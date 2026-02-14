РУС
Рютте начинает и заканчивает любой разговор с лидерами ЕС призывами поддержать программу PURL, - Зеленский

Рютте просит дать оружие Украине

Генсек НАТО Марк Рютте начинает и заканчивает любой разговор с европейскими лидерами призывами поддержать программу PURL.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил Рютте и европейских партнеров, которые слышат эти призывы.


"Одна из худших вещей, которую может услышать лидер воюющей страны - это когда командующий ПВО говорит, что запасы ракет противовоздушной обороны пусты. Они были использованы для отражения атаки на энергетику. А глава разведки в это время говорит, что новый массированный удар будет уже на днях", - рассказал он.

Программа PURL

PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

  • ракетами для систем Patriot,

  • боеприпасами для HIMARS,

  • другим важным американским вооружением.

