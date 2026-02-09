РФ не собирается нападать на Европу, но готова дать военный ответ, - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не собирается нападать на Европу, но готова дать "полноценный военный ответ" в случае необходимости.
Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют российские пропагандистские СМИ.
Что известно
"Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему.
И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами в соответствии с доктринальными документами по этому вопросу", - сказал министр страны-оккупанта.
Нападение РФ на Европу
- В Еврокомиссии считают, что Путин может решиться на нападение на страну НАТО в ближайшие 2-4 года: под угрозой страны Балтии.
- По данным СМИ, Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией.
Топ комментарии
+20 Михайло Иляш
показать весь комментарий09.02.2026 09:26 Ответить Ссылка
+16 Сліпий
показать весь комментарий09.02.2026 09:29 Ответить Ссылка
+16 Старый зольдат
показать весь комментарий09.02.2026 09:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
АЛЕ НА ЧУЖИХ ЗЕМЛЯХ.....це в них така ідея - ми робим геноцид АЛЕ МИ ХОРОШІ
https://focus.ua/world/519279-ni-na-kogo-ne-napadali-lavrov-otricaet-chto-rossiya-vtorglas-v-ukrainu-video "Ни на кого не нападали": Лавров отрицает, что Россия вторглась в Украину (видео) 17.06.2022 в 09:07
Тобі вже на цвінтарі прогули давно пишуть і чорти вже в Пеклі зачекались а він все бреше та бреше.
реалізує !
а США втягнуть в гонку ядерних озброєнь.
і що тоді ?
економічна кишка тонка у рашки проти Заходу .
.
Як були андрофагами в продовж століть, так ними і залишаються.
21 січня 2022, 16:01
Я вибачаюсь,але ви я бачу досі не розібрались у тонкощах геополітики.ІІІ світова вже давно запланова(частково вона вже йде),горяча фаза вибухне на кордоні з Польшею,або країнах Балтії.
Нікому нічого не ссикотно.Подивиться на війну в Україні.Загони кацапів йдуть по своїх же трупах уперед під наркотою,не зважаючи ні про що.Так буде і далі,тільки вже при нападу на ЕС.
Європа проснулася і готова захищатися і поступово відмовитися від всього російського.
Не смішить мене.Вони там усі у договорняках.Холопи будуть вбивати друг-дружку,а влада буде сидіти у укриттях і розважатись.СРСР гнав ресурси у Німеччину до останнього мирного дня перед нападом.