Зеленский и Рютте обсудили развитие программы PURL
Президент Украины Владимир Зеленский с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудили наполнение программы PURL и ее дальнейшее развитие.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина чрезвычайно ценит вклад каждого государства. Рассчитываем на дальнейшее наполнение этой инициативы, которая позволяет покупать ракеты для систем ПВО. Говорили и о сотрудничестве с партнерами для усиления возможностей нашей страны защищать жизнь и открытие совместных оборонных предприятий в Европе.
Спасибо Марку за встречу и постоянную поддержку. Благодарен за продуктивную встречу в формате "Рамштайн" - партнеры подтвердили выделение Украине 38 млрд евро военной помощи. И это очень важно", - отметил глава государства.
Что предшествовало?
Ранее Зеленский рассказывал, что Рютте начинает и заканчивает любой разговор с лидерами ЕС призывами о поддержке программы PURL.
Программа PURL
PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.
Программа заработала в августе 2025 года.
За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).
Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.
К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.
Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:
-
ракетами для систем Patriot,
-
боеприпасами для HIMARS,
-
другим важным американским вооружением.
