Историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске, - FT

В августе президент США Дональд Трамп прибыл на Аляску, чтобы предложить Владимиру Путину соглашение о прекращении войны в Украине, однако глава РФ отклонил предложение и начал длинную историческую лекцию.

Как отмечается, встреча началась дружески, с рукопожатием и улыбками, но эта теплота быстро исчезла во время переговоров за закрытыми дверями. Путин отклонил предложение США по ослаблению санкций и прекращению огня, настаивая на капитуляции Украины и передаче части Донецкой области.

Глава РФ выступил с пространной исторической речью, вспомнив средневековых князей Рюрика и Ярослава Мудрого, а также гетмана Богдана Хмельницкого, утверждая, что украинцы и русские якобы являются одной нацией.

По данным FT, Трамп несколько раз повышал голос и угрожал покинуть встречу, в результате чего отменили запланированный обед для обсуждения экономических вопросов и сотрудничества. Официально же чиновники назвали встречу "продуктивной", оценивая ее как возможность лучше понять позицию РФ.

Встреча, несмотря на запланированную миротворческую инициативу США, фактически укрепила поддержку Украины со стороны Вашингтона и Европы.

