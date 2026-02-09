Лавров упрекнул Макрона за "шоу" вокруг телефонного разговора с Путиным: "Ну, какая Европа есть, такая и есть"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который планировал позвонить диктатору РФ Владимиру Путину, должен делать это без публичных анонсов и "не готовить шоу".
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
По словам Лаврова, объявление о подготовке к звонку и обсуждение технических деталей выглядит "несерьезно". "Если ты хочешь позвонить - позвони. Обычно зрелые руководители сообщают о своих контактах после состоявшегося разговора", - подчеркнул он.
Лавров также отметил, что европейские лидеры, которые анонсируют такие звонки, создают лишь "шоу" для зрителей, добавив: "Ну, какая Европа есть, такая и есть".
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
