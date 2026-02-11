Призывы к диалогу с Россией не добавляют Европе солидности, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал намеки некоторых политиков ЕС о начале возможного диалога с Россией. По его словам, такие разговоры не придают солидности Европе.
Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Это, безусловно, не добавляет солидности Европе, когда тот или иной лидер вдруг начинает говорить о том, как давно мы не разговаривали с Путиным, и что нам обязательно нужно снова поговорить.
Это не какая-то последовательная политика, потому что несколько месяцев назад мы говорили об ответственности России, о 20-м пакете санкций, о том, что его нужно сделать как можно более строгим", - пояснил литовский лидер.
Науседа считает, что Европа может участвовать в переговорах США с Россией по мирному урегулированию в Украине, но это должно происходить только при наличии взаимной договоренности о достижении устойчивого и справедливого мира.
Науседа подчеркнул, что устойчивый мир отвечает интересам не только Украины, но и всей Европы.
"Здесь я вижу возможность действовать совместно, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапать в дверь Кремля и разговаривать с тем или иным представителем Кремля", - добавил он.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
-
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для Европы настало время возобновить диалог с Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль