Росія не бачить перспектив економічної співпраці зі США, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не розраховує на відновлення економічних відносин зі Сполученими Штатами, попри заяви Вашингтона про зусилля з припинення війни проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За його словами, Росія формально залишається відкритою до співпраці зі США, однак не бачить "світлого майбутнього" в економічній сфері двосторонніх відносин.
Водночас раніше російські чиновники, зокрема спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв, заявляли про можливість значного відновлення економічних зв’язків зі США у разі досягнення мирного врегулювання війни в Україні. Про готовність до економічного співробітництва з Москвою також заявляв президент США Дональд Трамп.
Лавров також згадав негативне ставлення Трампа до блоку БРІКС, до якого входять Росія, Китай, Індія, Бразилія та інші країни.
За словами глави МЗС РФ, саме Сполучені Штати створюють "штучні перешкоди" для економічної інтеграції, через що Росія змушена розвивати альтернативні фінансові, економічні та логістичні проєкти разом із країнами БРІКС.
Условно: напечатать купюру с Франклином обходится 1 доллар. Пока его меняют на рубли можно вложив 1 доллар получить 2 барреля нефти.
Зачем возвращать его в Америку и вместо него отдавать реальный продукт?
Вчора була інфа, що розраховує на економічну співпрацю з Трампом
Виявилось що калаш - німецький, водка - польська, пєльмені та балалайка - монгольськи, матрьошка - японська.
Вони взагалі нічого свого не мають - все вкрадене
Не расєяньські це точно
"100 мільйонів барелів у нікуди: чому «чорний ринок» нафти офіційно задихнувся.
📉 Тіньовий флот росії перетворився зі швидкісної магістралі на гігантську пробку.
🚢 1. Нафтовий тромб: танкери замість складів
📦 Через відмову Індії та Туреччини купувати санкційну нафту, в морі «зависло» понад 100 млн барелів. Обсяг нафти у плавучих сховищах злетів із 6 до 58 млн барелів за рік.
🧊 Це катастрофа. Танкер - дуже дорогий засіб перевезення, а не склад. Але вибору немає: продати нема кому, а зупиняти свердловини в Сибіру не можна - вони змерзнуть і більше не запустяться. Тож, у морі зараз бовтається неліквід мінімум на $5 млрд.
🇮🇳 2. Індія знайшла заміну
🌍 Виявилося, що замінити російську нафту простіше, ніж здавалося. Гайана, Бразилія, Аргентина та США вже заливають індійський ринок легальними барелями.
⚖️ За нафти по $60 Індії вигідніше купити «чисту» сировину трохи дорожче, ніж ризикувати вторинними санкціями Трампа. "Премія за ризик" на чорному ринку стала надто високою для покупців.
🇨🇳 3. Китай - не рятівник, а хижак
🦾 Пекін розуміє, що він єдиний покупець «останньої надії». Тому він просто викручує знижки до $30 з бареля.
🍼 Китай буквально «доїть» путіна, забираючи нафту за ціною, яка ледве покриває собівартість видобутку та складну логістику. Не партнерство, а використання безвихідного становища.
🔚 Підсумок: ресурс «сірості» вичерпаний
💸 Щоденний оборот чорного ринку $1 млрд під загрозою. Третього шляху - «просто возити сірими схемами» - більше не існує.
🏳️ Або радикальне скорочення видобутку (із втратою доходів та ризиком для свердловин), або угода з Білим домом.
Тіньовий флот офіційно сів на мілину."