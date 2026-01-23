До 82% выросла доля украинских производителей в закупках товаров военного назначения, - Минобороны

Доля отечественного производства в закупках Министерства обороны за год выросла с 46% до 82%

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Закупки отечественной продукции

Как отмечается, Министерство обороны в 2025 году усилило акцент на закупках отечественной продукции для нужд Вооруженных Сил. Доля оружия, техники и боеприпасов, законтрактованных Агентством оборонных закупок ГОТ у украинских производителей, по сравнению с предыдущим годом, выросла с 46% до 82%.

Доля импортных товаров

В то же время доля импортных товаров военного назначения за год сократилась с 54% до 18%, что создает предпосылки для устойчивого развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Смотрите также: Минобороны запускает проект Mission Control, который объединит все дронные операции в единую цифровую систему, - Федоров. ВИДЕО

Объем закупок

По словам директора АОЗ ГОТ Арсена Жумадилова, объем закупок у отечественных производителей достиг почти 430 млрд грн, а доля украинских производителей в летальной номенклатуре в 2025 году составила 82%.

"Ориентация на внутренний рынок позволяет производителям масштабироваться, быстрее внедрять инновации и поставлять войску решения, адаптированные к реальным потребностям фронта, одновременно уменьшая зависимость от внешних поставок", - добавил он.

Читайте: С 2026 года ВСУ будут закупать комплектующие для дронов за средства из общего фонда

В 2026 году ГОТ планирует усовершенствовать подход к закупкам. При заключении контрактов с поставщиками будут учитываться дополнительные критерии, в частности локализация производства и диверсификация поставок.