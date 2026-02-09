Новости Отношения РФ и США
Россия не видит перспектив экономического сотрудничества с США, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не рассчитывает на восстановление экономических отношений с Соединенными Штатами, несмотря на заявления Вашингтона об усилиях по прекращению войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, Россия формально остается открытой к сотрудничеству с США, однако не видит "светлого будущего" в экономической сфере двусторонних отношений.

В то же время ранее российские чиновники, в частности специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, заявляли о возможности значительного восстановления экономических связей с США в случае достижения мирного урегулирования войны в Украине. О готовности к экономическому сотрудничеству с Москвой также заявлял президент США Дональд Трамп.

Лавров также упомянул негативное отношение Трампа к блоку БРИКС, в который входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и другие страны.

По словам главы МИД РФ, именно Соединенные Штаты создают "искусственные препятствия" для экономической интеграции, из-за чего Россия вынуждена развивать альтернативные финансовые, экономические и логистические проекты вместе со странами БРИКС.

Ніяких перспектив - ми з Китаєм навіки - лавр
09.02.2026 12:00 Ответить
Американців не цікавлять лапті, і кокошники... Росія вже ЦВЯХИ в Китаї закуповує...
09.02.2026 12:02 Ответить
А Трампу і його зятю кушнеру, вчергове ******, перед усим Світом, поводив по губам, своєю обвислою єрундою!! Їм це дуже подобається після Епштейна ….
09.02.2026 12:11 Ответить
А як же угода представлена Трампу Дмітрієвим на 12 трильйонів баксів, про яку наша розвідка доповіла Патужному? Ілі ета другоє?
09.02.2026 12:02 Ответить
У мене теж таке запитання першим виникло. Шо, намахали трампона?
09.02.2026 12:39 Ответить
Гроші вони мабуть взяли, а трампанутого відверто послали, щось таке буде і надалі, а трампонутий буде казати що Вова його друг та його портрети вішати по всім кабінетам. Агент є агент, він ничего не може зробити своєму хазяїну
09.02.2026 12:41 Ответить
Так ці 12 трильйонів від кацапів мають Трампелю хабарем стати за здачу України, а не навпаки!
09.02.2026 13:08 Ответить
Американців не цікавлять лапті, і кокошники... Росія вже ЦВЯХИ в Китаї закуповує...
09.02.2026 12:02 Ответить
Однак русні дісталося дуже багато дармових ресурсів, тільки це цікавить американців: купувати ресурси задешево і експортувати на росію свої товари, щоб бакси поверталися назад в США.
09.02.2026 12:18 Ответить
А зачем баксам повертатися назад в США?
Условно: напечатать купюру с Франклином обходится 1 доллар. Пока его меняют на рубли можно вложив 1 доллар получить 2 барреля нефти.
Зачем возвращать его в Америку и вместо него отдавать реальный продукт?
09.02.2026 12:41 Ответить
За тим, щоб тримати позитивний торговий баланс.
09.02.2026 13:03 Ответить
Гарна новина. Можливо, Рубіо випросить з Трампа ще пару санкцій накшталт Роснєфть/Лукойл.
09.02.2026 12:02 Ответить
а як же співпраця об'ємом 12 трильйонів баксів (чи трильярдів, чи квінтільйонів), які дмітрієв так успішно ****** вітькову, кушнеру та трампу?
09.02.2026 12:02 Ответить
09.02.2026 12:04 Ответить
Лавруха наче відπздив машку...
09.02.2026 12:20 Ответить
І зрозумій його, касапа.
Вчора була інфа, що розраховує на економічну співпрацю з Трампом
09.02.2026 12:04 Ответить
Не розумію чому ви викладаєте ці висери виключно для оркської аудиторії?
09.02.2026 12:05 Ответить
Американцям лапті і віники не потрібні?
09.02.2026 12:06 Ответить
якщо сировинний придаток Китаю чимось і зможе зацікавити США, то навряд господар погодиться на їх співпраццю
09.02.2026 12:09 Ответить
Та то ещё ерунда после слепоты наступит паралич и смерть на кацапских болотах..
09.02.2026 12:18 Ответить
******** получают и с отсутствующей помощью США. Завыла Лошадь, "ну вы же обещали игааа, сделайте же что-то.."
09.02.2026 12:25 Ответить
Якось цікавився що ж таке зробила расєя.
Виявилось що калаш - німецький, водка - польська, пєльмені та балалайка - монгольськи, матрьошка - японська.
Вони взагалі нічого свого не мають - все вкрадене
09.02.2026 12:28 Ответить
Взагалі-то, "пєльмєні", не "монгольські"... Монгольською такий продукт назимається "бози"... А кацапи довідалися про цей продукт від удмуртів... Вони його називали "пель нянь" - "хлібне вухо"... Це було в 15-му столітті. Китайці його готують більше трьої тися років...
09.02.2026 12:42 Ответить
Китайськи, удмуртськи, не важливо.
Не расєяньські це точно
09.02.2026 12:49 Ответить
ой то гра на лоха "поганий, хороший поліцейський" дмітріев-лавров. Амери її самі видумали, тож взяти на понт не вийде
09.02.2026 12:32 Ответить
знову *******
09.02.2026 12:36 Ответить
...в взагалі вся расєя вартує 12 трильйонів? Навіть в рублях?
09.02.2026 12:41 Ответить
Логично!😮‍💨🤡😂🤪😵‍💫🙄
09.02.2026 12:46 Ответить
Відновлення економічних відносин це зростання економіки і покращення рівня життя,а навіщо це вам?Болото,спирт з тирси,гівно під ногами це ваше.
09.02.2026 12:55 Ответить
А якже 12 трл.?)))певно зайчиків))
09.02.2026 12:57 Ответить
Знову коняка чогось об'їлася і гонить пургу. Тільки ж недавно кричали, що Трампушка і США разом з ними, а тут тобі бац і не не бачить перспектив економічної співпраці зі США. А пуйло про це знає?
09.02.2026 13:15 Ответить
Це так очевидно, що трампушу вважають за ідіота і кульгаву качку. Просто сцють в очі, а ці дибілушки кушнери, віткофи і трампло просто утераються і дякують. До речі, це сигнал що республіканцям пздц на довиборах у конгрес і трампу імпічмент з вірогідністю 99%
09.02.2026 13:21 Ответить
Не было никогда экономических отношений. Скорее всего из-за идеологических мотивов. Тем более сейчас никто их искусственно создавать не будет.
09.02.2026 13:21 Ответить
@ (у перекладі):
"100 мільйонів барелів у нікуди: чому «чорний ринок» нафти офіційно задихнувся.

