УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10420 відвідувачів онлайн
Новини Оборонні закупівлі
31 955 193

Як армія опинилася без грілок у люті морози: замовили 600 тисяч замість 1,1 млн, доставили лише 24 тис.

Яка ситуація на фронті та де тривають бої? Зведення Генштабу

На 2025 рік "Державний оператор тилу" законтрактував 600 тисяч грілок, хоча Командування сил логістики просило 1,1 млн.

Про це пише журналістка Тетяна Ніколаєнко у статті "Зекономили: Чому українська армія лишилась без грілок у люті морози", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

МІК отримав контракт на 9,4 млн

Як зазначається, перші 300 тисяч закупили ще в кінці 2024 року. Тоді тендер виграв МІК. Це компанія Олега Мітрохіна - один з найбільших постачальників Міноборони. Компанія отримала контракт на 9,4 млн, де ціна однієї грілки була 26,25 грн.

"Але це менше третини потреби. Наступну партію ДОТ виставив на торги лише у вересні лоти на 3,6 і 7,2 млн. Там на аукціоні зі значним зниженням ціни перемогла компанія ТОВ "Приватний оператор тилу". Ні, це не жарт. Хоча і читається як тролінг. Компанія створена лише в 2024 році. І постачає не свій продукт, а компанії "Імекс-Макс", - йдеться у статті.

В системі Youcontrol видно, що компанія є постачальником лише Державного оператора тилу.

Також читайте: До 82% зросла частка українських виробників у закупівлях товарів військового призначення, - Міноборони

Саме "Імекс-Макс" постачала грілки Міноборони на початку 2024 року. Тоді кожен комплект закладався в контракт за ціною 37,45 за штуку (без ПДВ). Загальний контракт був на 8,9 млн, а ціна на тендері була збита більше ніж вдвічі - зі стартових 23 мільйонів.

Тоді ДОТ відзвітував, що законтрактували вперше українського виробника на постачання засобів індивідуального обігріву (хімічних грілок) для Збройних сил України.

"Раніше закуповувались лише грілки китайського виробництва, які, зокрема, були вдвічі дорожчі", - йшлося в пресрелізі.

Також читайте: Звільнення Дейнеки може бути пов’язане із наявністю питань по мільярдних військових закупівлях через ДПСУ, - Железняк

Поява "Приватного оператору тилу"

Але з 2024 "Імекс-Макс", він же власник торгової марки "Мамо", більше не виходив на торги Міноборони. Натомість там з’явився "Приватний оператор тилу".

"Щоб взяти ринок, "Приватний оператор тилу" опустив у 2025 році ціну за комплект грілок до 18 грн (без ПДВ). Перший лот він виграв з ціною 2,2 і другий з 4,32 млн. Формально на торгах ДОТ зекономив 4,2 мільйона. Поставити грілки мали до 10 грудня. Але з 300 тисяч приїхали аж 24 000", - додає журналістка.

Компанія скаржиться на проблеми зі світлом і підписання контракту із запізненням на місяць, і обіцяє вже наступного тижня довезти ще одну партію. Але навіть, якщо це приймуть, це буде лише третина законтрактованого.

Читайте: Постачальника харчів для ЗСУ оштрафували на 20 мільйонів через несправжнє масло, – АМКУ

Автор: 

