
Старі діди іноді хотять нездійсненного - наприклад, стати молодими хлопцями і гарцювати немов молоді жеребці зверху на... Але хто ж їм дасть таке? Так само з капітуляцією України.
показати весь коментар
09.02.2026 10:19 Відповісти
Але вони розглядають саме цей варіант як основний.
Заморозім хохлов - согласятся на капітуляцію за свєт і тєпло.
показати весь коментар
09.02.2026 10:22 Відповісти
а у відповідь - потрохи піZда тіньовим коритам, відмова від **************** енергоносіїв, передача китайозам ресурясів та земель ********** майже на дурняк, конкретні люля друзям ***** - сирія, іран, куба, продаж задурно китайозам свого золотого запасу (з 600 т залишилося троха більше за 200 т)
шо не так, кацапи?
показати весь коментар
09.02.2026 10:25 Відповісти
Та далека справжня реальність від їх хотєлок! Як була вона далека в лютому 2022-го. Недопоацьовує філія фсб на території України і признатися дідам, що їх хотєлки нездійсненні боїться!
показати весь коментар
09.02.2026 10:27 Відповісти
Бачив фото молодого Лаврова на білому коні. Точно, як Жуков. Вже в молодості готувався до свого побєдобєсія.
показати весь коментар
09.02.2026 21:17 Відповісти
Все він вирішив, і янкі-індику нічого не обіцяв. Ці два виродки- байстрюки домовились про безперешкодне знищення України. Ви ж бачите як ця руда шолудива псина говорить про тиждень-два-місяць-квартал-півроку,очікуючи,коли ж Українп капітулює. Кадри траху Пампа взадницю зараз міцно тримають гівнюка за яйця.
Конгрес,Сенат,американці-кого ви терпите на чолі держави? Підараса,і вам це подобається!
показати весь коментар
09.02.2026 10:28 Відповісти
Своєю реакціює на "Епштейна" Трамп показав, що йому до дупи будь-який компромат.
Бо на Заході педофілія - це гірше, ніж трах в дупу.
показати весь коментар
09.02.2026 10:34 Відповісти
"вирішити українське питання" це вже було в історії. Тількі тоді гітлер хотів "вирішити єврейське питання". Нацик лавров довбаний.
показати весь коментар
09.02.2026 10:10 Відповісти
Міцну дурь кладуть в Кремлівський пайок. "Тобто, якщо підходити так, по-чоловічому ", то кінь тигидимський правий - вставляє нє по-дєтскі і можна нести всяку хрінь, все одно його белькотіння від передозу.
показати весь коментар
09.02.2026 10:11 Відповісти
кінь свою публіку вважає за конченх дибілів
показати весь коментар
09.02.2026 10:13 Відповісти
Так вирішили, пА мужскі, чи ні?
показати весь коментар
09.02.2026 10:14 Відповісти
Гімлер був архітектором вирішення єврейського питання, а коняка - українського. Все в історії повторюється, особливо стосовно злочинів проти людяності.
показати весь коментар
09.02.2026 10:21 Відповісти
Прийшов час парнокопитному на скотобойню
показати весь коментар
09.02.2026 10:25 Відповісти
Коні однокопитні. Не плутайте зі свинями.
показати весь коментар
10.02.2026 15:34 Відповісти
Довбані нацисти. Асе що ви можете вирішити -це на яку пляшку сісти.
показати весь коментар
09.02.2026 10:28 Відповісти
Кобила ти траханая,він вирішив українське питання.Якби ви, суки, прислухались до пророчих слів,взяти хоча Джохара Дудаєва "Україна буде останнім цвяхом кришки гроба "паРаши ви б не полізли в чужу землю.Ви,суки,в гівні живите,а поучаєте ввесь світ як жити.Та пішов ти на йух.
показати весь коментар
09.02.2026 10:32 Відповісти
лошшара)
показати весь коментар
09.02.2026 10:36 Відповісти
Що воно несе ? так що там було підписано Анкореджі було підписано , чи це маячня цього нациського виродка ?
показати весь коментар
09.02.2026 10:41 Відповісти
Це вже занадто! Пропаганда, пропагандою, але таке, тобі, лошадина морда, вийде боком! Дуже боляче вийде!
показати весь коментар
09.02.2026 10:41 Відповісти
Коняка відкрито за Х-уйлом не соромиться визнати, що планувала знищити українців - вирішити "українське питання", тобто знищити українців (за згодою з Тампоном, але штатівський офіціоз ніколи не визнає, що була така домовленість в Анкориджі), так само, як планувалося у Гітлера вирішити "єврейське питання", у Гітлера щось пішло не так, але зараз майже через 100 років, у нового Гітлера все йде не так, не завдяки США, а всупереч.
Парадокс, власне, гнилизна людства у 21 столітті.
показати весь коментар
09.02.2026 10:43 Відповісти
заяава коня це іммітація..Все йде по Алясці.. Республіканці і демократи танцюють танго.. ..Вони очікують бізнесу з кцпами... Санкції обявлять але вони мертві
показати весь коментар
09.02.2026 10:59 Відповісти
Так. Вони обіцяли захопити Україну, або хоча б Донбас, на що рудий покидьок дає їм постійно час. Але не можуть. То й жаліються, бо США не може нагнути Україну на капітуляцію.
показати весь коментар
09.02.2026 11:01 Відповісти
Гладко было на бумаги, да забыли про овраги!!!😮‍💨🤡😂🤪😵‍💫🤣😆
показати весь коментар
09.02.2026 12:54 Відповісти
Головне, що подарував рудий маразматик рашистам - це час, надія, та впевненість у безкарності для путлера.
показати весь коментар
09.02.2026 13:17 Відповісти
Українське питання буде вирішувати Україна, а кацапи можуть вирішувати тільки свої питання.
показати весь коментар
09.02.2026 13:25 Відповісти
Доки не бачу "жесту доброї волі" вважаю "українське питання" невирішенним
показати весь коментар
09.02.2026 13:41 Відповісти
 
 