Европа должна возобновить диалог с РФ, но без давления на Украину, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для Европы настало время возобновить диалог с Россией.

Об этом французский лидер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По его словам, война вступила в новую фазу.

Макрон отметил, что война "на истощение вступила в свою завершающую стадию", потери с обеих сторон заставляют задуматься, как завершить войну.

Также лидер Франции отметил, что США выразили готовность помочь в остановке войны.

"Хотим ли мы делегировать эти обсуждения другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет; Россия все равно будет здесь завтра. Она прямо за нашим порогом", - сказал он.

Макрон считает, что стоит возобновить европейские дискуссии с россиянами.

Читайте также: США хотят ослабить и подчинить Европу, - Макрон

"Не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также чтобы не зависеть от третьих сторон в этой дискуссии", - пояснил лидер Франции.

Он добавил, что "предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог", а Франция уже возобновила канал обсуждения на техническом уровне.

"Хотели бы вы, чтобы американские послы и представители договаривались о дате вступления Украины в Европейский Союз от вашего имени, от имени Европы?

Нет, извините. Это вопрос самоуважения. Самоуважение - это хорошо, оно нам нужно. Поэтому мы не должны бояться быть собой. Это в интересах Европы", - подытожил Макрон.

Читайте: Лавров упрекнул Макрона за "шоу" вокруг телефонного разговора с Путиным: "Ну, какая Европа есть, такая и есть"

Что предшествовало?

Читайте также: Франция будет усиливать давление на РФ и работает над новыми санкциями, - Макрон