закупівлі (3707) Ніколаєнко Тетяна (451) ДОТ (194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Одного навіть вже посадили за це... в Ізраїль
показати весь коментар
08.02.2026 12:02 Відповісти
+31
Так виглядає ДЕРЖАВНА ЗРАДА. Стаття 111.
показати весь коментар
08.02.2026 12:00 Відповісти
+22
Винних, як завжди, не знайдеться.
Доведеться, як завжди, знизавши плечима та зітхнувши, сказати «ну, війна ж»…
показати весь коментар
08.02.2026 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Нагадай, за кого голосував ти.
Бо виникає враження, що не в Україні і явно за *****.
показати весь коментар
08.02.2026 15:08 Відповісти
..тільки відверто дурноголові так реагують на іноземні прапори біля ніків. Коли Ви стали у цю шеренгу? Не видно раніше було від Вас такого бажання...))))
показати весь коментар
08.02.2026 15:45 Відповісти
Це не питання прапору, а питання змісту його висерів.
показати весь коментар
08.02.2026 18:55 Відповісти
..так а місце знаходження нащо підв*язувати? Бо наша розумово обмежена більшості....вважають..що у кого не український прапор...то стовідсотково втікач..ухилянт..а Ви вже і ворогами робите. Аде то таке.... Значить Ви не у цій шерензі..... ))))))
показати весь коментар
08.02.2026 19:09 Відповісти
А я про місцезнаходження нічого і не казав.

Яка різниця звідки віщає бот і який у нього прапорець під VPN?
показати весь коментар
08.02.2026 19:12 Відповісти
Просто простеж, що воно пише - суцільні взаємовиключні провокації.

Тут він закликає вбивати виборців ЗЄ. Тут же сере на Пороха.
Тут же сере про ядерну зброю.
Тут же з нього антисимітизм пре, як лайно з забитого сральника з дріжжами.

Дивно, що не пушить питання мови та церкви. Був би повний набір кацапо-бота.
показати весь коментар
08.02.2026 18:59 Відповісти
і нікого не посадять

Zельоні гниди нищать ЗСУ та Україну
показати весь коментар
08.02.2026 12:02 Відповісти
Так влада до перегаворів і до міру готувалась, а не до війни. А тут звідки невізьмись зима прийшла неочікувано.
показати весь коментар
08.02.2026 12:03 Відповісти
Справедливости ради то не тільки влада винувата. Тут не менше половини коментаторів верещать що потрібно закінчувати війну і готуватися до міру. Ну ось і готувались. Так що кров наших солдат також на ваших руках є.
показати весь коментар
08.02.2026 12:15 Відповісти
Цікаво, до чого ти готовий? Кордони 91? Кубань наша? Парад Перемоги в Москві? Україна від Ужгорода до Зеленого Клину????
показати весь коментар
08.02.2026 13:10 Відповісти
З'їбатись в СШП як Серун
показати весь коментар
08.02.2026 13:27 Відповісти
Ваша "влада" чинить диверсію проти Країни!! Фактично стріляє в спину армії.
Знищуйте зелень бо всі поляжете!! Це все спеціально, політика на найвищому рівні...
показати весь коментар
08.02.2026 12:07 Відповісти
Страшний мутант,під назвою "корупційно-діверсійний саботаж".
показати весь коментар
08.02.2026 13:22 Відповісти
он творці бракованих мін сметанін та камишін прекрасно себе почувають - продовжують саботаж та диверсії (і з дєрьмаком зустрічаються для координації мабуть)
показати весь коментар
08.02.2026 12:09 Відповісти
Ці падли вже майже на 100 % досягли щоб людям було не до революцій, а тупо "постАпокаліпсіс" , кожен виживає як може... Та ще й громадна армія мусорів відгодованих..
показати весь коментар
08.02.2026 12:16 Відповісти
Цей метод 100 назад спрацював.
показати весь коментар
08.02.2026 12:22 Відповісти
Це навіть не саботаж. Це відверта диверсія до якої прямо причетні "зелені менеджери". А потім ці виродки розводять руками і звинувачують українців в "ухилянстві"...
показати весь коментар
08.02.2026 12:18 Відповісти
за таке zельоних ****** вішати на стовпах треба ...просто суки

