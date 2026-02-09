РФ не збирається нападати на Європу, але готова дати військову відповідь, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не збирається нападати на Європу, але готова дати "повноцінну військову відповідь" у разі потреби.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Що відомо?

"Ні на яку Європу ми не збираємося нападати, нам це зовсім ні до чого.

І якщо раптом Європа ось ці свої загрози підготуватися до війни проти нас реалізує і почне нападати на Російську Федерацію, президент сказав, що це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку, це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними військовими засобами відповідно до доктринальних документів щодо цього", - сказав міністр країни-окупанта.

Напад РФ на Європу

У Єврокомісії вважають, що Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії.

За даними ЗМІ, Німеччина розробила секретний 1200-сторінковий план дій на випадок війни з Росією.

