После встречи на Аляске РФ выполнила задачу "решить украинский вопрос", - Лавров

РФ разочарована отсутствием сотрудничества с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ рассчитывала на полномасштабное сотрудничество с США, но сейчас все "выглядит наоборот".

Его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Ну, вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена", - сказал Лавров.

Читайте: РФ не собирается нападать на Европу, но готова дать военный ответ, - Лавров

По его словам, приняв предложения США, Россия "как бы выполнила задачу решить украинский вопрос".

"Для нас важна была позиция Соединенных Штатов. И если так, то, приняв их предложения, мы как бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - продолжил министр.

Но пока, сказал Лавров, все "выглядит наоборот", поскольку вводятся новые санкции и "война против танкеров устраивается".

Читайте: Историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске, - FT

Лавров Сергей (2397) россия (97546) США (29397)
"Вирішити українське питання".
Який знайомий вираз.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:04 Ответить
еге ж, обмовка по Шикельгруберу.
е вистачає лише "остаточно", але це вони в голові тримають.

утім, знову щось у кацапів із ЗСУ "пішло не так" і зараз все "виглядає навпаки".

.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:15 Ответить
кажуть шо той був зовсім не шикельгрубер-а Нельсон)-лапландець)
показать весь комментарий
09.02.2026 10:32 Ответить
"якщо підходити так, по-чоловічому.."- саме коняка , вірніше , мерин -мерином , а хоче ,щоб сприймали ,як чоловіка . От же ж лайно ботоксного недопалка.
показать весь комментарий
09.02.2026 13:27 Ответить
Саме такий вираз напередодні вторгнення ще у 2022-му вживала ********* в телевізорі. Нєльзя аставлять рєшеніє украінскова вопроса нашим дєтям.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:40 Ответить
Тут все - стандартно і немає нічого нового. Звір Апокаліпсису зі своєю свитою - і в Африці звір Апокаліпсису. От тільки Ганнібал напав на більш потужний у військовому відношенні Рим, а сцикун Путін - на значно меншу за Росію Україну.
Проблема в тому, що Папа Римський, Епіфаній і Шевчук мовчать і не називають речі своїми іменами. Їх бородате вчення давно вже мертве, і на віслюках вони вже давно не їздять. Вони дуже серйозно підсирають справі боротьби зі Звіром Апокаліпсису. А фраза "Достаточно перестать стрелять" є запереченням пришестя Звіра і Христа і є критичною в своїй основі.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:26 Ответить
А що у Святому письмі про подання Вавілону великого написано? А про долю Путіна і Гундяєва (Звіра і лжепророком)? От само ліквідацією ці говнюки і займаються. Проблема в тому, що під час цього вбивають дуже багато людей, особливо, якщо їм наобіцяють "шашлики в мае".
показать весь комментарий
09.02.2026 21:33 Ответить
пойди поешь овса лошадиная морда.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:04 Ответить
Сіно пообіцяли, але не дали. Надули коняку
показать весь комментарий
09.02.2026 10:04 Ответить
їпанат ти конячий! шо ти вирішив?
********* тіко інтенсифікува бойові дії на фронті та значно посилив ракетно-дроновий терор мирних Українців
так шо не звизди, ніхєра ***** не виконав з того, шо наплів рудому, а тіко вчергове наїпав свого рудого друга
показать весь комментарий
09.02.2026 10:05 Ответить
"проблема має бути вирішена" - сказав лавров (с)
суть не в редакторах, а у звіздьожі коняки ***** за неймовірне прагнення ***** до миру
показать весь комментарий
09.02.2026 10:09 Ответить
тому і почав з питання: "шо ти вирішив"?
показать весь комментарий
09.02.2026 10:22 Ответить
норм редактор відобразив у заголовку, хоча троха і підйобнув коняку
показать весь комментарий
09.02.2026 10:26 Ответить
Так сама себе ця кінська морда і здала, сказавши "все виглядає навпаки", тобто і далі кацапські суки нищать Україну, поклавши на домовленості Анкориджа.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:14 Ответить
Насправді їм треба підписання нами капітуляції.
Воювати з "украінскім вопросом" скоро вже п'ятий рік поспіль - якось нє прікольно.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:15 Ответить
Старі діди іноді хотять нездійсненного - наприклад, стати молодими хлопцями і гарцювати немов молоді жеребці зверху на... Але хто ж їм дасть таке? Так само з капітуляцією України.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:19 Ответить
Але вони розглядають саме цей варіант як основний.
Заморозім хохлов - согласятся на капітуляцію за свєт і тєпло.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:22 Ответить
