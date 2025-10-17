РУС
Встреча Трампа и Путина на Аляске


Историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске, - FT

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

В августе президент США Дональд Трамп прибыл на Аляску, чтобы предложить Владимиру Путину соглашение о прекращении войны в Украине, однако глава РФ отклонил предложение и начал длинную историческую лекцию.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, встреча началась дружески, с рукопожатием и улыбками, но эта теплота быстро исчезла во время переговоров за закрытыми дверями. Путин отклонил предложение США по ослаблению санкций и прекращению огня, настаивая на капитуляции Украины и передаче части Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия поддерживает встречу Трампа и Путина в Будапеште, готовы помочь Венгрии в организации, - Фицо

Глава РФ выступил с пространной исторической речью, вспомнив средневековых князей Рюрика и Ярослава Мудрого, а также гетмана Богдана Хмельницкого, утверждая, что украинцы и русские якобы являются одной нацией.

По данным FT, Трамп несколько раз повышал голос и угрожал покинуть встречу, в результате чего отменили запланированный обед для обсуждения экономических вопросов и сотрудничества. Официально же чиновники назвали встречу "продуктивной", оценивая ее как возможность лучше понять позицию РФ.

Встреча, несмотря на запланированную миротворческую инициативу США, фактически укрепила поддержку Украины со стороны Вашингтона и Европы.

 

путин владимир (32309) Трамп Дональд (6822) Аляска (42)
Топ комментарии
+28
Так він у Будапешті хоче дослухати про пєчєнєгів чи шо?

17.10.2025 13:40 Ответить
+14
Рюрік не проконав.
Цього разу буде намагатися починати з Івана Грізного...

17.10.2025 13:41 Ответить
+12
Уявляю, що там несло пуйло, якщо навіть його рудий шанувальник не витримав..

17.10.2025 13:40 Ответить



Так він у Будапешті хоче дослухати про пєчєнєгів чи шо?

17.10.2025 13:40 Ответить
"Зустріч, попри заплановану миротворчу ініціативу США, фактично зміцнила підтримку України з боку Вашингтона та Європи."- приверзеться же таке комусь!

17.10.2025 13:47 Ответить
Аляску готував Віткофф, а вже при посадці хйла на Аляску, в руки респи взяли ситуацію й посадили контролювати зустріч - Рубіо. Й зустріч Трампа- хйла тет-а тет не відбулася ( за винятком короткого періоду в авто) Зараз вже вчора Трамп у своєму твіті оголосив головним цього разу в підготовчій делегації зустрічі буде теж Рубіо. Можна б не помітити цього факту , але саме вчора у Соловйова раділи- що в делгацію таки повернули Віткоффа... СЛУЧАЙНАААА РАДІЛИ? якась невпенеена радість була ...

17.10.2025 13:48 Ответить
Ну так Оркбан ті Сцикарто - то ж типові нащадки злобних пєчєнєгів...
Будуть наочними посібниками...

17.10.2025 14:02 Ответить
Уявляю, що там несло пуйло, якщо навіть його рудий шанувальник не витримав..

17.10.2025 13:40 Ответить
Він злився, бо тет-а тет замінили на тріо- Рубіо+Віткофф+Трамп ...

17.10.2025 13:55 Ответить
от як буде у Орбана ??? Але вже точно не Віткофф готуватиме ці пасідєлкі , а Рубіо . Трамп у твіті саме його назвав й... саму делегацію готують...

17.10.2025 13:57 Ответить
Рюрік не проконав.
Цього разу буде намагатися починати з Івана Грізного...

17.10.2025 13:41 Ответить
Так Іван Грозний жив набагато пізніше Рюрика... Тут Путьку треба вже браться за "скіфів" з "сарматами" та "обрами", з якими билися, колись, "рассєяне", захищаючи "хахлофф"...

17.10.2025 13:48 Ответить
Не достовірна інфа , ботоксний рижому починав з печенігів , а не з Ярослава Мудрого

17.10.2025 13:41 Ответить
Печеніги - кочівники. Щоб пред'явити права на Киів треба триндіти саме про Ярослава Мудрого, безперервно.

17.10.2025 13:45 Ответить
Вангую:
путін вичавить з Трампа консультації про мир ще на півроку мінімум, а то і на рік. В ідеалі - на весь президентський трампівській строк.
І весь цей час Трамп буде мріяти про премію миру
і не захоче псувати розмову передачею ТОМАГАВКІВ Україні, бо це ж ескалація.
А путін буде м'яом воювати і резервістів гнати хвилями.
А захід шмарклі жуватиме.

17.10.2025 13:43 Ответить
Навіть Трамп не витримав отої маячні, що ж там у пуйла в голові насрано?

17.10.2025 13:43 Ответить
Вони його зовсім за дурника тримають. Навіть собака може за пару разів висновки зробити.

