Росія не бачить перспектив економічної співпраці зі США, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не розраховує на відновлення економічних відносин зі Сполученими Штатами, попри заяви Вашингтона про зусилля з припинення війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, Росія формально залишається відкритою до співпраці зі США, однак не бачить "світлого майбутнього" в економічній сфері двосторонніх відносин.

Водночас раніше російські чиновники, зокрема спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв, заявляли про можливість значного відновлення економічних зв’язків зі США у разі досягнення мирного врегулювання війни в Україні. Про готовність до економічного співробітництва з Москвою також заявляв президент США Дональд Трамп.

Лавров також згадав негативне ставлення Трампа до блоку БРІКС, до якого входять Росія, Китай, Індія, Бразилія та інші країни.

За словами глави МЗС РФ, саме Сполучені Штати створюють "штучні перешкоди" для економічної інтеграції, через що Росія змушена розвивати альтернативні фінансові, економічні та логістичні проєкти разом із країнами БРІКС.

