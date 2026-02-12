РУС
Военные могут заказывать наземные роботизированные комплексы через DOT-Chain Defence, - Минобороны

Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны добавило возможность военным заказывать наземные роботизированные комплексы в маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence. Отныне подразделения могут самостоятельно выбирать и заказывать НРК для выполнения боевых и логистических задач без привлечения личного состава в районе поражения.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Доступны 7 моделей НРК

Сейчас на платформе доступны 7 моделей наземных роботизированных комплексов от 6 украинских производителей. Всего маркетплейс DOT-Chain Defence насчитывает более 470 образцов техники и средств поражения от 135 производителей – среди них FPV-дроны, дроны на оптоволокне, ударные и самолетные БПЛА, дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы.

Заказ через DOT-Chain Defence

С начала 2026 года военные уже получили почти 9 млрд грн для заказов через DOT-Chain Defence. Такой подход позволяет лучше планировать выполнение боевых задач, понимать доступный ресурс и оперативно получать необходимые средства.

"Характер войны меняется. Растет потребность в средствах, которые позволяют выполнять задачи без привлечения личного состава в районе поражения. Наземные роботизированные комплексы используются для эвакуации, логистики, доставки боеприпасов и выполнения задач. Отныне НРК доступны в маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence. В системе военные могут самостоятельно заказывать необходимые средства в пределах бюджета, а Агентство обеспечивает оформление, оплату и контроль выполнения контрактов", – отметил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Ранее наземные роботизированные комплексы поставлялись через DOT-Chain Defence исключительно в рамках программы "Армия дронов Бонус". Теперь НРК стали полноценной частью маркетплейса и доступны для заказа всем подразделениям в стандартном режиме.

А чому "замовляти", а не одержувати
показать весь комментарий
12.02.2026 15:07 Ответить
Раніше могло замовляти лише міністерство за своїми, часто дивними критеріями. Тепер на ці потреби гроші з міністерства виділяються напряму до частини й на цю сумму вони самі вирішують що їм замовляти з переліку на сайті.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:25 Ответить
Безкоштовна піхота закінчилася і тепер доводиться використовувати дорогі НРК замість неї.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:39 Ответить
Щоб була піхота, то треба як мінімум щоб люди могли жити на середньому рівні. Бо багато останніх років тут би самостійно б вижити, не кажучи про дітей. Одна оренда тільки скільки зжирає. І тому доказ величезна демографічна яма, нація просто вимирає. А після політики забусярення, то взагалі питання як влада збирається мотивувати народжувати. Але то напевно не треба, в чиновників все ок, вони будуть напевно витягувати країну і демографію ))).

Все вони знають, навіть документ є "про демографічні перспективи" чи якось так. Просто бабло треба на чиновників, їх апарат, шалені пенсії суддям і т.д.

Більшості молоді без житла взагалі плювати де працювати і де знімати житло.
показать весь комментарий
12.02.2026 21:05 Ответить
Задача влади красти, а не думати про народ. Все одно через 5 років буде інша влада і це вже в неї будуть проблеми з народом.
Молодь виїде з "вільної країни вільних людей". А залишаться тут лише хабарники і бусифікатори.
показать весь комментарий
12.02.2026 22:25 Ответить
Нажаль, напевно так і буде ...
показать весь комментарий
13.02.2026 12:32 Ответить
Як би це не звучало, але щоби було багато піхоти, треба щоби люди жили дуже бідно, а не багато! Рашисти тому гарний приклад - вигрібають зі своїх депресивних регіонів народ. А вот москвичі не спішать ідти воювати!
показать весь комментарий
13.02.2026 02:15 Ответить
раша вигрібає лишки що лишилися з часів совка, 90-х, 2000-х, багато старих там. На зараз навіть Африка та Індія вийшли на плато і вже йдуть на зменшення народжуваності. Не спішать воювати "москвічі", бо вони не хочуть помирати за ідеї бункерного діда. А з депресивних вигрібають, бо таких грошей їм ніде заробити, але потім це дасть шалені наслідки і ті регіони в рази швидше вимруть.

Діти не тупі і за народження і бідності вони батькам дякую не скажуть, особливо в епоху інтернета. Забудьте про часи, коли народжували по 5+ дітей, ніхто не говорить в який вигляд мали жінки після такого конвеєра і скільки їх помирало також від різних хвороб і родів. В Україні жінки щоб не народжувати часто, то годували дітей до 4-х років, щоб чоловік не ліх і це є в книгах. Про аборти тодішні, то більше 60% помирало.

В природі навіть, якщо дорослим нема їсти, то вони або не народжують, або навіть буквально можуть вбити потомство через брак харчів.

У людини треба багато всього окрім їжі, і зараз якщо дитина помре чи щось не так, то від 3х років ТЮРМИ батьками, і в них не будуть питати чи було за що утримувати.

В Польщі на українських дітей наче до 16 років (точно не знаю) платять по 800 злотих в місяць, чого вистачає на їжу, одяг, гуртки і різне для школи, школа безкоштовно. От і все. У нас оплата на дитину 1000 у.о., які держава податками навіть на мінімалці забирає за 5 місяців, тобто люди не треба.

В Уураїні основна причина АБОРТІВ - нема можливості фінансової на виховання, нажаль це у владі прекрасно знають.

Ось були знову статті в Європі, то в Україні середній дохід 230 євро, що є найнижчим показником і вдвічі менший за передостанній. Німеччина 2400 євро.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:31 Ответить
Перевести на хозрасчєт ? ( ГоспРозрахунок). Пересироєчний термін
показать весь комментарий
12.02.2026 22:37 Ответить
 
 