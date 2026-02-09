Россия не видит перспектив экономического сотрудничества с США, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не рассчитывает на восстановление экономических отношений с Соединенными Штатами, несмотря на заявления Вашингтона об усилиях по прекращению войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Россия формально остается открытой к сотрудничеству с США, однако не видит "светлого будущего" в экономической сфере двусторонних отношений.

В то же время ранее российские чиновники, в частности специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, заявляли о возможности значительного восстановления экономических связей с США в случае достижения мирного урегулирования войны в Украине. О готовности к экономическому сотрудничеству с Москвой также заявлял президент США Дональд Трамп.

Лавров также упомянул негативное отношение Трампа к блоку БРИКС, в который входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и другие страны.

По словам главы МИД РФ, именно Соединенные Штаты создают "искусственные препятствия" для экономической интеграции, из-за чего Россия вынуждена развивать альтернативные финансовые, экономические и логистические проекты вместе со странами БРИКС.

