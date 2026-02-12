РУС
Украине нужно больше поддержки от НАТО, ожидаются новые объявления о помощи, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Украина нуждается в большей военной поддержке от государств-членов НАТО, а после заседания Совета Украина-НАТО и Контактной группы по вопросам обороны Украины ожидаются новые объявления о помощи.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, увеличение поддержки необходимо для достижения справедливого и длительного прекращения войны.

"Сегодня днем мы услышали важные обещания продолжения поддержки на Совете Украина-НАТО. Вскоре мы встретимся в Контактной группе по вопросам обороны Украины, где я ожидаю дальнейших объявлений о помощи", - заявил Рютте.

Генсек также сообщил, что на прошлой неделе во время визита в Киев сказал президенту Владимиру Зеленскому: "НАТО поддерживает Украину".

"Это жизненно важно. Украине нужно больше", - подчеркнул он.

Рютте добавил, что безопасность союзников взаимосвязана, и все стремятся к справедливому и длительному прекращению войны.

"Союзники едины. Едины в поддержке Украины и едины в нашей преданности защите каждого дюйма территории Альянса", - подчеркнул генсек НАТО.

Головне щоб не надто багато. Але й не дуже мало. А так щоб в самий раз.
12.02.2026 17:05 Ответить
Чекаємо нової, потужної стурбованності.
12.02.2026 17:08 Ответить
Допоки Україна б"ється з таким монстром - допомагайте
12.02.2026 17:08 Ответить
 
 