17.10.2025 13:44 Ответить
в Будапеші буде про фіно-угрів. Трумп сказиться

17.10.2025 13:45 Ответить
В Будапешті теж жде лекція під новим соусом - Трамп ведеться - то чому ж не *********

17.10.2025 13:45 Ответить
Це ще Трамп не встиг почути про лєніна і про те, як він "побудував" Україну

17.10.2025 13:46 Ответить
Тупой русский, думал Трамп делая серьезное лицо, я тут ему хорошую сделку предлагаю как закончить это, сохранить лицо и даже не уйти с пустыми руками, а он мне про какое печенье, печень, а, печенегов задвигает....

17.10.2025 13:46 Ответить
Да это вброс лояльных Трампу СМИ для амерского люмпена, чтобы снова доказать, что Трамп на самом деле очень грозный с путиным. Просто этого никто не видит. Клоун и агент Кремля. Треш мирового уровня: кремлевский агент правит Америкой. Хамас спас, время для Путина выигрывает, американскую экономику методично уничтожает. Краснов четко работает по плану русского куратора

17.10.2025 13:46 Ответить
Кому этот бред и дичь? Агент. Шелепин с Семичасным тоже думали что Брежнев их агент и очень скоро поплатились за свою наивность. США может кацапстан раздавить экономически, но зачем, если можно доить?

17.10.2025 13:51 Ответить
Там доїти нема чого. Вся рашка гамузом з жабами і оленями коштує менше ніж Apple.

17.10.2025 14:02 Ответить
С другой стороны, если у тебя Эппл, а у меня в руке молоток, то не важно сколько наши железяки стоят. В рукопашной я бы поставил на молоток, хотя в остальных случаях смартфон полезнее)

17.10.2025 14:05 Ответить
Естественно Трамп разнервничался! Сейчас придут к нему в кабинет " вожди краснокожих" и заявят - " Отдавай рыжий койот уворованные земли! Мы один народ с индейцами востока и запада! Каменистых нагорий и болт!" Вы нас поссорили и обманули! ( что было очень недавно и остались официальные документы)

17.10.2025 13:47 Ответить
Тут глупее, тк украинцы не пришельцы на своих землях и не выгоняли отсюда никогда россиян.
Предки россиян на территории нынешней Украины не жили. Тн "русские" - потомки племен Меря, Мурома, Чудь, Черемисы и тд. А жителей Руси русскими никто и никогда не называл.

17.10.2025 13:50 Ответить
И я про это) Сейчас путькин зашлет денег краснолицым братьям ( хотя думаю у него столько нет братья и так в шоколаде) и будет очередной локальный бурогоз, а там и путькина "пенсия".

17.10.2025 13:53 Ответить
Трампу подобається як ***** витирає об нього ноги. Чистий хєр знає хто.

17.10.2025 13:47 Ответить
Літак з Пуйлом треба збити і не буде більше ніяких лекцій!

17.10.2025 13:48 Ответить
слабкий. Не витримав тортур пєчєнєгами. Не то шо вітьков, той п'ять годин слухав, і як з гусака вода.

17.10.2025 13:48 Ответить

17.10.2025 13:55 Ответить
ложечки знайшлися але осад залишився

17.10.2025 13:50 Ответить
Нє, ну ***** канєшн *****. Трамп вважає Бельгію "красивим містом", інші знання в нього на такому ж рівні, як і географія, Уераїну на мапі не знайде, а цей чудило йому про Рюріка.
Ну реально "зустрілися два довбойобчества".

17.10.2025 13:53 Ответить
пуйло хотіло прикинутися лектором, але вуха лектера все рівно вилізли, а трамп не настільки дебіл, щоб не знати про лектера!

17.10.2025 13:55 Ответить
Гадаю, що все набагато прозаїчніше, ніж деякі політологи городять.
)(уйло знову єхидненько нагадає таварісчу трампу на вміст пухленької папочки, в которій зафіксовані постільні викрутаси трампа з московськими повіями в готелі Ritz Carlton в м. москва та пачку платіжних документів отриманих трампом від кремля на свої будівельні проекти типу Trump Tower у Москві.

17.10.2025 13:58 Ответить
Якби ж то тільки з повіями...

17.10.2025 14:24 Ответить
Ryurikovichs strike again

17.10.2025 13:58 Ответить
І, що найцікавіше, ніхто з цієї трампівської шобли навіть не заїкнеться назвати ***** світовим терористом №1, який підлягає знищенню як Бен Ладен свого часу.

17.10.2025 13:58 Ответить
ЦЕ ТАКА Ж САМА ПРАВДА.ЯК І ТЕ, ЩО МОЖНА БАЧИТИ ТРАЄКТОРІЮ ПОЛЬОТУ ЛАЙНА КОМАРА...

17.10.2025 14:08 Ответить
народ , вот увидите ,что война ДОГОВОРНАЯ и попадет путин по воздуху ч/з польшу !!! все уже решено , Украину сольют !!! договорились еще при бидоне !!!(((

17.10.2025 14:11 Ответить
Ага договорная, только никак договориться не могут

17.10.2025 14:47 Ответить
 
 