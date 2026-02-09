После встречи на Аляске РФ выполнила задачу "решить украинский вопрос", - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ рассчитывала на полномасштабное сотрудничество с США, но сейчас все "выглядит наоборот".
Его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Ну, вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена", - сказал Лавров.
По его словам, приняв предложения США, Россия "как бы выполнила задачу решить украинский вопрос".
"Для нас важна была позиция Соединенных Штатов. И если так, то, приняв их предложения, мы как бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - продолжил министр.
Но пока, сказал Лавров, все "выглядит наоборот", поскольку вводятся новые санкции и "война против танкеров устраивается".
Який знайомий вираз.
е вистачає лише "остаточно", але це вони в голові тримають.
утім, знову щось у кацапів із ЗСУ "пішло не так" і зараз все "виглядає навпаки".
Проблема в тому, що Папа Римський, Епіфаній і Шевчук мовчать і не називають речі своїми іменами. Їх бородате вчення давно вже мертве, і на віслюках вони вже давно не їздять. Вони дуже серйозно підсирають справі боротьби зі Звіром Апокаліпсису. А фраза "Достаточно перестать стрелять" є запереченням пришестя Звіра і Христа і є критичною в своїй основі.
********* тіко інтенсифікува бойові дії на фронті та значно посилив ракетно-дроновий терор мирних Українців
так шо не звизди, ніхєра ***** не виконав з того, шо наплів рудому, а тіко вчергове наїпав свого рудого друга
суть не в редакторах, а у звіздьожі коняки ***** за неймовірне прагнення ***** до миру
Воювати з "украінскім вопросом" скоро вже п'ятий рік поспіль - якось нє прікольно.
Заморозім хохлов - согласятся на капітуляцію за свєт і тєпло.
шо не так, кацапи?
Конгрес,Сенат,американці-кого ви терпите на чолі держави? Підараса,і вам це подобається!
Бо на Заході педофілія - це гірше, ніж трах в дупу.
Парадокс, власне, гнилизна людства у 21 столітті.