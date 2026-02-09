Лавров упрекнул Макрона за "шоу" вокруг телефонного разговора с Путиным: "Ну, какая Европа есть, такая и есть"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который планировал позвонить диктатору РФ Владимиру Путину, должен делать это без публичных анонсов и "не готовить шоу".

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Лаврова, объявление о подготовке к звонку и обсуждение технических деталей выглядит "несерьезно". "Если ты хочешь позвонить - позвони. Обычно зрелые руководители сообщают о своих контактах после состоявшегося разговора", - подчеркнул он.

Лавров также отметил, что европейские лидеры, которые анонсируют такие звонки, создают лишь "шоу" для зрителей, добавив: "Ну, какая Европа есть, такая и есть".

