Историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске, - FT
В августе президент США Дональд Трамп прибыл на Аляску, чтобы предложить Владимиру Путину соглашение о прекращении войны в Украине, однако глава РФ отклонил предложение и начал длинную историческую лекцию.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, встреча началась дружески, с рукопожатием и улыбками, но эта теплота быстро исчезла во время переговоров за закрытыми дверями. Путин отклонил предложение США по ослаблению санкций и прекращению огня, настаивая на капитуляции Украины и передаче части Донецкой области.
Глава РФ выступил с пространной исторической речью, вспомнив средневековых князей Рюрика и Ярослава Мудрого, а также гетмана Богдана Хмельницкого, утверждая, что украинцы и русские якобы являются одной нацией.
По данным FT, Трамп несколько раз повышал голос и угрожал покинуть встречу, в результате чего отменили запланированный обед для обсуждения экономических вопросов и сотрудничества. Официально же чиновники назвали встречу "продуктивной", оценивая ее как возможность лучше понять позицию РФ.
Встреча, несмотря на запланированную миротворческую инициативу США, фактически укрепила поддержку Украины со стороны Вашингтона и Европы.
Будуть наочними посібниками...
Цього разу буде намагатися починати з Івана Грізного...
путін вичавить з Трампа консультації про мир ще на півроку мінімум, а то і на рік. В ідеалі - на весь президентський трампівській строк.
І весь цей час Трамп буде мріяти про премію миру
і не захоче псувати розмову передачею ТОМАГАВКІВ Україні, бо це ж ескалація.
А путін буде м'яом воювати і резервістів гнати хвилями.
А захід шмарклі жуватиме.
Предки россиян на территории нынешней Украины не жили. Тн "русские" - потомки племен Меря, Мурома, Чудь, Черемисы и тд. А жителей Руси русскими никто и никогда не называл.
Ну реально "зустрілися два довбойобчества".
)(уйло знову єхидненько нагадає таварісчу трампу на вміст пухленької папочки, в которій зафіксовані постільні викрутаси трампа з московськими повіями в готелі Ritz Carlton в м. москва та пачку платіжних документів отриманих трампом від кремля на свої будівельні проекти типу Trump Tower у Москві.