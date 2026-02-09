Россия не видит перспектив экономического сотрудничества с США, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не рассчитывает на восстановление экономических отношений с Соединенными Штатами, несмотря на заявления Вашингтона об усилиях по прекращению войны против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его словам, Россия формально остается открытой к сотрудничеству с США, однако не видит "светлого будущего" в экономической сфере двусторонних отношений.
В то же время ранее российские чиновники, в частности специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, заявляли о возможности значительного восстановления экономических связей с США в случае достижения мирного урегулирования войны в Украине. О готовности к экономическому сотрудничеству с Москвой также заявлял президент США Дональд Трамп.
Лавров также упомянул негативное отношение Трампа к блоку БРИКС, в который входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и другие страны.
По словам главы МИД РФ, именно Соединенные Штаты создают "искусственные препятствия" для экономической интеграции, из-за чего Россия вынуждена развивать альтернативные финансовые, экономические и логистические проекты вместе со странами БРИКС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Условно: напечатать купюру с Франклином обходится 1 доллар. Пока его меняют на рубли можно вложив 1 доллар получить 2 барреля нефти.
Зачем возвращать его в Америку и вместо него отдавать реальный продукт?
Вчора була інфа, що розраховує на економічну співпрацю з Трампом
Виявилось що калаш - німецький, водка - польська, пєльмені та балалайка - монгольськи, матрьошка - японська.
Вони взагалі нічого свого не мають - все вкрадене
Не расєяньські це точно
"100 мільйонів барелів у нікуди: чому «чорний ринок» нафти офіційно задихнувся.
📉 Тіньовий флот росії перетворився зі швидкісної магістралі на гігантську пробку.
🚢 1. Нафтовий тромб: танкери замість складів
📦 Через відмову Індії та Туреччини купувати санкційну нафту, в морі «зависло» понад 100 млн барелів. Обсяг нафти у плавучих сховищах злетів із 6 до 58 млн барелів за рік.
🧊 Це катастрофа. Танкер - дуже дорогий засіб перевезення, а не склад. Але вибору немає: продати нема кому, а зупиняти свердловини в Сибіру не можна - вони змерзнуть і більше не запустяться. Тож, у морі зараз бовтається неліквід мінімум на $5 млрд.
🇮🇳 2. Індія знайшла заміну
🌍 Виявилося, що замінити російську нафту простіше, ніж здавалося. Гайана, Бразилія, Аргентина та США вже заливають індійський ринок легальними барелями.
⚖️ За нафти по $60 Індії вигідніше купити «чисту» сировину трохи дорожче, ніж ризикувати вторинними санкціями Трампа. "Премія за ризик" на чорному ринку стала надто високою для покупців.
🇨🇳 3. Китай - не рятівник, а хижак
🦾 Пекін розуміє, що він єдиний покупець «останньої надії». Тому він просто викручує знижки до $30 з бареля.
🍼 Китай буквально «доїть» путіна, забираючи нафту за ціною, яка ледве покриває собівартість видобутку та складну логістику. Не партнерство, а використання безвихідного становища.
🔚 Підсумок: ресурс «сірості» вичерпаний
💸 Щоденний оборот чорного ринку $1 млрд під загрозою. Третього шляху - «просто возити сірими схемами» - більше не існує.
🏳️ Або радикальне скорочення видобутку (із втратою доходів та ризиком для свердловин), або угода з Білим домом.
Тіньовий флот офіційно сів на мілину."