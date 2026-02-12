Военные могут заказывать наземные роботизированные комплексы через DOT-Chain Defence, - Минобороны
Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны добавило возможность военным заказывать наземные роботизированные комплексы в маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence. Отныне подразделения могут самостоятельно выбирать и заказывать НРК для выполнения боевых и логистических задач без привлечения личного состава в районе поражения.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Доступны 7 моделей НРК
Сейчас на платформе доступны 7 моделей наземных роботизированных комплексов от 6 украинских производителей. Всего маркетплейс DOT-Chain Defence насчитывает более 470 образцов техники и средств поражения от 135 производителей – среди них FPV-дроны, дроны на оптоволокне, ударные и самолетные БПЛА, дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы.
Заказ через DOT-Chain Defence
С начала 2026 года военные уже получили почти 9 млрд грн для заказов через DOT-Chain Defence. Такой подход позволяет лучше планировать выполнение боевых задач, понимать доступный ресурс и оперативно получать необходимые средства.
"Характер войны меняется. Растет потребность в средствах, которые позволяют выполнять задачи без привлечения личного состава в районе поражения. Наземные роботизированные комплексы используются для эвакуации, логистики, доставки боеприпасов и выполнения задач. Отныне НРК доступны в маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence. В системе военные могут самостоятельно заказывать необходимые средства в пределах бюджета, а Агентство обеспечивает оформление, оплату и контроль выполнения контрактов", – отметил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.
Ранее наземные роботизированные комплексы поставлялись через DOT-Chain Defence исключительно в рамках программы "Армия дронов Бонус". Теперь НРК стали полноценной частью маркетплейса и доступны для заказа всем подразделениям в стандартном режиме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все вони знають, навіть документ є "про демографічні перспективи" чи якось так. Просто бабло треба на чиновників, їх апарат, шалені пенсії суддям і т.д.
Більшості молоді без житла взагалі плювати де працювати і де знімати житло.
Молодь виїде з "вільної країни вільних людей". А залишаться тут лише хабарники і бусифікатори.
Діти не тупі і за народження і бідності вони батькам дякую не скажуть, особливо в епоху інтернета. Забудьте про часи, коли народжували по 5+ дітей, ніхто не говорить в який вигляд мали жінки після такого конвеєра і скільки їх помирало також від різних хвороб і родів. В Україні жінки щоб не народжувати часто, то годували дітей до 4-х років, щоб чоловік не ліх і це є в книгах. Про аборти тодішні, то більше 60% помирало.
В природі навіть, якщо дорослим нема їсти, то вони або не народжують, або навіть буквально можуть вбити потомство через брак харчів.
У людини треба багато всього окрім їжі, і зараз якщо дитина помре чи щось не так, то від 3х років ТЮРМИ батьками, і в них не будуть питати чи було за що утримувати.
В Польщі на українських дітей наче до 16 років (точно не знаю) платять по 800 злотих в місяць, чого вистачає на їжу, одяг, гуртки і різне для школи, школа безкоштовно. От і все. У нас оплата на дитину 1000 у.о., які держава податками навіть на мінімалці забирає за 5 місяців, тобто люди не треба.
В Уураїні основна причина АБОРТІВ - нема можливості фінансової на виховання, нажаль це у владі прекрасно знають.
Ось були знову статті в Європі, то в Україні середній дохід 230 євро, що є найнижчим показником і вдвічі менший за передостанній. Німеччина 2400 євро.