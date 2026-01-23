До 82% зросла частка українських виробників у закупівлях товарів військового призначення, - Міноборони

Частка вітчизняного виробництва в закупівлях Міністерства оборони за рік зросла із 46% до 82%

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Закупівлі вітчизняної продукції

Як зазначається, Міністерство оборони у 2025 році посилило акцент на закупівлях вітчизняної продукції для потреб Збройних Сил. Частка зброї, техніки і боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель ДОТ в українських виробників, порівняно з попереднім роком, зросла із 46% до 82%.

Частка імпортних товарів

Водночас частка імпортних товарів військового призначення за рік скоротилася з 54% до 18%, що створює передумови для сталого розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Також дивіться: Міноборони запускає проєкт Mission Control, що об’єднає всі дронові операції в єдину цифрову систему, - Федоров. ВIДЕО

Обсяг закупівель

За словами директора АОЗ ДОТ Арсена Жумаділова, обсяг закупівель у вітчизняних виробників сягнув майже 430 млрд грн, а частка українських виробників у летальній номенклатурі у 2025 році становила 82%.

"Орієнтація на внутрішній ринок дозволяє виробникам масштабуватися, швидше впроваджувати інновації та постачати війську рішення, адаптовані до реальних потреб фронту, водночас зменшуючи залежність від зовнішніх постачань", – додав він.

Читайте: З 2026 року ЗСУ закуповуватимуть комплектуючі для дронів за кошти із загального фонду

У 2026 році ДОТ планує вдосконалити підхід до закупівель. Під час контрактування постачальників будуть враховувати додаткові критерії, зокрема локалізацію виробництва і диверсифікацію постачання.