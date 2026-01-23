До 82% зросла частка українських виробників у закупівлях товарів військового призначення, - Міноборони
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Закупівлі вітчизняної продукції
Як зазначається, Міністерство оборони у 2025 році посилило акцент на закупівлях вітчизняної продукції для потреб Збройних Сил. Частка зброї, техніки і боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель ДОТ в українських виробників, порівняно з попереднім роком, зросла із 46% до 82%.
Частка імпортних товарів
Водночас частка імпортних товарів військового призначення за рік скоротилася з 54% до 18%, що створює передумови для сталого розвитку українського оборонно-промислового комплексу.
Обсяг закупівель
За словами директора АОЗ ДОТ Арсена Жумаділова, обсяг закупівель у вітчизняних виробників сягнув майже 430 млрд грн, а частка українських виробників у летальній номенклатурі у 2025 році становила 82%.
"Орієнтація на внутрішній ринок дозволяє виробникам масштабуватися, швидше впроваджувати інновації та постачати війську рішення, адаптовані до реальних потреб фронту, водночас зменшуючи залежність від зовнішніх постачань", – додав він.
У 2026 році ДОТ планує вдосконалити підхід до закупівель. Під час контрактування постачальників будуть враховувати додаткові критерії, зокрема локалізацію виробництва і диверсифікацію постачання.
А чи в сумах відкатів?
Процент - это часть от целого и в тоннах не измеряется
Частина від цілого ЧОГО? Від маси, об`єму чи від суми?
Задача:
82% цистерни загальною масою 64 тонни становить її вмістиме (вода, бензин, олія... на вибір).
Яка маса порожньої цистерни?
Проблеми з рахунками? Буває...
Але, знову ж, мова не про то... а про відсотки (частка) чого? В даному випадку, від маси...
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-15666 тара 24,23 т.
Тара - это вес пустого вагона.
Есть еще 8-осные и цистерны для перевозки иных грузов, но там тара еще больше.
Часть не может быть от массы, литра км/ч часть выраженная в процентах может быть только от абстрактного целого числа принятого за 100%.
Например 1/2 (половина) торта. Но, 82% от всего количества. Процент - это есть размерность
А не 82% одного килограмма
Треба с перших днів стукати копитом, та засирати мізки посполитим пустопорожнім стрясанням повітря.