а у відповідь - потрохи піZда тіньовим коритам, відмова від **************** енергоносіїв, передача китайозам ресурясів та земель ********** майже на дурняк, конкретні люля друзям ***** - сирія, іран, куба, продаж задурно китайозам свого золотого запасу (з 600 т залишилося троха більше за 200 т)
шо не так, кацапи?
показать весь комментарий
09.02.2026 10:25 Ответить
Та далека справжня реальність від їх хотєлок! Як була вона далека в лютому 2022-го. Недопоацьовує філія фсб на території України і признатися дідам, що їх хотєлки нездійсненні боїться!
показать весь комментарий
09.02.2026 10:27 Ответить
Бачив фото молодого Лаврова на білому коні. Точно, як Жуков. Вже в молодості готувався до свого побєдобєсія.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:17 Ответить
Все він вирішив, і янкі-індику нічого не обіцяв. Ці два виродки- байстрюки домовились про безперешкодне знищення України. Ви ж бачите як ця руда шолудива псина говорить про тиждень-два-місяць-квартал-півроку,очікуючи,коли ж Українп капітулює. Кадри траху Пампа взадницю зараз міцно тримають гівнюка за яйця.
Конгрес,Сенат,американці-кого ви терпите на чолі держави? Підараса,і вам це подобається!
показать весь комментарий
09.02.2026 10:28 Ответить
Своєю реакціює на "Епштейна" Трамп показав, що йому до дупи будь-який компромат.
Бо на Заході педофілія - це гірше, ніж трах в дупу.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:34 Ответить
"вирішити українське питання" це вже було в історії. Тількі тоді гітлер хотів "вирішити єврейське питання". Нацик лавров довбаний.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:10 Ответить
Міцну дурь кладуть в Кремлівський пайок. "Тобто, якщо підходити так, по-чоловічому ", то кінь тигидимський правий - вставляє нє по-дєтскі і можна нести всяку хрінь, все одно його белькотіння від передозу.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:11 Ответить
кінь свою публіку вважає за конченх дибілів
показать весь комментарий
09.02.2026 10:13 Ответить
Так вирішили, пА мужскі, чи ні?
показать весь комментарий
09.02.2026 10:14 Ответить
Гімлер був архітектором вирішення єврейського питання, а коняка - українського. Все в історії повторюється, особливо стосовно злочинів проти людяності.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:21 Ответить
Прийшов час парнокопитному на скотобойню
показать весь комментарий
09.02.2026 10:25 Ответить
Коні однокопитні. Не плутайте зі свинями.
показать весь комментарий
10.02.2026 15:34 Ответить
Довбані нацисти. Асе що ви можете вирішити -це на яку пляшку сісти.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:28 Ответить
Кобила ти траханая,він вирішив українське питання.Якби ви, суки, прислухались до пророчих слів,взяти хоча Джохара Дудаєва "Україна буде останнім цвяхом кришки гроба "паРаши ви б не полізли в чужу землю.Ви,суки,в гівні живите,а поучаєте ввесь світ як жити.Та пішов ти на йух.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:32 Ответить
лошшара)
показать весь комментарий
09.02.2026 10:36 Ответить
Що воно несе ? так що там було підписано Анкореджі було підписано , чи це маячня цього нациського виродка ?
показать весь комментарий
09.02.2026 10:41 Ответить
Це вже занадто! Пропаганда, пропагандою, але таке, тобі, лошадина морда, вийде боком! Дуже боляче вийде!
показать весь комментарий
09.02.2026 10:41 Ответить
Коняка відкрито за Х-уйлом не соромиться визнати, що планувала знищити українців - вирішити "українське питання", тобто знищити українців (за згодою з Тампоном, але штатівський офіціоз ніколи не визнає, що була така домовленість в Анкориджі), так само, як планувалося у Гітлера вирішити "єврейське питання", у Гітлера щось пішло не так, але зараз майже через 100 років, у нового Гітлера все йде не так, не завдяки США, а всупереч.
Парадокс, власне, гнилизна людства у 21 столітті.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:43 Ответить
заяава коня це іммітація..Все йде по Алясці.. Республіканці і демократи танцюють танго.. ..Вони очікують бізнесу з кцпами... Санкції обявлять але вони мертві
показать весь комментарий
09.02.2026 10:59 Ответить
Так. Вони обіцяли захопити Україну, або хоча б Донбас, на що рудий покидьок дає їм постійно час. Але не можуть. То й жаліються, бо США не може нагнути Україну на капітуляцію.
показать весь комментарий
09.02.2026 11:01 Ответить
Гладко было на бумаги, да забыли про овраги!!!😮‍💨🤡😂🤪😵‍💫🤣😆
показать весь комментарий
09.02.2026 12:54 Ответить
Головне, що подарував рудий маразматик рашистам - це час, надія, та впевненість у безкарності для путлера.
показать весь комментарий
09.02.2026 13:17 Ответить
Українське питання буде вирішувати Україна, а кацапи можуть вирішувати тільки свої питання.
показать весь комментарий
09.02.2026 13:25 Ответить
Доки не бачу "жесту доброї волі" вважаю "українське питання" невирішенним
показать весь комментарий
09.02.2026 13:41 Ответить
 
 