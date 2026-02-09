РФ не собирается нападать на Европу, но готова дать военный ответ, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не собирается нападать на Европу, но готова дать "полноценный военный ответ" в случае необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют российские пропагандистские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему.

И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами в соответствии с доктринальными документами по этому вопросу", - сказал министр страны-оккупанта.

Читайте: РФ не планирует нападать на Европу, мы готовы это зафиксировать, - Путин

Нападение РФ на Европу

В Еврокомиссии считают, что Путин может решиться на нападение на страну НАТО в ближайшие 2-4 года: под угрозой страны Балтии.

По данным СМИ, Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Швеции объявило о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону