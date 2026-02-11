РУС
Призывы к диалогу с Россией не добавляют Европе солидности, - Науседа

Науседа отреагировал на призывы возобновить диалог с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал намеки некоторых политиков ЕС о начале возможного диалога с Россией. По его словам, такие разговоры не придают солидности Европе.

Об этом пишет LRT.

Подробности

"Это, безусловно, не добавляет солидности Европе, когда тот или иной лидер вдруг начинает говорить о том, как давно мы не разговаривали с Путиным, и что нам обязательно нужно снова поговорить.

Это не какая-то последовательная политика, потому что несколько месяцев назад мы говорили об ответственности России, о 20-м пакете санкций, о том, что его нужно сделать как можно более строгим", - пояснил литовский лидер.

Науседа считает, что Европа может участвовать в переговорах США с Россией по мирному урегулированию в Украине, но это должно происходить только при наличии взаимной договоренности о достижении устойчивого и справедливого мира.

Науседа подчеркнул, что устойчивый мир отвечает интересам не только Украины, но и всей Европы.

"Здесь я вижу возможность действовать совместно, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапать в дверь Кремля и разговаривать с тем или иным представителем Кремля", - добавил он.

Что предшествовало?

россия (98978) Евросоюз (18164) Науседа Гитанас (321) переговоры с Россией (1426)
цілком очевидно, що у бажанні вести діалог з імперією зла існує зворотня залежність від відстані кордонів з нею...
11.02.2026 10:10 Ответить
Солідність Європи додасть вступ у бойові дії з кацапстанем!
11.02.2026 10:27 Ответить
Низький уклін панові Науседі… А нашій "зеленій" владі має бути соромно перед прикладом честі цієї невеликої спорідненої країни.
11.02.2026 15:18 Ответить
 
 