показати весь коментар
08.02.2026 12:19 Відповісти
отака уйня малята

Бійці замерзають на позиціях, подекуди є обмороження: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок Джерело: https://censor.net/ua/n3594612

https://censor.net/ua/news/3594612/terminovyyi-zbir-dlya-zahysnykiv-na-peredovu-podrobytsi
показати весь коментар
08.02.2026 12:20 Відповісти
Ні, як в мультику конек-горбунок , кинути в кипяток а потім відразу в холодну воду.
показати весь коментар
08.02.2026 12:37 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 12:22 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 12:27 Відповісти
Мародери прокляті. Щоб ви всі здохли. Наволоч.
показати весь коментар
08.02.2026 12:23 Відповісти
їм ще методички не видали .. вони поки не знають.. скоро заповзуть.
показати весь коментар
08.02.2026 12:33 Відповісти
Провладні політруки-нафронтники відмічаються в темах по трьох напрямках - в новинах про ураження ЗСУ ворожих об'єктів, в дописах позитивних блохерів про необхідність війни до останнього українця та в новинах про величні подвиги тилових героїв-тцкунів
показати весь коментар
08.02.2026 12:37 Відповісти
Політруки ))))) ************** ( аналог совкового " улыбнуло " )
показати весь коментар
08.02.2026 16:08 Відповісти
Скільки молодих хлопців загинуло? скільки з ампутаціями?як так можна відноситись до своїх,тих,хто захищає тебе?в потім-чому не хочуть воювати,чому тікають з країни? А тому!!!!!!!!
показати весь коментар
08.02.2026 12:27 Відповісти
13,5 млн не повинні втікати. Це був їх усвідомлений вибір.
показати весь коментар
08.02.2026 15:20 Відповісти
У нас нажаль немає сепараційного девайсу, щоб відділити тих і тих . А також бажано і свідомих касабів.
показати весь коментар
08.02.2026 16:09 Відповісти
Кожному держслужбовцю, винному у непостачанні грілок - засунути у дупу вібратор на максимальний підігрів
показати весь коментар
08.02.2026 12:31 Відповісти
Винні тилові військових щури!! Ці "патріоти" золотояйцеві вже серуть доларами..... Таких "логистів" треба віддавати під трибунал одразу! Але у нас на 5 році повномасштабної агресії немає навіть військового суду....Військових розслідують 20 річні слідчі поліції,які ще не голилися..та їх подруги з айфонами замість мозку..а судять цивільні судді,які окрім справ про крадіжки та хабарі за ДТП- нічого не розглядали... Про прокурорів навіть не кажу - інваліди 2 групи....але подивиться на чому вони пересуваються і одразу зрозуміло,що не вони інваліди....А хто???
показати весь коментар
08.02.2026 12:31 Відповісти
Перемовини зараз не вигідні для України. Якщо ми протримаємось до весни, вже буде інший розклад, - нардеп Костенко. «Нам потрібно зупинити їх на полі бою, довести їх втрати до 50 тис. на місяць, збивати 80-90% дронів при перетині кордону. Тоді не рф буде говорити «віддайте нам території», а Україна говоритиме «віддайте нам АЕС, Кінбурнзьку косу, Нову Каховку».
Разом до перемоги!😎
показати весь коментар
08.02.2026 12:33 Відповісти
Щойно писали про відсутність провладних ботів
показати весь коментар
08.02.2026 12:39 Відповісти
так то ж я тролю, у костенков и диких паралельная вселенная походу🤣
показати весь коментар
08.02.2026 12:42 Відповісти
Вся партія голос то соросятня. Зараз ще гей-паради будуть проводити за гранти як завжди...
показати весь коментар
08.02.2026 12:44 Відповісти
Головне що своя срака в теплі, і бабосікі течуть рікою, можна і попотужнічать ще пару місяців😎
показати весь коментар
08.02.2026 12:46 Відповісти
От тепер у тебе повний набір кацапні.
показати весь коментар
08.02.2026 20:05 Відповісти
Вибачаюсь, перепутав адекватну людину з зеленими покидьками
показати весь коментар
08.02.2026 13:19 Відповісти
Дайте вгадаю...

Винний Кличко та Порошенко?
показати весь коментар
08.02.2026 12:33 Відповісти
Коли буде розслідування про діяльність в Україні і наслідки нацистської релігійної секти хабад? До якої належить хазяїн путлєра-шаломова берл лазар та хазяїн трампа - батько кушніра-зятька.
показати весь коментар
08.02.2026 12:35 Відповісти
а пінчук що вибрав зелю - не хабадник ? одна сінагога рулить.
показати весь коментар
08.02.2026 12:41 Відповісти
Пінчук під соросом, то конкуруюча фірма. Сорос, як не дивно, не хабадник. Але він нічим не кращий.
показати весь коментар
08.02.2026 12:43 Відповісти
да,новина якраз для тих кого бусифікують на вулиці.як гарно !!!
показати весь коментар
08.02.2026 12:40 Відповісти
Потрібно ще було у вересні запаси грілок зробити на цих виробництвах і потім постійно відвантажувати...які довбойоби схаменулися їх серед лютих морозів робити майже з нуля без складських запасів?!! Це ж елементарна річ яка навіть штампується в 3d принтерах чи термопластавтоматах, це не складна електроніка, зелені умудрилися навіть тут зашкваритися
показати весь коментар
08.02.2026 12:42 Відповісти
Отака допомога" Фронту від влади..зате волонтерів " посунули",які подібні питання вирішували оперативно і практично в повному обсязі..чи це не шкідництво ..?!
показати весь коментар
08.02.2026 12:43 Відповісти
Нічого, до літа поставлять недопоставлене, в кращому випадку. А в гіршому втечуть в Ізраіль з грошима. А влада позбавить їх українського громадянства, щоб неможливо було їх дістати звідти.
показати весь коментар
08.02.2026 12:46 Відповісти
За дуже роздуті штати у цих шарагах , один на іншого киває і ніхрена ніхто нічого не робить .
показати весь коментар
08.02.2026 12:54 Відповісти
Куди не подивися скрізь крадуть, а посадити нікого - усі свої.
показати весь коментар
08.02.2026 12:56 Відповісти
А норот мовчить. Бо більшості хохлів байдуже на те що буде із державою, свині тільки хвилюються про власне корито.
показати весь коментар
08.02.2026 12:57 Відповісти
Алюмінь. Так і є,
показати весь коментар
08.02.2026 16:01 Відповісти
Когог покарано? Саме м'яке визначення цього злочину - САБОТАЖ
показати весь коментар
08.02.2026 13:07 Відповісти
Всі питання до Верховного Головнокомандувача, який в Україні створив одноосібну владу. Але навіщо йому грілки? Йому не холодно в бункері і десятках маєтків де він проживає. В основному він буває за кордоном. Там також тепло, навіть в морях і океанах купався і відпочивав за рахунок платників податків - бідних українців. І його друзі непогано живуть в теплих краях, то навіщо йому якісь грілки? Ви смієтесь? Йому потрібні мільярди від партнерів, щоб було що його близькому оточенню тирити і вивозити за кордон.
показати весь коментар
08.02.2026 13:09 Відповісти
При "потужній опозиції" мільйон насєлєнія був живий, з десяток мільйонів не були біженцями, працювала економіка, не була зруйнована країна. А для тебе, якщо ти думаєш, що буває ідеальна влада, в мене погана новина - ти ідіот. Влада є погана і дуже погана. Так от зараз, дякуючи 73%, ми маємо дуже погану. Тому ннасєлєнія мені не жаль.
показати весь коментар
08.02.2026 14:56 Відповісти
У Вас і таких як Ви на ПОП ще з 2019 року залишилася виключно брехня. Немає портнова, який возив до ДБР фейкові заяви.
