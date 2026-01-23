До 82% зросла частка українських виробників у закупівлях товарів військового призначення, - Міноборони

Частка вітчизняного виробництва в закупівлях Міністерства оборони за рік зросла із 46% до 82%

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Закупівлі вітчизняної продукції

Як зазначається, Міністерство оборони у 2025 році посилило акцент на закупівлях вітчизняної продукції для потреб Збройних Сил. Частка зброї, техніки і боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель ДОТ в українських виробників, порівняно з попереднім роком, зросла із 46% до 82%.

Частка імпортних товарів

Водночас частка імпортних товарів військового призначення за рік скоротилася з 54% до 18%, що створює передумови для сталого розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Обсяг закупівель

За словами директора АОЗ ДОТ Арсена Жумаділова, обсяг закупівель у вітчизняних виробників сягнув майже 430 млрд грн, а частка українських виробників у летальній номенклатурі у 2025 році становила 82%.

"Орієнтація на внутрішній ринок дозволяє виробникам масштабуватися, швидше впроваджувати інновації та постачати війську рішення, адаптовані до реальних потреб фронту, водночас зменшуючи залежність від зовнішніх постачань", – додав він.

У 2026 році ДОТ планує вдосконалити підхід до закупівель. Під час контрактування постачальників будуть враховувати додаткові критерії, зокрема локалізацію виробництва і диверсифікацію постачання.

Топ коментарі
Перепрошую, 82% в чому? В штуках, кілограмах, метрах кубічних...?
А чи в сумах відкатів?
23.01.2026 14:15 Відповісти
Називати частку вітчизняного виробника у 82% у летальній номенклатурі озброєння це лукавство. А яка частка вітчизняного виробника (%) у обсягах закупівель у коштах в грн за 2025 рік?
23.01.2026 14:20 Відповісти
Зросла українська частка чи зменшилась зарубіжна? Тобто зброї закупили більше чи менше?
23.01.2026 14:40 Відповісти
вам нужна размерность процентов?
Процент - это часть от целого и в тоннах не измеряется
23.01.2026 14:40 Відповісти
Ти такий вумний, а чи такий тупий?
Частина від цілого ЧОГО? Від маси, об`єму чи від суми?
Задача:
82% цистерни загальною масою 64 тонни становить її вмістиме (вода, бензин, олія... на вибір).
Яка маса порожньої цистерни?
23.01.2026 14:58 Відповісти
Если без десятых после запятой 24 тонны.
23.01.2026 16:01 Відповісти
Перепрошую, 11,52 тонни.
Проблеми з рахунками? Буває...
Але, знову ж, мова не про то... а про відсотки (частка) чого? В даному випадку, від маси...
23.01.2026 17:12 Відповісти
4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-86962 тара 23,5 т.
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-15666 тара 24,23 т.
Тара - это вес пустого вагона.

Есть еще 8-осные и цистерны для перевозки иных грузов, но там тара еще больше.
Часть не может быть от массы, литра км/ч часть выраженная в процентах может быть только от абстрактного целого числа принятого за 100%.
Например 1/2 (половина) торта. Но, 82% от всего количества. Процент - это есть размерность
А не 82% одного килограмма
23.01.2026 18:28 Відповісти
Називати частку вітчизняного виробника у 82% у летальній номенклатурі озброєння це лукавство. А яка частка вітчизняного виробника (%) у обсягах закупівель у коштах в грн за 2025 рік?
23.01.2026 14:20 Відповісти
Це папєрєднікі залишили хфьодорову бумажку, на перший час?
Треба с перших днів стукати копитом, та засирати мізки посполитим пустопорожнім стрясанням повітря.
23.01.2026 14:21 Відповісти
Зросла українська частка чи зменшилась зарубіжна? Тобто зброї закупили більше чи менше?
23.01.2026 14:40 Відповісти
Особисто я "зеленій владі" не вірю жодного слова. Чекаю нових історій від НАБУ і САП, єдиних органів, які кримінальними справами розповідають народу про успіхи влади.
23.01.2026 15:05 Відповісти
 
 