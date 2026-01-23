РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10140 посетителей онлайн
Новости Закупки АОЗ Оборонные закупки
739 10

До 82% выросла доля украинских производителей в закупках товаров военного назначения, - Минобороны

Доля отечественного производства в закупках Министерства обороны за год выросла с 46% до 82%

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Закупки отечественной продукции

Как отмечается, Министерство обороны в 2025 году усилило акцент на закупках отечественной продукции для нужд Вооруженных Сил. Доля оружия, техники и боеприпасов, законтрактованных Агентством оборонных закупок ГОТ у украинских производителей, по сравнению с предыдущим годом, выросла с 46% до 82%.

Доля импортных товаров

В то же время доля импортных товаров военного назначения за год сократилась с 54% до 18%, что создает предпосылки для устойчивого развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Смотрите также: Минобороны запускает проект Mission Control, который объединит все дронные операции в единую цифровую систему, - Федоров.

Объем закупок

По словам директора АОЗ ГОТ Арсена Жумадилова, объем закупок у отечественных производителей достиг почти 430 млрд грн, а доля украинских производителей в летальной номенклатуре в 2025 году составила 82%.

"Ориентация на внутренний рынок позволяет производителям масштабироваться, быстрее внедрять инновации и поставлять войску решения, адаптированные к реальным потребностям фронта, одновременно уменьшая зависимость от внешних поставок", - добавил он.

Читайте: С 2026 года ВСУ будут закупать комплектующие для дронов за средства из общего фонда

В 2026 году ГОТ планирует усовершенствовать подход к закупкам. При заключении контрактов с поставщиками будут учитываться дополнительные критерии, в частности локализация производства и диверсификация поставок.

Автор: 

Минобороны (9604) закупки (888)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Перепрошую, 82% в чому? В штуках, кілограмах, метрах кубічних...?
А чи в сумах відкатів?
показать весь комментарий
23.01.2026 14:15 Ответить
+2
Називати частку вітчизняного виробника у 82% у летальній номенклатурі озброєння це лукавство. А яка частка вітчизняного виробника (%) у обсягах закупівель у коштах в грн за 2025 рік?
показать весь комментарий
23.01.2026 14:20 Ответить
+2
Зросла українська частка чи зменшилась зарубіжна? Тобто зброї закупили більше чи менше?
показать весь комментарий
23.01.2026 14:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вам нужна размерность процентов?
Процент - это часть от целого и в тоннах не измеряется
показать весь комментарий
23.01.2026 14:40 Ответить
Ти такий вумний, а чи такий тупий?
Частина від цілого ЧОГО? Від маси, об`єму чи від суми?
Задача:
82% цистерни загальною масою 64 тонни становить її вмістиме (вода, бензин, олія... на вибір).
Яка маса порожньої цистерни?
показать весь комментарий
23.01.2026 14:58 Ответить
Если без десятых после запятой 24 тонны.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:01 Ответить
Перепрошую, 11,52 тонни.
Проблеми з рахунками? Буває...
Але, знову ж, мова не про то... а про відсотки (частка) чого? В даному випадку, від маси...
показать весь комментарий
23.01.2026 17:12 Ответить
4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-86962 тара 23,5 т.
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-15666 тара 24,23 т.
Тара - это вес пустого вагона.

Есть еще 8-осные и цистерны для перевозки иных грузов, но там тара еще больше.
Часть не может быть от массы, литра км/ч часть выраженная в процентах может быть только от абстрактного целого числа принятого за 100%.
Например 1/2 (половина) торта. Но, 82% от всего количества. Процент - это есть размерность
А не 82% одного килограмма
показать весь комментарий
23.01.2026 18:28 Ответить
Це папєрєднікі залишили хфьодорову бумажку, на перший час?
Треба с перших днів стукати копитом, та засирати мізки посполитим пустопорожнім стрясанням повітря.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:21 Ответить
Особисто я "зеленій владі" не вірю жодного слова. Чекаю нових історій від НАБУ і САП, єдиних органів, які кримінальними справами розповідають народу про успіхи влади.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:05 Ответить
 
 