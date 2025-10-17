Історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці, - FT
У серпні президент США Дональд Трамп прибув на Аляску, щоб запропонувати Володимиру Путіну угоду про припинення війни в Україні, проте глава РФ відхилив пропозицію та розпочав довгу історичну лекцію.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зустріч розпочалася дружньо, з рукостисканням і посмішками, але ця теплота швидко зникла під час переговорів за зачиненими дверима. Путін відхилив пропозицію США щодо послаблення санкцій і припинення вогню, наполягаючи на капітуляції України та передачі частини Донеччини.
Глава РФ виступив з розлогою історичною промовою, згадавши середньовічних князів Рюрика та Ярослава Мудрого, а також гетьмана Богдана Хмельницького, стверджуючи, що українці та росіяни нібито є однією нацією.
За даними FT, Трамп кілька разів підвищував голос і погрожував покинути зустріч, в результаті чого скасували запланований обід для обговорення економічних питань та співпраці. Офіційно ж посадовці назвали зустріч "продуктивною", оцінюючи її як можливість краще зрозуміти позицію РФ.
Зустріч, попри заплановану миротворчу ініціативу США, фактично зміцнила підтримку України з боку Вашингтона та Європи.
Будуть наочними посібниками...
Цього разу буде намагатися починати з Івана Грізного...
путін вичавить з Трампа консультації про мир ще на півроку мінімум, а то і на рік. В ідеалі - на весь президентський трампівській строк.
І весь цей час Трамп буде мріяти про премію миру
і не захоче псувати розмову передачею ТОМАГАВКІВ Україні, бо це ж ескалація.
А путін буде м'яом воювати і резервістів гнати хвилями.
А захід шмарклі жуватиме.
Предки россиян на территории нынешней Украины не жили. Тн "русские" - потомки племен Меря, Мурома, Чудь, Черемисы и тд. А жителей Руси русскими никто и никогда не называл.
Ну реально "зустрілися два довбойобчества".
)(уйло знову єхидненько нагадає таварісчу трампу на вміст пухленької папочки, в которій зафіксовані постільні викрутаси трампа з московськими повіями в готелі Ritz Carlton в м. москва та пачку платіжних документів отриманих трампом від кремля на свої будівельні проекти типу Trump Tower у Москві.