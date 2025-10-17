Історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці, - FT

У серпні президент США Дональд Трамп прибув на Аляску, щоб запропонувати Володимиру Путіну угоду про припинення війни в Україні, проте глава РФ відхилив пропозицію та розпочав довгу історичну лекцію.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зустріч розпочалася дружньо, з рукостисканням і посмішками, але ця теплота швидко зникла під час переговорів за зачиненими дверима. Путін відхилив пропозицію США щодо послаблення санкцій і припинення вогню, наполягаючи на капітуляції України та передачі частини Донеччини.

Глава РФ виступив з розлогою історичною промовою, згадавши середньовічних князів Рюрика та Ярослава Мудрого, а також гетьмана Богдана Хмельницького, стверджуючи, що українці та росіяни нібито є однією нацією.

За даними FT, Трамп кілька разів підвищував голос і погрожував покинути зустріч, в результаті чого скасували запланований обід для обговорення економічних питань та співпраці. Офіційно ж посадовці назвали зустріч "продуктивною", оцінюючи її як можливість краще зрозуміти позицію РФ.

Зустріч, попри заплановану миротворчу ініціативу США, фактично зміцнила підтримку України з боку Вашингтона та Європи.

