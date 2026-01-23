До 82% выросла доля украинских производителей в закупках товаров военного назначения, - Минобороны
Доля отечественного производства в закупках Министерства обороны за год выросла с 46% до 82%
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Закупки отечественной продукции
Как отмечается, Министерство обороны в 2025 году усилило акцент на закупках отечественной продукции для нужд Вооруженных Сил. Доля оружия, техники и боеприпасов, законтрактованных Агентством оборонных закупок ГОТ у украинских производителей, по сравнению с предыдущим годом, выросла с 46% до 82%.
Доля импортных товаров
В то же время доля импортных товаров военного назначения за год сократилась с 54% до 18%, что создает предпосылки для устойчивого развития украинского оборонно-промышленного комплекса.
Объем закупок
По словам директора АОЗ ГОТ Арсена Жумадилова, объем закупок у отечественных производителей достиг почти 430 млрд грн, а доля украинских производителей в летальной номенклатуре в 2025 году составила 82%.
"Ориентация на внутренний рынок позволяет производителям масштабироваться, быстрее внедрять инновации и поставлять войску решения, адаптированные к реальным потребностям фронта, одновременно уменьшая зависимость от внешних поставок", - добавил он.
В 2026 году ГОТ планирует усовершенствовать подход к закупкам. При заключении контрактов с поставщиками будут учитываться дополнительные критерии, в частности локализация производства и диверсификация поставок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чи в сумах відкатів?
Процент - это часть от целого и в тоннах не измеряется
Частина від цілого ЧОГО? Від маси, об`єму чи від суми?
Задача:
82% цистерни загальною масою 64 тонни становить її вмістиме (вода, бензин, олія... на вибір).
Яка маса порожньої цистерни?
Проблеми з рахунками? Буває...
Але, знову ж, мова не про то... а про відсотки (частка) чого? В даному випадку, від маси...
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-15666 тара 24,23 т.
Тара - это вес пустого вагона.
Есть еще 8-осные и цистерны для перевозки иных грузов, но там тара еще больше.
Часть не может быть от массы, литра км/ч часть выраженная в процентах может быть только от абстрактного целого числа принятого за 100%.
Например 1/2 (половина) торта. Но, 82% от всего количества. Процент - это есть размерность
А не 82% одного килограмма
Треба с перших днів стукати копитом, та засирати мізки посполитим пустопорожнім стрясанням повітря.