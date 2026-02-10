РУС
1 135 22

Европа должна возобновить диалог с РФ, но без давления на Украину, - Макрон

Макрон хочет возобновить диалог с РФ, но без давления на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для Европы настало время возобновить диалог с Россией.

Об этом французский лидер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По его словам, война вступила в новую фазу. 

Макрон отметил, что война "на истощение вступила в свою завершающую стадию", потери с обеих сторон заставляют задуматься, как завершить войну. 

Также лидер Франции отметил, что США выразили готовность помочь в остановке войны.

"Хотим ли мы делегировать эти обсуждения другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет; Россия все равно будет здесь завтра. Она прямо за нашим порогом", - сказал он.

Макрон считает, что стоит возобновить европейские дискуссии с россиянами.

Читайте также: США хотят ослабить и подчинить Европу, - Макрон

"Не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также чтобы не зависеть от третьих сторон в этой дискуссии", - пояснил лидер Франции.

Он добавил, что "предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог", а Франция уже возобновила канал обсуждения на техническом уровне.

"Хотели бы вы, чтобы американские послы и представители договаривались о дате вступления Украины в Европейский Союз от вашего имени, от имени Европы?

Нет, извините. Это вопрос самоуважения. Самоуважение - это хорошо, оно нам нужно. Поэтому мы не должны бояться быть собой. Это в интересах Европы", - подытожил Макрон.

Читайте: Лавров упрекнул Макрона за "шоу" вокруг телефонного разговора с Путиным: "Ну, какая Европа есть, такая и есть"

Что предшествовало?

Читайте также: Франция будет усиливать давление на РФ и работает над новыми санкциями, - Макрон

Автор: 

Европа (2313) россия (98966) Макрон Эмманюэль (1587) переговоры с Россией (1425)
Топ комментарии
+5
Макрону хочеться всидіти на двох стільцях.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:40 Ответить
+4
Не тим займаєтесь. Де створення суду над найбільшими воєнними злочинцями з часів 2-ї світової війни?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:08 Ответить
+3
Еще один клоун на уровне голобородько. Анонсирует уже месяца 2 и нихера не делает
показать весь комментарий
10.02.2026 13:09 Ответить
Макрону хочеться всидіти на двох стільцях.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:40 Ответить
На трьох
показать весь комментарий
10.02.2026 18:14 Ответить
З однієї сторони - дєдивоєватєлі, з другої - путінопаніматєлі.Біда ...
показать весь комментарий
10.02.2026 12:42 Ответить
Президент Володимир Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українського народу.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки. 19 лютого 2022
показать весь комментарий
10.02.2026 12:47 Ответить
тримай еміку тобі від меріна

показать весь комментарий
10.02.2026 12:49 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 12:56 Ответить
Чого у Макрона засвербіло в дупі з тим діалогом? Мумія-жінка примушує?
показать весь комментарий
10.02.2026 12:49 Ответить
тому що Макрон не хоче прогинатися перед Трампом і перед Штатами.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:15 Ответить
Як одне з іншими корелює?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:20 Ответить
та все просто. Макрону не подобається коли американці за спиною європейців будуть вирішувати закінчення війни між кацапнею і Україною. і Макрона це пече, бо він вважає, що за столом подібних переговорів повинна бути також і Європа.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:32 Ответить
Та немає ніяких переговорів. Всі "вмикають дурня". Даремно Макрон напружується.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:57 Ответить
даремно. така сутність тих французів. вони навіть із блоку НАТО вже виходили. у 50-х чи 60-их роках.. потім знову туди повернулися. з точки зору українців ось подібна гризня між європейцями та американцями, то зовсім нам не на руку така ситуація. позиція європейців та американців щодо московитів і російсько-української війни повинна бути однозначно єдиною. без тих кулуарних чварів між ними..
показать весь комментарий
10.02.2026 14:42 Ответить
Які чвари - шо кацапстан шо Франція шо США імперії , імперії яким начхати на вільні народи і нації ( а коли вони не проти то це значить їм шось тре від вільних ). США і Франції не зашкодило би побувати в окупації в когось - може це приведе їх до тями .
показать весь комментарий
10.02.2026 20:38 Ответить
та це тобі не завадило би до тями прийти, бо шо-небудь тут ліпиш. )
показать весь комментарий
10.02.2026 21:59 Ответить
Тобто кацапи контролюють територію евенків і вони імпералісти - США контролюють територію апачів і вони не імпералісти ? Ну гаразд тоді я ліплю дурню по вашому .
показать весь комментарий
10.02.2026 22:15 Ответить
так, ліпиш..
показать весь комментарий
10.02.2026 23:17 Ответить
По вашому - але факти річ уперта , бо єдина колонія Англії де місцеві жителі дістали широкі права то Нова Зеландія - а в США індіанців поселили в резерваціях . Та ось прилетять іншопланетяни і поселять людисюк в резервації з найгіршими землями - і оправдають це тим шо людиська дикуни які нищать середовище свого проживання ( а ми нищимо - а індіанці навчилися з гармонією жити з природою ).
показать весь комментарий
13.02.2026 00:38 Ответить
Імпераліст завжди розуміє імпераліста - ось через імпералістів з людством відбувається ця срака яка зараз відбувається ( ну хто в здоровому глузді може сказати шо Таїті то Франція - чи Нова Каледонія ?).
показать весь комментарий
10.02.2026 12:50 Ответить
Не тим займаєтесь. Де створення суду над найбільшими воєнними злочинцями з часів 2-ї світової війни?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:08 Ответить
Еще один клоун на уровне голобородько. Анонсирует уже месяца 2 и нихера не делает
показать весь комментарий
10.02.2026 13:09 Ответить
А навіщо ?
показать весь комментарий
10.02.2026 16:09 Ответить
Добре, що з гітлером ніх не додумався налогоджувати діалог!
Притомні європейці ще лишились? Чи всіх московія скупила?
показать весь комментарий
11.02.2026 10:32 Ответить
 
 