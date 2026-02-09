Росія не бачить перспектив економічної співпраці зі США, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не розраховує на відновлення економічних відносин зі Сполученими Штатами, попри заяви Вашингтона про зусилля з припинення війни проти України.

За його словами, Росія формально залишається відкритою до співпраці зі США, однак не бачить "світлого майбутнього" в економічній сфері двосторонніх відносин.

Водночас раніше російські чиновники, зокрема спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв, заявляли про можливість значного відновлення економічних зв’язків зі США у разі досягнення мирного врегулювання війни в Україні. Про готовність до економічного співробітництва з Москвою також заявляв президент США Дональд Трамп.

Лавров також згадав негативне ставлення Трампа до блоку БРІКС, до якого входять Росія, Китай, Індія, Бразилія та інші країни.

За словами глави МЗС РФ, саме Сполучені Штати створюють "штучні перешкоди" для економічної інтеграції, через що Росія змушена розвивати альтернативні фінансові, економічні та логістичні проєкти разом із країнами БРІКС.

+11
Ніяких перспектив - ми з Китаєм навіки - лавр
09.02.2026 12:00 Відповісти
Американців не цікавлять лапті, і кокошники... Росія вже ЦВЯХИ в Китаї закуповує...
09.02.2026 12:02 Відповісти
+9
А Трампу і його зятю кушнеру, вчергове ******, перед усим Світом, поводив по губам, своєю обвислою єрундою!! Їм це дуже подобається після Епштейна ….
09.02.2026 12:11 Відповісти
А як же угода представлена Трампу Дмітрієвим на 12 трильйонів баксів, про яку наша розвідка доповіла Патужному? Ілі ета другоє?
09.02.2026 12:02 Відповісти
09.02.2026 12:39 Відповісти
Гроші вони мабуть взяли, а трампанутого відверто послали, щось таке буде і надалі, а трампонутий буде казати що Вова його друг та його портрети вішати по всім кабінетам. Агент є агент, він ничего не може зробити своєму хазяїну
09.02.2026 12:41 Відповісти
Так ці 12 трильйонів від кацапів мають Трампелю хабарем стати за здачу України, а не навпаки!
09.02.2026 13:08 Відповісти
Американців не цікавлять лапті, і кокошники... Росія вже ЦВЯХИ в Китаї закуповує...
09.02.2026 12:02 Відповісти
Однак русні дісталося дуже багато дармових ресурсів, тільки це цікавить американців: купувати ресурси задешево і експортувати на росію свої товари, щоб бакси поверталися назад в США.
09.02.2026 12:18 Відповісти
А зачем баксам повертатися назад в США?
Условно: напечатать купюру с Франклином обходится 1 доллар. Пока его меняют на рубли можно вложив 1 доллар получить 2 барреля нефти.
Зачем возвращать его в Америку и вместо него отдавать реальный продукт?
09.02.2026 12:41 Відповісти
За тим, щоб тримати позитивний торговий баланс.
09.02.2026 13:03 Відповісти
Гарна новина. Можливо, Рубіо випросить з Трампа ще пару санкцій накшталт Роснєфть/Лукойл.
09.02.2026 12:02 Відповісти
а як же співпраця об'ємом 12 трильйонів баксів (чи трильярдів, чи квінтільйонів), які дмітрієв так успішно ****** вітькову, кушнеру та трампу?
09.02.2026 12:02 Відповісти
Лавруха наче відπздив машку...
09.02.2026 12:20 Відповісти
І зрозумій його, касапа.
Вчора була інфа, що розраховує на економічну співпрацю з Трампом
09.02.2026 12:04 Відповісти
Не розумію чому ви викладаєте ці висери виключно для оркської аудиторії?
09.02.2026 12:05 Відповісти
Американцям лапті і віники не потрібні?
09.02.2026 12:06 Відповісти
якщо сировинний придаток Китаю чимось і зможе зацікавити США, то навряд господар погодиться на їх співпраццю
09.02.2026 12:09 Відповісти
Та то ещё ерунда после слепоты наступит паралич и смерть на кацапских болотах..
09.02.2026 12:18 Відповісти
******** получают и с отсутствующей помощью США. Завыла Лошадь, "ну вы же обещали игааа, сделайте же что-то.."
09.02.2026 12:25 Відповісти
Якось цікавився що ж таке зробила расєя.
Виявилось що калаш - німецький, водка - польська, пєльмені та балалайка - монгольськи, матрьошка - японська.
Вони взагалі нічого свого не мають - все вкрадене
09.02.2026 12:28 Відповісти
Взагалі-то, "пєльмєні", не "монгольські"... Монгольською такий продукт назимається "бози"... А кацапи довідалися про цей продукт від удмуртів... Вони його називали "пель нянь" - "хлібне вухо"... Це було в 15-му столітті. Китайці його готують більше трьої тися років...
09.02.2026 12:42 Відповісти
Китайськи, удмуртськи, не важливо.
Не расєяньські це точно
09.02.2026 12:49 Відповісти
ой то гра на лоха "поганий, хороший поліцейський" дмітріев-лавров. Амери її самі видумали, тож взяти на понт не вийде
09.02.2026 12:32 Відповісти
знову *******
09.02.2026 12:36 Відповісти
...в взагалі вся расєя вартує 12 трильйонів? Навіть в рублях?
09.02.2026 12:41 Відповісти
Логично!😮‍💨🤡😂🤪😵‍💫🙄
09.02.2026 12:46 Відповісти
Відновлення економічних відносин це зростання економіки і покращення рівня життя,а навіщо це вам?Болото,спирт з тирси,гівно під ногами це ваше.
09.02.2026 12:55 Відповісти
А якже 12 трл.?)))певно зайчиків))
09.02.2026 12:57 Відповісти
Знову коняка чогось об'їлася і гонить пургу. Тільки ж недавно кричали, що Трампушка і США разом з ними, а тут тобі бац і не не бачить перспектив економічної співпраці зі США. А пуйло про це знає?
09.02.2026 13:15 Відповісти
Це так очевидно, що трампушу вважають за ідіота і кульгаву качку. Просто сцють в очі, а ці дибілушки кушнери, віткофи і трампло просто утераються і дякують. До речі, це сигнал що республіканцям пздц на довиборах у конгрес і трампу імпічмент з вірогідністю 99%
09.02.2026 13:21 Відповісти
Не было никогда экономических отношений. Скорее всего из-за идеологических мотивов. Тем более сейчас никто их искусственно создавать не будет.
09.02.2026 13:21 Відповісти
@ (у перекладі):
"100 мільйонів барелів у нікуди: чому «чорний ринок» нафти офіційно задихнувся.

