Лавров упрекнул Макрона за "шоу" вокруг телефонного разговора с Путиным: "Ну, какая Европа есть, такая и есть"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который планировал позвонить диктатору РФ Владимиру Путину, должен делать это без публичных анонсов и "не готовить шоу".

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, объявление о подготовке к звонку и обсуждение технических деталей выглядит "несерьезно". "Если ты хочешь позвонить - позвони. Обычно зрелые руководители сообщают о своих контактах после состоявшегося разговора", - подчеркнул он.

Лавров также отметил, что европейские лидеры, которые анонсируют такие звонки, создают лишь "шоу" для зрителей, добавив: "Ну, какая Европа есть, такая и есть".

Лавров Сергей путин владимир Макрон Эмманюэль
Щось сьогодні забагато Коня,мабуть сіно або овес підвезли!
09.02.2026 14:11 Ответить
09.02.2026 14:23 Ответить
Цілуй дупку путіну тихенько 😸
09.02.2026 14:07 Ответить
Цілуй дупку путіну тихенько 😸
09.02.2026 14:07 Ответить
Макрон-мазохіст.
09.02.2026 14:09 Ответить
Яке ***** є, таке є!!!,🤣😆
09.02.2026 14:10 Ответить
Щось сьогодні забагато Коня,мабуть сіно або овес підвезли!
09.02.2026 14:11 Ответить
Макрон, что ты творишь?!🤣😆🤡😂🤪😵‍💫
09.02.2026 14:11 Ответить
Все має бути шито - крито - лавр
09.02.2026 14:13 Ответить
Так блазні для того і існують, щоб з них реготати
09.02.2026 14:20 Ответить
09.02.2026 14:23 Ответить
путін помер ,про нього нічого не чути і не з'являється на публіці
09.02.2026 14:36 Ответить
Та все давно ясно з тим Макроном, політичний труп. Як і очільники Британії та Німеччини. Вже стібуться з тієї Європи хто як може
09.02.2026 14:59 Ответить
а твій пуйло живий труп
09.02.2026 15:06 Ответить
Таких коней, як це чмо, на переправі не міняють, їх просто херячать.
09.02.2026 15:39 Ответить
рашистська наволоч вона така.Повчає цілий світ.як той має вчиняти згідно їхньої кровожадної прихоті, аби самим не робити те ж саме, шо робить світ.
09.02.2026 15:42 Ответить
Макрон ще не "зрілий президент", зрілий, це коли на посту більше 25 років.
09.02.2026 15:44 Ответить
 
 