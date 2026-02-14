Зеленский и Рютте обсудили развитие программы PURL

Президент Украины Владимир Зеленский с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудили наполнение программы PURL и ее дальнейшее развитие.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина чрезвычайно ценит вклад каждого государства. Рассчитываем на дальнейшее наполнение этой инициативы, которая позволяет покупать ракеты для систем ПВО. Говорили и о сотрудничестве с партнерами для усиления возможностей нашей страны защищать жизнь и открытие совместных оборонных предприятий в Европе.



Спасибо Марку за встречу и постоянную поддержку. Благодарен за продуктивную встречу в формате "Рамштайн" - партнеры подтвердили выделение Украине 38 млрд евро военной помощи. И это очень важно", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский рассказывал, что Рютте начинает и заканчивает любой разговор с лидерами ЕС призывами о поддержке программы PURL.

Программа PURL

PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

ракетами для систем Patriot,

боеприпасами для HIMARS,

другим важным американским вооружением.