📉 Тіньовий флот росії перетворився зі швидкісної магістралі на гігантську пробку.

🚢 1. Нафтовий тромб: танкери замість складів
📦 Через відмову Індії та Туреччини купувати санкційну нафту, в морі «зависло» понад 100 млн барелів. Обсяг нафти у плавучих сховищах злетів із 6 до 58 млн барелів за рік.
🧊 Це катастрофа. Танкер - дуже дорогий засіб перевезення, а не склад. Але вибору немає: продати нема кому, а зупиняти свердловини в Сибіру не можна - вони змерзнуть і більше не запустяться. Тож, у морі зараз бовтається неліквід мінімум на $5 млрд.

🇮🇳 2. Індія знайшла заміну
🌍 Виявилося, що замінити російську нафту простіше, ніж здавалося. Гайана, Бразилія, Аргентина та США вже заливають індійський ринок легальними барелями.
⚖️ За нафти по $60 Індії вигідніше купити «чисту» сировину трохи дорожче, ніж ризикувати вторинними санкціями Трампа. "Премія за ризик" на чорному ринку стала надто високою для покупців.

🇨🇳 3. Китай - не рятівник, а хижак
🦾 Пекін розуміє, що він єдиний покупець «останньої надії». Тому він просто викручує знижки до $30 з бареля.
🍼 Китай буквально «доїть» путіна, забираючи нафту за ціною, яка ледве покриває собівартість видобутку та складну логістику. Не партнерство, а використання безвихідного становища.

🔚 Підсумок: ресурс «сірості» вичерпаний
💸 Щоденний оборот чорного ринку $1 млрд під загрозою. Третього шляху - «просто возити сірими схемами» - більше не існує.
🏳️ Або радикальне скорочення видобутку (із втратою доходів та ризиком для свердловин), або угода з Білим домом.
Тіньовий флот офіційно сів на мілину."
09.02.2026 13:43 Відповісти
Та що це за цирк) самих старлінків 50+ тисяч. Та у них все нормально іде по співробітництву.
11.02.2026 10:40 Відповісти
 
 