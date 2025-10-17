УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
5 784 41

Історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці, - FT

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

У серпні президент США Дональд Трамп прибув на Аляску, щоб запропонувати Володимиру Путіну угоду про припинення війни в Україні, проте глава РФ відхилив пропозицію та розпочав довгу історичну лекцію.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зустріч розпочалася дружньо, з рукостисканням і посмішками, але ця теплота швидко зникла під час переговорів за зачиненими дверима. Путін відхилив пропозицію США щодо послаблення санкцій і припинення вогню, наполягаючи на капітуляції України та передачі частини Донеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина підтримує зустріч Трампа та Путіна в Будапешті, готові допомогти Угорщині в організації, - Фіцо

Глава РФ виступив з розлогою історичною промовою, згадавши середньовічних князів Рюрика та Ярослава Мудрого, а також гетьмана Богдана Хмельницького, стверджуючи, що українці та росіяни нібито є однією нацією.

За даними FT, Трамп кілька разів підвищував голос і погрожував покинути зустріч, в результаті чого скасували запланований обід для обговорення економічних питань та співпраці. Офіційно ж посадовці назвали зустріч "продуктивною", оцінюючи її як можливість краще зрозуміти позицію РФ.

Зустріч, попри заплановану миротворчу ініціативу США, фактично зміцнила підтримку України з боку Вашингтона та Європи.

Автор: 

