Федоров на "Рамштайне" представит видение обороны Украины на 2026 год

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что на встрече в формате "Рамштайн" представит видение противостояния российской агрессии на 2026 год.

Об этом он рассказал перед заседанием Совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробности

"Мы продолжаем бороться с Россией. Наша стратегия работает. Мы уничтожили 35 000 россиян в декабре, 30 000 россиян в январе. И у нас есть свое видение на этот год, и мы представим это видение сегодня на встрече. И я думаю, что сегодня мы получим хорошую поддержку от наших партнеров", - отметил министр.

Заявление Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Альянс будет с Украиной, когда речь идет об обучении и поставках оружия.

"И, конечно, союзники по НАТО ежедневно упорно работают над тем, чтобы гарантии безопасности были как можно более прочными после, надеемся, скорого заключения долгосрочного перемирия или, еще лучше, мирного соглашения", - сказал он.

Также Рютте отметил, что россияне достигают лишь очень незначительных успехов на поле боя на фоне больших потерь.

