РУС
Новости Рамштайн
880 13

Федоров на "Рамштайне" представит видение обороны Украины на 2026 год

Федоров на Рамштайн расскажет о видении войны на 2026 год

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что на встрече в формате "Рамштайн" представит видение противостояния российской агрессии на 2026 год.

Об этом он рассказал перед заседанием Совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробности

"Мы продолжаем бороться с Россией. Наша стратегия работает. Мы уничтожили 35 000 россиян в декабре, 30 000 россиян в январе. И у нас есть свое видение на этот год, и мы представим это видение сегодня на встрече. И я думаю, что сегодня мы получим хорошую поддержку от наших партнеров", - отметил министр.

Заявление Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Альянс будет с Украиной, когда речь идет об обучении и поставках оружия.

"И, конечно, союзники по НАТО ежедневно упорно работают над тем, чтобы гарантии безопасности были как можно более прочными после, надеемся, скорого заключения долгосрочного перемирия или, еще лучше, мирного соглашения", - сказал он.

Также Рютте отметил, что россияне достигают лишь очень незначительных успехов на поле боя на фоне больших потерь.

Автор: 

Брюссель (630) Минобороны (9770) Рютте Марк (603) Федоров Михаил (608)
+4
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/2021935524668486042

Ого, тепер зрозуміло, навіщо Фьодорову в радниках Серненко і притуляча Гвоздяр - будуть радити, як краще пиляти допомогу союзників а в закупівлях вже сидить Жумаділов умєрова напоготові - виводить бабло за кордон на рахунки Єрмака, а ЗСУ нічого не отримує
12.02.2026 16:46 Ответить
+2
+1
повноцінна оборона від ядерної країни неможлива без ядерної зброї
12.02.2026 16:32 Ответить
"Ми продовжуємо боротися з Росією. Наша стратегія працює. Ми знищили 35 000 росіян у грудні, 30 000 росіян у січні. Джерело: https://censor.net/ua/n3600266

За два місяці в москалів 65 тисяч втрати,а в України,за словами президента,55 тисяч загальні втрати.
12.02.2026 16:32 Ответить
повноцінна оборона від ядерної країни неможлива без ядерної зброї
12.02.2026 16:32 Ответить
Так і є, бо ядерна країна програти не може, а неядерна - як два пальці обі...сфальт.
12.02.2026 16:42 Ответить
бачення сліпого.котрий не бачив армії і в ній не служив...абзац...Смішно буде війсковим яструбам СШАІ ЄВРОПИ.ЯКІ ВСЕ СВІДОМЕ ЖИТТЯ ВІДДАНІ ВІЙСКОВІЙ СПРАВІ.СЛУХАТИ "БАЧЕННЯ" "ЗЕЛЕНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ"
12.02.2026 16:34 Ответить
12.02.2026 16:46 Ответить
Черговий потужний менеджер пудритиме мізки лохам в Мюнхені.
12.02.2026 16:51 Ответить
Розкаже про своє лазерне ружжо?

12.02.2026 17:44 Ответить
Так федоров обікрав Україну на дронах! ))) Він злодій. Чому не в тюрьмі, а на Рамштайні?)))
12.02.2026 18:25 Ответить
Чому ж це так довго буратінка тримав під килимком такого здібного та прозорливого *****на "міністра" фьодорова? З таким "фахівцем" ми б ще три роки тому досягли перемоги.
12.02.2026 18:41 Ответить
Яке нах... у нього бачення, він армії з близька не бачив.
12.02.2026 20:06 Ответить
 
 