путін володимир (24937) Трамп Дональд (7375) Аляска (45)
Топ коментарі
+31
Так він у Будапешті хоче дослухати про пєчєнєгів чи шо?
показати весь коментар
17.10.2025 13:40 Відповісти
+14
Рюрік не проконав.
Цього разу буде намагатися починати з Івана Грізного...
показати весь коментар
17.10.2025 13:41 Відповісти
+13
Уявляю, що там несло пуйло, якщо навіть його рудий шанувальник не витримав..
показати весь коментар
17.10.2025 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так він у Будапешті хоче дослухати про пєчєнєгів чи шо?
показати весь коментар
17.10.2025 13:40 Відповісти
"Зустріч, попри заплановану миротворчу ініціативу США, фактично зміцнила підтримку України з боку Вашингтона та Європи."- приверзеться же таке комусь!
показати весь коментар
17.10.2025 13:47 Відповісти
Аляску готував Віткофф, а вже при посадці хйла на Аляску, в руки респи взяли ситуацію й посадили контролювати зустріч - Рубіо. Й зустріч Трампа- хйла тет-а тет не відбулася ( за винятком короткого періоду в авто) Зараз вже вчора Трамп у своєму твіті оголосив головним цього разу в підготовчій делегації зустрічі буде теж Рубіо. Можна б не помітити цього факту , але саме вчора у Соловйова раділи- що в делгацію таки повернули Віткоффа... СЛУЧАЙНАААА РАДІЛИ? якась невпенеена радість була ...
показати весь коментар
17.10.2025 13:48 Відповісти
Ну так Оркбан ті Сцикарто - то ж типові нащадки злобних пєчєнєгів...
Будуть наочними посібниками...
показати весь коментар
17.10.2025 14:02 Відповісти
Уявляю, що там несло пуйло, якщо навіть його рудий шанувальник не витримав..
показати весь коментар
17.10.2025 13:40 Відповісти
Він злився, бо тет-а тет замінили на тріо- Рубіо+Віткофф+Трамп ...
показати весь коментар
17.10.2025 13:55 Відповісти
от як буде у Орбана ??? Але вже точно не Віткофф готуватиме ці пасідєлкі , а Рубіо . Трамп у твіті саме його назвав й... саму делегацію готують...
показати весь коментар
17.10.2025 13:57 Відповісти
Рюрік не проконав.
Цього разу буде намагатися починати з Івана Грізного...
показати весь коментар
17.10.2025 13:41 Відповісти
Так Іван Грозний жив набагато пізніше Рюрика... Тут Путьку треба вже браться за "скіфів" з "сарматами" та "обрами", з якими билися, колись, "рассєяне", захищаючи "хахлофф"...
показати весь коментар
17.10.2025 13:48 Відповісти
Не достовірна інфа , ботоксний рижому починав з печенігів , а не з Ярослава Мудрого
показати весь коментар
17.10.2025 13:41 Відповісти
Печеніги - кочівники. Щоб пред'явити права на Киів треба триндіти саме про Ярослава Мудрого, безперервно.
показати весь коментар
17.10.2025 13:45 Відповісти
Вангую:
путін вичавить з Трампа консультації про мир ще на півроку мінімум, а то і на рік. В ідеалі - на весь президентський трампівській строк.
І весь цей час Трамп буде мріяти про премію миру
і не захоче псувати розмову передачею ТОМАГАВКІВ Україні, бо це ж ескалація.
А путін буде м'яом воювати і резервістів гнати хвилями.
А захід шмарклі жуватиме.
показати весь коментар
17.10.2025 13:43 Відповісти
Навіть Трамп не витримав отої маячні, що ж там у пуйла в голові насрано?
показати весь коментар
17.10.2025 13:43 Відповісти
Вони його зовсім за дурника тримають. Навіть собака може за пару разів висновки зробити.
показати весь коментар
17.10.2025 13:44 Відповісти
в Будапеші буде про фіно-угрів. Трумп сказиться
показати весь коментар
17.10.2025 13:45 Відповісти
В Будапешті теж жде лекція під новим соусом - Трамп ведеться - то чому ж не *********
показати весь коментар
17.10.2025 13:45 Відповісти
Це ще Трамп не встиг почути про лєніна і про те, як він "побудував" Україну
показати весь коментар
17.10.2025 13:46 Відповісти
Тупой русский, думал Трамп делая серьезное лицо, я тут ему хорошую сделку предлагаю как закончить это, сохранить лицо и даже не уйти с пустыми руками, а он мне про какое печенье, печень, а, печенегов задвигает....
показати весь коментар
17.10.2025 13:46 Відповісти
Да это вброс лояльных Трампу СМИ для амерского люмпена, чтобы снова доказать, что Трамп на самом деле очень грозный с путиным. Просто этого никто не видит. Клоун и агент Кремля. Треш мирового уровня: кремлевский агент правит Америкой. Хамас спас, время для Путина выигрывает, американскую экономику методично уничтожает. Краснов четко работает по плану русского куратора
показати весь коментар
17.10.2025 13:46 Відповісти
Кому этот бред и дичь? Агент. Шелепин с Семичасным тоже думали что Брежнев их агент и очень скоро поплатились за свою наивность. США может кацапстан раздавить экономически, но зачем, если можно доить?
показати весь коментар
17.10.2025 13:51 Відповісти
Там доїти нема чого. Вся рашка гамузом з жабами і оленями коштує менше ніж Apple.
показати весь коментар
17.10.2025 14:02 Відповісти
С другой стороны, если у тебя Эппл, а у меня в руке молоток, то не важно сколько наши железяки стоят. В рукопашной я бы поставил на молоток, хотя в остальных случаях смартфон полезнее)
показати весь коментар
17.10.2025 14:05 Відповісти
Естественно Трамп разнервничался! Сейчас придут к нему в кабинет " вожди краснокожих" и заявят - " Отдавай рыжий койот уворованные земли! Мы один народ с индейцами востока и запада! Каменистых нагорий и болт!" Вы нас поссорили и обманули! ( что было очень недавно и остались официальные документы)
показати весь коментар
17.10.2025 13:47 Відповісти
Тут глупее, тк украинцы не пришельцы на своих землях и не выгоняли отсюда никогда россиян.
Предки россиян на территории нынешней Украины не жили. Тн "русские" - потомки племен Меря, Мурома, Чудь, Черемисы и тд. А жителей Руси русскими никто и никогда не называл.
показати весь коментар
17.10.2025 13:50 Відповісти
И я про это) Сейчас путькин зашлет денег краснолицым братьям ( хотя думаю у него столько нет братья и так в шоколаде) и будет очередной локальный бурогоз, а там и путькина "пенсия".
показати весь коментар
17.10.2025 13:53 Відповісти
Трампу подобається як ***** витирає об нього ноги. Чистий хєр знає хто.
показати весь коментар
17.10.2025 13:47 Відповісти
Літак з Пуйлом треба збити і не буде більше ніяких лекцій!
показати весь коментар
17.10.2025 13:48 Відповісти
слабкий. Не витримав тортур пєчєнєгами. Не то шо вітьков, той п'ять годин слухав, і як з гусака вода.
показати весь коментар
17.10.2025 13:48 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 13:55 Відповісти
ложечки знайшлися але осад залишився
показати весь коментар
17.10.2025 13:50 Відповісти
Нє, ну ***** канєшн *****. Трамп вважає Бельгію "красивим містом", інші знання в нього на такому ж рівні, як і географія, Уераїну на мапі не знайде, а цей чудило йому про Рюріка.
Ну реально "зустрілися два довбойобчества".
показати весь коментар
17.10.2025 13:53 Відповісти
пуйло хотіло прикинутися лектором, але вуха лектера все рівно вилізли, а трамп не настільки дебіл, щоб не знати про лектера!
показати весь коментар
17.10.2025 13:55 Відповісти
Гадаю, що все набагато прозаїчніше, ніж деякі політологи городять.
)(уйло знову єхидненько нагадає таварісчу трампу на вміст пухленької папочки, в которій зафіксовані постільні викрутаси трампа з московськими повіями в готелі Ritz Carlton в м. москва та пачку платіжних документів отриманих трампом від кремля на свої будівельні проекти типу Trump Tower у Москві.
показати весь коментар
17.10.2025 13:58 Відповісти
Якби ж то тільки з повіями...
показати весь коментар
17.10.2025 14:24 Відповісти
Ryurikovichs strike again
показати весь коментар
17.10.2025 13:58 Відповісти
І, що найцікавіше, ніхто з цієї трампівської шобли навіть не заїкнеться назвати ***** світовим терористом №1, який підлягає знищенню як Бен Ладен свого часу.
показати весь коментар
17.10.2025 13:58 Відповісти
ЦЕ ТАКА Ж САМА ПРАВДА.ЯК І ТЕ, ЩО МОЖНА БАЧИТИ ТРАЄКТОРІЮ ПОЛЬОТУ ЛАЙНА КОМАРА...
показати весь коментар
17.10.2025 14:08 Відповісти
Ага договорная, только никак договориться не могут
показати весь коментар
17.10.2025 14:47 Відповісти
а чому у ******* в.в. ніхто не запитає як буряти . татари . чеченці .інгуші . чуваші . марі-ел . чукчі . якути . дагестанці і інші ..братні народи.. опинилися в кордонах сєвєрного рєйха бункерного фюрера --- ***** всім товче фуфло і всі цього уйобка слухають --- олександр македонський був великим завойовником . але македонія не претендує на грецію . персію і єгипет
показати весь коментар
17.10.2025 15:20 Відповісти
 
 