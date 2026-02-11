Призывы к диалогу с Россией не добавляют Европе солидности, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал намеки некоторых политиков ЕС о начале возможного диалога с Россией. По его словам, такие разговоры не придают солидности Европе.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Это, безусловно, не добавляет солидности Европе, когда тот или иной лидер вдруг начинает говорить о том, как давно мы не разговаривали с Путиным, и что нам обязательно нужно снова поговорить.

Это не какая-то последовательная политика, потому что несколько месяцев назад мы говорили об ответственности России, о 20-м пакете санкций, о том, что его нужно сделать как можно более строгим", - пояснил литовский лидер.

Науседа считает, что Европа может участвовать в переговорах США с Россией по мирному урегулированию в Украине, но это должно происходить только при наличии взаимной договоренности о достижении устойчивого и справедливого мира.

Науседа подчеркнул, что устойчивый мир отвечает интересам не только Украины, но и всей Европы.

"Здесь я вижу возможность действовать совместно, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапать в дверь Кремля и разговаривать с тем или иным представителем Кремля", - добавил он.

Что предшествовало?

