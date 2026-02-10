Бригады ВСУ получили еще 4,5 млрд грн на закупку дронов и РЭБ через DOT-Chain Defence, - Минобороны

Боевые бригады Вооруженных Сил Украины в феврале получили дополнительное финансирование в размере более 4,5 млрд грн для закупки дронов и средств радиоэлектронной борьбы через систему DOT-Chain Defence.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Средства уже доступны

Средства уже доступны на счетах в личных кабинетах в DOT-Chain Defence, поэтому бригады могут сразу оформлять заказы на необходимую номенклатуру.

DOT-Chain Defence работает по принципу маркетплейса, где военные сами могут выбирать необходимые им средства поражения и РЭБ. Сейчас на платформе доступно более 470 моделей техники от 135 производителей.

За полгода через систему DOT-Chain Defence уже поставлено около 350 тысяч единиц техники более чем на 16 миллиардов гривен.

Ежемесячное финансирование

Напомним, что подразделения на линии боевого столкновения получают ежемесячное финансирование, чтобы заказывать необходимую технику и оперативно получать ее.

Если у вас возникают какие-либо вопросы по использованию DOT-Chain Defence, обратитесь к своему менеджеру по поддержке от Агентства оборонных закупок.

