Новости РФ готовится к войне против Европы
РФ не собирается нападать на Европу, но готова дать военный ответ, - Лавров

Заявление Лаврова о нападении России на Европу: что известно?

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не собирается нападать на Европу, но готова дать "полноценный военный ответ" в случае необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют российские пропагандистские СМИ.

Что известно

"Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему.

И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами в соответствии с доктринальными документами по этому вопросу", - сказал министр страны-оккупанта.

Читайте: РФ не планирует нападать на Европу, мы готовы это зафиксировать, - Путин

Нападение РФ на Европу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Швеции объявило о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону

Европа Лавров Сергей россия
ТА ВОНИ ВСЮ ІСТОРІЮ ЛИШЕ "защіщаются"

АЛЕ НА ЧУЖИХ ЗЕМЛЯХ.....це в них така ідея - ми робим геноцид АЛЕ МИ ХОРОШІ
09.02.2026 09:26 Ответить
Зараз картопляний тарган підгонить карту де видно "откуда готовилось нападение" із Європи і можна починати "повноцінну військову відповідь" 🤔
09.02.2026 09:29 Ответить
Старий брехливий армянський мерів шо косить під руськага рисака.
Тобі вже на цвінтарі прогули давно пишуть і чорти вже в Пеклі зачекались а він все бреше та бреше.
09.02.2026 09:31 Ответить
Вони не збираються нападати,щось подібне ми вже чули.
https://focus.ua/world/519279-ni-na-kogo-ne-napadali-lavrov-otricaet-chto-rossiya-vtorglas-v-ukrainu-video "Ни на кого не нападали": Лавров отрицает, что Россия вторглась в Украину (видео) 17.06.2022 в 09:07
09.02.2026 13:53 Ответить
"Валдай" пам'ятаємо.
09.02.2026 09:26 Ответить
...вірменський мерин,
09.02.2026 09:51 Ответить
Вірмено-гузскій. Свиня, яка його вилупила, мала хвамілію Лаврова.
09.02.2026 10:33 Ответить
Вірмен який свідомо став узьким чи срузьким або рускім автоматично стає або хачом для сруських або армянським меріном.
09.02.2026 11:20 Ответить
Україна це не Європа?
09.02.2026 09:32 Ответить
Блеф і залякування. Кацапня знає, що на європейців це діє ефективно.
09.02.2026 09:33 Ответить
09.02.2026 09:39 Ответить
Європі треба розбурхатися і максимально озброюватися на тепер і на потім, заради власної безпеки, а те що одному з підручних Х-уйла - Лаврову це не подобається, то, як роздумувала у відомому фільмі секретарка Віра, у відповідь про репліку своєї директорки - "значит хорошие сапоги, надо брать", тобто Європі однозначно треба озброюватися, щоб божевільний ворог людства не мав переваги, якщо вирішить напасти і на них (після знищення і поневолення України, ми такого не допускаємо, але схильна до московського зомбування частина європейських спільнот може допускати).
09.02.2026 09:51 Ответить
"якщо Європа ось ці свої загрози підготуватися до війни проти нас реалізує..."

реалізує !
а США втягнуть в гонку ядерних озброєнь.

і що тоді ?
економічна кишка тонка у рашки проти Заходу .

.
09.02.2026 10:09 Ответить
ви цитуєте Лаврова, це самостійна репліка, а не відповідь на мою, на мою, США-Трамп союзник Х-уйла, Захід - широке поняття, але нехай Європа озброюється, Лавров верещить, значить Європі це на сьогодні дуже потрібно
09.02.2026 10:30 Ответить
Здохни рашиський варвар.
09.02.2026 09:55 Ответить
І на Грузію в 2008 вони не нападали. І на Україну в 2014 не нападали. Защітнічкі грьобані.
Як були андрофагами в продовж століть, так ними і залишаються.
09.02.2026 09:59 Ответить
Вас мерзоту як послухати за кілька днів до нападу, то ви те саме казали, а потім оця коняча голова взагалі бовкнула, що ми на Україну не нападали...
09.02.2026 10:09 Ответить
Россия не собирается нападать на Украину»: итоги переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве

21 січня 2022, 16:01
09.02.2026 10:18 Ответить
Напоминаю что и с Финляндией СССР не воевал, а просто помогал финляндской народной республике.
09.02.2026 10:30 Ответить
А хто верещав що в Україні воюєте з НАТО!
09.02.2026 10:41 Ответить
Во гонит гонево!? А кто уже 3 г на весь мир орёт что война НАТО в Украине?
09.02.2026 10:41 Ответить
Рібентроп **********,вже не вимовляє,а більше рже кляча стара.Все продовжують в дусі"нам угрожали,мы никогда не нападали".Чим скоріше зчезне недоімперія тим чистішим і мирнішим буде світ.
09.02.2026 10:41 Ответить
Якщо ця горбата шкапа пельку роззявила - пи*дить!
09.02.2026 10:42 Ответить
Рило цієї потвори -найнадійніший блювотний засіб!🤢
09.02.2026 11:25 Ответить
Сцикотно кацапам напасти на Європу? Розумію. Основна зброя кацапа - залякування. Але доприймалися цієї зброї до того, що Європа проснулася і готова захищатися і поступово відмовитися від всього російського.
09.02.2026 13:27 Ответить
Сцикотно кацапам напасти на Європу? Розумію.
Я вибачаюсь,але ви я бачу досі не розібрались у тонкощах геополітики.ІІІ світова вже давно запланова(частково вона вже йде),горяча фаза вибухне на кордоні з Польшею,або країнах Балтії.
Нікому нічого не ссикотно.Подивиться на війну в Україні.Загони кацапів йдуть по своїх же трупах уперед під наркотою,не зважаючи ні про що.Так буде і далі,тільки вже при нападу на ЕС.
Європа проснулася і готова захищатися і поступово відмовитися від всього російського.
Не смішить мене.Вони там усі у договорняках.Холопи будуть вбивати друг-дружку,а влада буде сидіти у укриттях і розважатись.СРСР гнав ресурси у Німеччину до останнього мирного дня перед нападом.
09.02.2026 14:03 Ответить
Значит, собирается
09.02.2026 14:24 Ответить
 
 