Европа должна возобновить диалог с РФ, но без давления на Украину, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для Европы настало время возобновить диалог с Россией.
Об этом французский лидер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По его словам, война вступила в новую фазу.
Макрон отметил, что война "на истощение вступила в свою завершающую стадию", потери с обеих сторон заставляют задуматься, как завершить войну.
Также лидер Франции отметил, что США выразили готовность помочь в остановке войны.
"Хотим ли мы делегировать эти обсуждения другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет; Россия все равно будет здесь завтра. Она прямо за нашим порогом", - сказал он.
Макрон считает, что стоит возобновить европейские дискуссии с россиянами.
"Не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также чтобы не зависеть от третьих сторон в этой дискуссии", - пояснил лидер Франции.
Он добавил, что "предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог", а Франция уже возобновила канал обсуждения на техническом уровне.
"Хотели бы вы, чтобы американские послы и представители договаривались о дате вступления Украины в Европейский Союз от вашего имени, от имени Европы?
Нет, извините. Это вопрос самоуважения. Самоуважение - это хорошо, оно нам нужно. Поэтому мы не должны бояться быть собой. Это в интересах Европы", - подытожил Макрон.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