А при Голобородько більше 10 мільйонів громадян залишили Україну і повертатися назад не збираються. 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях. Ще невідомо скільки мільйонів в сирій землі. Україна втратила Азовське море, Запорізьку АЕС, Ново- Каховську ГЕС, 4 області, всі ТЕЦ( ТЕС), об'єкти енергосистеми, порти, великі підприємства і воєнні заводи, десяток міст стерті з лиця землі... На сотні кілометрів збільшені тільки цвинтарі і ті українки, що тут залишилися вибрали до кінця своїх днів чорні хустки, які будуть покривати їх голови та доживати свої дні в печалі, якщо в їх будинок не прилетить ракета чи дрон. Ось це і всі досягнення Голобородька' і секти племені 73%. Але саме страшне, що це ще не кінець.
показати весь коментар
08.02.2026 19:10 Відповісти
Верховний,як завжди, ні при чому і не в курсі...
показати весь коментар
08.02.2026 13:10 Відповісти
А Верховний Головнокомандувач все "відосіки" знімає? Чим би дитя не гралось, аби не плакало...
показати весь коментар
08.02.2026 13:12 Відповісти
Та миші поїли! Потрібно виділити кошти на боротьбу з цими підривниками діяльності патріотичних слуг!
показати весь коментар
08.02.2026 13:20 Відповісти
Опять зеленая плесень!
показати весь коментар
08.02.2026 13:25 Відповісти
не має грілок
можно до міндіча в Ізраїль
або до єрмака в лазню
грітися
показати весь коментар
08.02.2026 13:25 Відповісти
Це торгівля на крові - винний Порошенко!
аааа .... він не при владі?
А хто ж тоді?
показати весь коментар
08.02.2026 13:47 Відповісти
ХТО ©
показати весь коментар
08.02.2026 16:02 Відповісти
Зе в пальто...
показати весь коментар
08.02.2026 16:17 Відповісти
это есть геноцид украинской нации- что не убьет путин, заморозить
показати весь коментар
08.02.2026 13:56 Відповісти
Если бы Путина не было, то его надо было бы придумать - наши казнокрады наверное молятся что такой Путин есть, который позволяет им творить что угодно безнаказанно, бо война.
показати весь коментар
08.02.2026 13:57 Відповісти
Зелені ліквідатори України розвели вже таку корупцію, що вона нас доб'є.
показати весь коментар
08.02.2026 14:04 Відповісти
Что ещё говорить об этой крысинном короле, зелёного болота
показати весь коментар
08.02.2026 14:09 Відповісти
Я Юсуповій скинув пару сотень . Дай Бог може і зігріє когось та грілка . Я так думаюиі надіюсь
показати весь коментар
08.02.2026 14:12 Відповісти
І що???
показати весь коментар
08.02.2026 14:39 Відповісти
Зеля ху#ло....
показати весь коментар
08.02.2026 14:49 Відповісти
в Україні , немає Президента, немає влади. Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв, ухилянтів та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження безкарного царювання.
показати весь коментар
08.02.2026 15:07 Відповісти
немає влади? а хто ж тоді Порошенка по судах тягає та в Києва забирає мільярди?
показати весь коментар
08.02.2026 16:19 Відповісти
чєбурєка-відпзтити, обісцяти, повісити на каштані.
показати весь коментар
08.02.2026 16:09 Відповісти
До стінки і ця логістика швидко запрацює.Але по факту це показує треш який твориться в армії.4 рік війни!!!І стає тільки гірше тотальна бюрократія і корупція
показати весь коментар
08.02.2026 17:31 Відповісти
Звучить потужно, щоб взбудоражити суспільну думку: просили 1,1 млн., а отримали в 2 рази менше. І всі побігли шукати негідників-саботажників. Але якщо перед тим, як бігти, трохи включити мізки ( ними все ж час-від-часу варто користуватися, для тренування): в нас в ЗСУ десь близько мільйона солдат та офіцерів, і далеко не всі вони сидять в промерзлих окопах; тож кількість в 600 тис, може бути більш ніж достатньою і немає жодної зрадоньки (Може навпаки кошти зекономили від розкрадання?).
показати весь коментар
08.02.2026 19:08 Відповісти
Мені здається під час війни за таке треба весь ланцюг відповідальних ставити до стінки.
показати весь коментар
08.02.2026 20:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 