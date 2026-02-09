После встречи на Аляске РФ выполнила задачу "решить украинский вопрос", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ рассчитывала на полномасштабное сотрудничество с США, но сейчас все "выглядит наоборот".

Его цитируют российские пропагандистские СМИ.

"Ну, вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена", - сказал Лавров.

По его словам, приняв предложения США, Россия "как бы выполнила задачу решить украинский вопрос".

"Для нас важна была позиция Соединенных Штатов. И если так, то, приняв их предложения, мы как бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - продолжил министр.

Но пока, сказал Лавров, все "выглядит наоборот", поскольку вводятся новые санкции и "война против танкеров устраивается".

