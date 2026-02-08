Як армія опинилася без грілок у люті морози: замовили 600 тисяч замість 1,1 млн, доставили лише 24 тис.

На 2025 рік "Державний оператор тилу" законтрактував 600 тисяч грілок, хоча Командування сил логістики просило 1,1 млн.

Про це пише журналістка Тетяна Ніколаєнко у статті "Зекономили: Чому українська армія лишилась без грілок у люті морози", інформує Цензор.НЕТ.

МІК отримав контракт на 9,4 млн

Як зазначається, перші 300 тисяч закупили ще в кінці 2024 року. Тоді тендер виграв МІК. Це компанія Олега Мітрохіна - один з найбільших постачальників Міноборони. Компанія отримала контракт на 9,4 млн, де ціна однієї грілки була 26,25 грн.

"Але це менше третини потреби. Наступну партію ДОТ виставив на торги лише у вересні лоти на 3,6 і 7,2 млн. Там на аукціоні зі значним зниженням ціни перемогла компанія ТОВ "Приватний оператор тилу". Ні, це не жарт. Хоча і читається як тролінг. Компанія створена лише в 2024 році. І постачає не свій продукт, а компанії "Імекс-Макс", - йдеться у статті.

В системі Youcontrol видно, що компанія є постачальником лише Державного оператора тилу.

Саме "Імекс-Макс" постачала грілки Міноборони на початку 2024 року. Тоді кожен комплект закладався в контракт за ціною 37,45 за штуку (без ПДВ). Загальний контракт був на 8,9 млн, а ціна на тендері була збита більше ніж вдвічі - зі стартових 23 мільйонів.

Тоді ДОТ відзвітував, що законтрактували вперше українського виробника на постачання засобів індивідуального обігріву (хімічних грілок) для Збройних сил України.

"Раніше закуповувались лише грілки китайського виробництва, які, зокрема, були вдвічі дорожчі", - йшлося в пресрелізі.

Поява "Приватного оператору тилу"

Але з 2024 "Імекс-Макс", він же власник торгової марки "Мамо", більше не виходив на торги Міноборони. Натомість там з’явився "Приватний оператор тилу".

"Щоб взяти ринок, "Приватний оператор тилу" опустив у 2025 році ціну за комплект грілок до 18 грн (без ПДВ). Перший лот він виграв з ціною 2,2 і другий з 4,32 млн. Формально на торгах ДОТ зекономив 4,2 мільйона. Поставити грілки мали до 10 грудня. Але з 300 тисяч приїхали аж 24 000", - додає журналістка.

Компанія скаржиться на проблеми зі світлом і підписання контракту із запізненням на місяць, і обіцяє вже наступного тижня довезти ще одну партію. Але навіть, якщо це приймуть, це буде лише третина законтрактованого.

