Бригади ЗСУ отримали ще 4,5 млрд грн на закупівлю дронів і РЕБ через DOT-Chain Defence, - Міноборони

Бойові бригади Збройних Сил України у лютому отримали додаткове фінансування понад 4,5 млрд грн для закупівлі дронів і засобів радіоелектронної боротьби через систему DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Кошти вже доступні на рахунках в особистих кабінетах у DOT-Chain Defence, тож бригади можуть одразу оформлювати замовлення на необхідну номенклатуру.

DOT-Chain Defence працює за принципом маркетплейсу, де військові самі можуть обирати необхідні їм засоби ураження та РЕБ. Наразі на платформі доступні понад 470 моделей техніки від 135 виробників.

За пів року через систему DOT-Chain Defence вже поставлено близько 350 тисяч одиниць техніки більш ніж на 16 мільярдів гривень.

Щомісячне фінансування

Нагадаємо, що підрозділи на лінії бойового зіткнення отримують щомісячне фінансування, щоб замовляти необхідну техніку та оперативно отримувати її.

Якщо у вас виникають будь-які питання щодо користування DOT-Chain Defence, зверніться до свого менеджера з підтримки від Агенції оборонних закупівель.

