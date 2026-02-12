Военные могут заказывать наземные роботизированные комплексы через DOT-Chain Defence, - Минобороны

Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны добавило возможность военным заказывать наземные роботизированные комплексы в маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence. Отныне подразделения могут самостоятельно выбирать и заказывать НРК для выполнения боевых и логистических задач без привлечения личного состава в районе поражения.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Доступны 7 моделей НРК

Сейчас на платформе доступны 7 моделей наземных роботизированных комплексов от 6 украинских производителей. Всего маркетплейс DOT-Chain Defence насчитывает более 470 образцов техники и средств поражения от 135 производителей – среди них FPV-дроны, дроны на оптоволокне, ударные и самолетные БПЛА, дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: Уже 250 воинских частей ВСУ перешли на цифровой учет личного состава в системе "Импульс"

Заказ через DOT-Chain Defence

С начала 2026 года военные уже получили почти 9 млрд грн для заказов через DOT-Chain Defence. Такой подход позволяет лучше планировать выполнение боевых задач, понимать доступный ресурс и оперативно получать необходимые средства.

"Характер войны меняется. Растет потребность в средствах, которые позволяют выполнять задачи без привлечения личного состава в районе поражения. Наземные роботизированные комплексы используются для эвакуации, логистики, доставки боеприпасов и выполнения задач. Отныне НРК доступны в маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence. В системе военные могут самостоятельно заказывать необходимые средства в пределах бюджета, а Агентство обеспечивает оформление, оплату и контроль выполнения контрактов", – отметил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бригады ВСУ получили еще 4,5 млрд грн на закупку дронов и РЭБ через DOT-Chain Defence, - Минобороны

Ранее наземные роботизированные комплексы поставлялись через DOT-Chain Defence исключительно в рамках программы "Армия дронов Бонус". Теперь НРК стали полноценной частью маркетплейса и доступны для заказа всем подразделениям в стандартном режиме.