📉 Тіньовий флот росії перетворився зі швидкісної магістралі на гігантську пробку.

🚢 1. Нафтовий тромб: танкери замість складів
📦 Через відмову Індії та Туреччини купувати санкційну нафту, в морі «зависло» понад 100 млн барелів. Обсяг нафти у плавучих сховищах злетів із 6 до 58 млн барелів за рік.
🧊 Це катастрофа. Танкер - дуже дорогий засіб перевезення, а не склад. Але вибору немає: продати нема кому, а зупиняти свердловини в Сибіру не можна - вони змерзнуть і більше не запустяться. Тож, у морі зараз бовтається неліквід мінімум на $5 млрд.

🇮🇳 2. Індія знайшла заміну
🌍 Виявилося, що замінити російську нафту простіше, ніж здавалося. Гайана, Бразилія, Аргентина та США вже заливають індійський ринок легальними барелями.
⚖️ За нафти по $60 Індії вигідніше купити «чисту» сировину трохи дорожче, ніж ризикувати вторинними санкціями Трампа. "Премія за ризик" на чорному ринку стала надто високою для покупців.

🇨🇳 3. Китай - не рятівник, а хижак
🦾 Пекін розуміє, що він єдиний покупець «останньої надії». Тому він просто викручує знижки до $30 з бареля.
🍼 Китай буквально «доїть» путіна, забираючи нафту за ціною, яка ледве покриває собівартість видобутку та складну логістику. Не партнерство, а використання безвихідного становища.

🔚 Підсумок: ресурс «сірості» вичерпаний
💸 Щоденний оборот чорного ринку $1 млрд під загрозою. Третього шляху - «просто возити сірими схемами» - більше не існує.
🏳️ Або радикальне скорочення видобутку (із втратою доходів та ризиком для свердловин), або угода з Білим домом.
Тіньовий флот офіційно сів на мілину."
09.02.2026 13:43 Ответить
Та що це за цирк) самих старлінків 50+ тисяч. Та у них все нормально іде по співробітництву.
11.02.2026 10:40 Ответить
 
 